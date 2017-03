DGAP-News: ML Gold: Bohrstart auf dem Palmetto Gold Projekt in Nevada (deutsch)

ML Gold: Bohrstart auf dem Palmetto Gold Projekt in Nevada

Bohrstart auf dem Palmetto Gold Projekt in Nevada

14. März 2017 - ML Gold Corp. (TSX-V: MLG; FSE: XOVN.F) ("ML Gold" oder das "Unternehmen") berichtet, dass das Unternehmen Boart Longyear zur Durchführung des Rückspülbohr- (Reverse Circulation, "RC") und Kernbohrprogramms auf dem Goldprojekt Palmetto in Esmeralda County, Nevada, beauftragt hat. Während der vergangenen paar Wochen haben Geologen der ML Gold Geländearbeiten in Vorbereitung des kommenden Bohrprogramms durchgeführt und man erwartet jetzt das Eintreffen der Bohrgeräte vor Ort innerhalb der nächsten paar Tage. ML Gold ist zur Durchführung des Bohrprogramms 2017 vollständig finanziert einschließlich der Anfertigung eines NI 43-101 konformen technischen Berichts und der allerersten Ressourcenschätzung für das Projekt Palmetto.

In den letzten Wochen haben Geologen von ML Gold die Bohrstandorte vorbereitet sowie Feldarbeiten inklusive Gesteinsproben auf dem Palmetto Goldprojekt entnommen um die Bohrziele besser zu identifizieren. Einige Proben die östlich der "Discovery Zone" entnommen wurden erzielten bis zu 3,7 und 2,1 Gramm Gold pro Tonne.

Diese Proben stammen von Kompositen der Quartz-Adern (über 1 Kilogramm) des "Outcrop" (Fels-Aufschluss) von der Flanke des Doms. Diese Proben deuten daraufhin, dass die Mineralisierung sich weiter östlich von der sogenannten Discovery-Zone erstreckt und ist nicht auf die Verwerfungs-Zone begrenzt die die hochgradige Goldmineralisierung enthält. Dies bestätigt ferner auch das starke epithermale Goldsystem sowie ein weit verbreitetes Mineralisierungssystem, welches wahrscheinlich viel größer ist als bisher angenommen und erstreckt sich über viele Gesteins-Lithologien, dass das Potenzial für weitere Entdeckungen auf dem Palmetto Gebiet erhöht.

Andrew Bowering, Chairman der ML Gold, sagte: "ML Gold ist begeistert, die Ankunft der Bohrgeräte vor Ort in Nevada zu sehen und einen weiteren Schritt in Richtung einer Steigerung des Unternehmenswertes durch Generierung der allerersten Ressource auf der Liegenschaft Palmetto zu machen. Die NI 43-101 konforme Schätzung wird der Markt erkennen können, was wir bereits wissen, dass dort auf Palmetto tatsächlich Goldunzen im Boden stecken."

ML Golds Projektvideos sind ist auf der Webseite des Unternehmens unter Projects durch Anklicken des Links (www.mlgoldcorp.com/index.php/projects/palmetto) & (www.mlgoldcorp.com/index.php/projects/later) zu sehen.

Adrian Smith, P.Geo, ist gemäß National Instrument 43-101 die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichte technische Information kontrolliert.

Über ML Gold Corp.

ML Gold Corp. ist eine kanadische Aktiengesellschaft mit Fokus auf Wertschöpfung für die Aktionäre durch Entdeckungen und strategische Entwicklung von Mineralliegenschaften in Kanada und in den USA.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens, www.mlgoldcorp.com. Sie können das Unternehmen ebenfalls per E-mail, info@mlgoldcorp.com erreichen oder die Investor Relations telefonisch kontaktieren, (604) 669-2279

ML GOLD CORP. Andrew Bowering Chairman Suite 2000 - 1177 West Hastings St Vancouver, BC Canada V6E 2K3 Tel.: (604) 669-2279 Fax: (604) 602-1606 info@ mlgoldcorp.com www.mlgoldcorp.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

