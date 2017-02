DGAP-News: ML Gold: Bohrgenehmigung für Goldprojekt Palmetto erteilt - WSP Canada Inc. mit Ressourcenberechnung und technischen Bericht beauftragt (deutsch)

ML Gold: Bohrgenehmigung für Goldprojekt Palmetto erteilt - WSP Canada Inc.



ML Gold: Bohrgenehmigung für Goldprojekt Palmetto erteilt - WSP Canada Inc. mit Ressourcenberechnung und technischen Bericht beauftragt

22.02.2017

Bohrgenehmigung für Goldprojekt Palmetto erteilt - WSP Canada Inc. mit Ressourcenberechnung und technischen Bericht beauftragt

Vancouver, 22. Februar 2017 ML Gold Corp. (TSX-V: MLG; FSE: XOVN.F) ("ML Gold" oder das "Unternehmen") berichtet, dass das Unternehmen eine positive Entscheidung auf seinen Antrag für Bohrungen an 13 verschiedenen Stellen auf dem Goldprojekt Palmetto in Esmeralda County, Nevada, erhalten hat. Die Bohrgenehmigung wird nach Hinterlegung der Rekultivierungskaution beim Bureau of Land Management (BLM, Landverwaltungsamt) in Reno finalisiert. ML Gold erwartet Anfang März den Beginn des Bohrprogramms zur Bestätigung und Erweiterung der auf dem Projekt Palmetto vorkommenden Vererzungszonen. Das Programm wird es dem Unternehmen ermöglichen, eine allererste Ressourcenberechnung auf der Liegenschaft durchzuführen.

Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass es WASP Canada Inc. (WSP) mit der Durchführung einer ersten Ressourcenschätzung und Anfertigung eines technischen Berichts für das Projekt Palmetto beauftragt hat. Die kanadische multinationale WSP ist eine der führenden Ingenieurberatungsfirmen in der Welt. WSP besitzt ein umfassendes und qualifiziertes Team, das die Nachhaltigkeit von Investmentmöglichkeiten und damit verbundene Assets für die Bergbau- und Ressourcenbranche ermitteln kann. Ihr erfahrenes multidisziplinäres Expertenteam kann die ingenieurtechnische, geologische, bergbauliche, infrastrukturelle, transporttechnische, finanzielle und betriebliche Nachhaltigkeit des anvisierten Assets bestimmen. WSP bietet der Bergbaubranche seit über 20 Jahren Ingenieurdienstleistungen in herausfordernden Umweltbedingungen, zeitlichen und politischen Rahmenbedingungen.

Andrew Bowering, Chairman von ML Gold, sagte: "An den heutigen schnelllebigen Märkten werden wir an der Spitze stehen und bei der Implementierung eines gründlichen QA/QC-Programms zusammen mit den Bohrarbeiten schnell sein. Dies wird einen reibungslosen Übergang zu einer Ressourcenberechnung und die Anfertigung einer allerersten Ressourcenschätzung auf dem Projekt Palmetto ermöglichen. Wir freuen uns auf das bevorstehende Bohrprogram und konzentrieren uns auf die Schaffung von realen Unzen in einem der besten Bergbaubezirke der Welt."

ML Gold hat mir einem visuellen Grafikteam gearbeitet, um ein Übersichtsvideo zu produzieren, welches das Projekt Palmetto hervorhebt. Dieses Video ist auf der Webseite des Unternehmens unter Projects/Palmetto oder unter dem Link www.mlgoldcorp.com/index.php/projects/palmetto zu sehen.

Adrian Smith, P.Geo, ist gemäß National Instrument 43-101 die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichte technische Information kontrolliert.

Über ML Gold Corp.

ML Gold Corp. ist eine kanadische Aktiengesellschaft mit Fokus auf Wertschöpfung für die Aktionäre durch Entdeckungen und strategische Entwicklung von Mineralliegenschaften in Kanada und in den USA.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens, www.mlgoldcorp.com. Sie können das Unternehmen ebenfalls per E-mail, info@mlgoldcorp.com erreichen oder die Investor Relations telefonisch kontaktieren, (604) 669-2279

ML GOLD CORP. Andrew Bowering Chairman Suite 2000 - 1177 West Hastings St Vancouver, BC Canada V6E 2K3 Tel.: (604) 669-2279 Fax: (604) 602-1606 info@ mlgoldcorp.com www.mlgoldcorp.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

22.02.2017

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

