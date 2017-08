DGAP-News: METRO AG in CECONOMY AG umbenannt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

METRO AG in CECONOMY AG umbenannt

Die Umfirmierung der METRO AG in CECONOMY AG wurde heute in das Handelsregister eingetragen. Damit wurde einer der letzten Schritte im Nachgang zur Aufteilung der METRO GROUP in zwei unabhängige Unternehmen wie angekündigt vollzogen.

"Als führende Plattform für Geschäftsmodelle, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics vereinfachen wir das Leben der Konsumenten in der digitalen Welt. Das drücken wir jetzt auch mit unserem Namen aus", sagt Pieter Haas, Vorsitzender des Vorstands der CECONOMY AG.

"CE" steht dabei für das Tätigkeitsfeld des Unternehmens, also die Branche Consumer Electronics, "ECONOMY" für den Finanzmarktfokus sowie das angestrebte profitable und nachhaltige Wachstum, "CON" zudem für "Consumer" und "Connectivity", das heißt kundenorientiertes Denken und die Vernetzung des physischen und des digitalen Lebens.

Die CECONOMY AG ist - im Nachgang zur Aufteilung der METRO GROUP - bereits seit dem 13. Juli unter dem neuen Stammkürzel CEC eigenständig an der Börse notiert, bis zur heutigen Umfirmierung allerdings noch unter dem Namen METRO AG.

Über CECONOMY

Die CECONOMY AG ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken MediaMarkt und Saturn. Mit über zwei Milliarden Kontakten pro Jahr sollen die Unternehmen der CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen.

Weitere Informationen

www.ceconomy.de

