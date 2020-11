DGAP-News: MBH STÄRKT BILDUNGSSEGMENT MIT DER 11. AKQUISITION IN 2020 UND DER AUFNAHME DER ACADEMY ONE GROUP IN DAS PORTFOLIO (deutsch)

MBH STÄRKT BILDUNGSSEGMENT MIT DER 11. AKQUISITION IN 2020 UND DER AUFNAHME DER ACADEMY ONE GROUP IN DAS PORTFOLIO

^

DGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

MBH STÄRKT BILDUNGSSEGMENT MIT DER 11. AKQUISITION IN 2020 UND DER AUFNAHME

DER ACADEMY ONE GROUP IN DAS PORTFOLIO

26.11.2020 / 11:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

MBH STÄRKT BILDUNGSSEGMENT MIT DER 11. AKQUISITION IN 2020 UND DER AUFNAHME

DER ACADEMY ONE GROUP IN DAS PORTFOLIO

London, 26. November 2020 - Die MBH Corporation plc (MBH), eine

diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, baut ihr Bildungssegment mit der

Übernahme der Academy One Group, einem führenden Anbieter von

Sportausbildungsprogrammen aus. Dies ist die 11. Übernahme von MBH im Jahr

2020 und bringt das Bildungssegment der Gruppe auf insgesamt 10 Unternehmen,

wodurch der Pro-Forma-Umsatz der Unternehmen der MBH-Gruppe für das

Geschäftsjahr 2020 auf 102 Mio. GBP steigt.

Mit der 100%igen Übernahme der Academy One Group, der 11. Übernahme der MBH

in diesem Jahr, wächst die MBH heute in ihrem größten Segment weiter.

Academy One Group ist eine anerkannte Ausbildungsorganisation mit

Schwerpunkt auf Sportausbildungsprogrammen in Partnerschaft mit Hochschulen

und professionellen sowie semi-professionellen Fußballvereinen. Darüber

hinaus verfügt das Unternehmen über fundierte Fachkenntnisse in

Trainee-Programmen im Sportcoaching und in der Ausbildung in einer Vielzahl

von Sport-, Wirtschafts- und Gesundheitsbereichen.

Academy One startete vor 7 Jahren mit nur 25 Studenten und ist inzwischen

auf über 750 Studenten innerhalb ihres umfangreichen Programmspektrums

angewachsen. Da Großbritannien einer der größten nationalen Fitnessmärkte

Europas mit einem Jahresumsatz von über 5,5 Mrd. EUR1 ist, sind die

Voraussetzungen für weiteres zukünftiges Wachstum der Academy One Group

gegeben.

Für das am 31. März 2020 endende Jahr erwirtschaftete Academy One Group

einen Umsatz von 3,7 Mio. GBP. Mit dieser Übernahme wächst der

Pro-Forma-Umsatz der MBH-Portfoliounternehmen für das Geschäftsjahr 2020 auf

102 Mio. GBP. Das geschätzte Wachstum des Gewinns pro Aktie infolge dieser

Übernahme beträgt etwa 1,1%.

Der geschätzte Gesamtkaufpreis für die Übernahme beläuft sich auf ca. 2,0

Mio. GBP bis 3,0 Mio. GBP. Die Gegenleistung wird endgültig festgelegt,

sobald die Prüfung des Abschlusses zum 31. Dezember 2020 abgeschlossen ist.

Der Großteil des Kaufpreises wird vollständig in nicht börsennotierten

Anleihen der MBH Corporation plc gezahlt und würde nach Fertigstellung des

geprüften Jahresabschlusses in börsennotierte Anleihen umgewandelt. Die

Bedingungen der börsennotierten und nicht börsennotierten Anleihen sind wie

folgt:

* 5 Jahre Laufzeit, Kapitalrückzahlung bei Fälligkeit und

* 5 % Kupon pro Jahr, halbjährlich zahlbar

Callum Laing, CEO MBH Corporation plc, kommentierte: "Der Bereich Bildung

ist ein bedeutender Bestandteil unseres Portfolios und die Academy One zählt

zu den Besten der Branche, ist innovativ, zukunftsorientiert und sehr

ehrgeizig in Bezug auf weiteres Wachstum. Wir freuen uns Paul und sein Team

in der Gruppe willkommen zu heißen und sehen große Möglichkeiten für

Zusammenarbeit und Wissensaustausch. Die Tiefe ihres Fachwissens auf dem

Sport- und Bewegungsmarkt wird für uns von großem Wert sein."

Paul Vaughan, Managing Director der Academy One Group, sagte: "Der Beitritt

zur MBH-Gruppe ist für uns ein großer Schritt. Mithilfe der Ressourcen und

Fähigkeiten innerhalb der Gruppe, auf die wir zugreifen können, sind wir in

der Lage unser Wachstumstempo zu beschleunigen."

Hinweise für Redakteure

[1] https://www.statista.com/statistics/1044273/fitness-market-revenue-uk/

Über Academy 1 Group Ltd

Academy One ist eine Ausbildungsorganisation, die sich in erster Linie auf

Sportausbildungsprogramme konzentriert, die an verschiedenen Zentren in ganz

London und in Partnerschaft mit Hochschulen sowie professionellen und

semi-professionellen Fussballvereinen in Grossbritannien durchgeführt

werden. Academy One führt auch Trainee-Programme für Sportcoaching und

Ausbildungen in einer Vielzahl von Sport-, Wirtschafts- und

Gesundheitsbereichen durch.

Die Academy One-Gruppe besteht aus den folgenden Unternehmen:

Academy 1 Group Ltd;

Academy 1 Sports College East Ltd;

Academy 1 Sports Management Ltd; and

Academy 1 Sports Ltd.

www.academy1sports.com

https://www.academy1group.com/

Über MBH

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft,

die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen

erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und

Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer

Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den

konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den

Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

www.mbhcorporation.com

IR- und Pressekontakt:

* MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44

(0)770 396 3953

* Kirchhoff Consult AG, Anika Heske, anika.heske@kirchhoff.de, +49 (0)40

609186 39

* Perception A, Phil Anderson & Charlie Nelson, phil@perceptiona.com, +44

(0)776 749 1519

---------------------------------------------------------------------------

26.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MBH Corporation Plc

Studio 7-9, Royal Patriotic Victoria Building, Joh

SW18 3SX London

Großbritannien

E-Mail: fo@mbhcorporation.com

Internet: https://www.mbhcorporation.com/

ISIN: GB00BF1GH114

WKN: A2JDGJ

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt

EQS News ID: 1150780

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1150780 26.11.2020

°