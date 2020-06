DGAP-News: MBH Corporation plc wächst schneller als die meisten im Jahr 2019 an europäischen Börsen für Small Caps gelisteten Unternehmen (deutsch)

MBH Corporation plc wächst schneller als die meisten im Jahr 2019 an europäischen Börsen für Small Caps gelisteten Unternehmen

DGAP-News: MBH Corporation Plc

MBH Corporation plc wächst schneller als die meisten im Jahr 2019 an

europäischen Börsen für Small Caps gelisteten Unternehmen

22.06.2020 / 12:43

MBH Corporation plc wächst schneller als die meisten im Jahr 2019 an

europäischen Börsen für Small Caps gelisteten Unternehmen

London, 22 Juni 2020 - Die MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte

Beteiligungsgesellschaft, zählt zu den Top drei der wachstumsstärksten

Small-Cap-Unternehmen verglichen mit allen Unternehmen, die im Jahr 2019 an

europäischen Handelsplätzen für Small Caps gelistet wurden.

Im Rahmen einer Analyse des IPO-Marktes hat MBH seine finanzielle

Performance mit 67 Unternehmen verglichen, die im Jahr 2019 in einem der

Börsensegmente für Nebenwerte in Europa gelistet wurden. Dabei wurden die

Segmente Frankfurt Scale, London Stock Exchange AIM, Euronext Access and

Growth (Brüssel, Dublin, Lissabon, Paris) und Borsa Italiana AIM-MAC

berücksichtigt. Der Fokus der Analyse lag auf dem Vergleich der Umsatz- und

Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr. Zudem hat

MBH untersucht, welche dieser Unternehmen ihren Aktionären bereits für das

Jahr 2019 eine Dividende ausschütten. Berücksichtigt wurden alle

Unternehmen, die in englischer Sprache berichten oder deren Finanzkennzahlen

auf gängigen internationalen Aktienportalen veröffentlicht sind.

Callum Laing, Mitbegründer und CEO der MBH Corporation plc:

"Wir sind sehr stolz auf das unglaubliche Wachstum und darauf, dass wir

innerhalb so kurzer Zeit nach unserer Börsennotierung bereits in der Lage

waren, unsere erste Dividende auszuschütten. Die durchgeführte Analyse zeigt

ganz klar, dass wir sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis zu den

wachstumsstärksten Werten an den europäischen Börsen für Small Caps gehören.

Unsere Agglomerationsstrategie bei unseren Investments geht auf und wir

freuen uns sehr, dass wir unsere Aktionäre an diesem Erfolg unmittelbar

beteiligen konnten."

MBH ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa

Das durchschnittliche Umsatzwachstum lag bei den 67 betrachteten Small Cap

IPO's bei +43 % (Median: + 19 %). Die drei am stärksten wachsenden

Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 waren die Innovative RFK S.p.A mit einem

Umsatzwachstum von rund 900 %, Media Maker S.p.A. mit rund 115 % plus und

die Iervolino Entertainment S.p.A mit einer Umsatzsteigerung von 131 %.

Mit einem Umsatzwachstum von 306 % im Geschäftsjahr 2019, dem ersten vollen

Geschäftsjahr als börsennotiertes Unternehem, wuchs die MBH Corporation plc

somit deutlich schneller als die vergleichbaren europäischen Small Caps und

zählt zu den wachstumsstärksten Unternehmen seiner Vergleichsgruppe.

Die Innovative-RFK S.p.A. ist eine italienische Private-Equity-Gesellschaft,

die sich auf Kapitalbeteiligungen an innovativen kleinen und mittleren

Unternehmen spezialisiert hat, die in den Bereichen digitales Marketing und

medizinische Geräte tätig sind.

Die italienische Media-Maker S.p.A. ist auf die Entwicklung und Produktion

von multimedialen und audiovisuellen Inhalten spezialisiert. Die Tätigkeit

ist in vier Sektoren organisiert: Entwicklung von redaktionellen und

markengebundenen Inhalten für Dritte, Erwerb und Verkauf von Werbeflächen

von Dritten, Erstellung von Videoproduktionen: Clips, Anzeigen,

Dokumentarfilme und Filme und Entwicklung von digitalen Projekten.

Iervolino Entertainment S.p.A. ist eine in Italien ansässige globale

Produktionsfirma. Sie ist in der Produktion von Film- und Fernsehinhalten

tätig, darunter Filme, Fernsehsendungen, Web-Serien und vieles mehr. Das

Unternehmen produziert sowohl Made in Italy als auch internationales Kino

für den internationalen Markt.

Gewinnwachstum von MBH liegt weiter über dem Durchschnitt der

Vergleichsgruppe

Das Nettoergebnis der Small Cap stieg dabei im Schnitt nur um 10 % (Median).

34 % der neu gelisteten Small Caps haben im Geschäftsjahr 2019 einen Verlust

verbucht. Mit einem Ergebniswachstum von 190 % im Geschäftsjahr 2019, liegt

MBH Corporation plc somit auch hier deutlich über dem Durchschnitt der

vergleichbaren europäischen Small Caps und zählt zu den Unternehmen mit dem

höchsten Gewinnanstieg in dieser Vergleichsgruppe.

Nur fünf der insgesamt 67 Unternehmen zahlen für das Geschäftsjahr 2019 eine

Dividende. Mit einer Dividendenausschüttung für 2019 sticht MBH auch hier

aus der Vergleichsgruppe positiv hervor.

Übersicht TOP 10 wachstumsstärkste Unternehmen (gelistet im europäischen

Freiverkehr 2019):

Unterneh- Börsen-- Be- Umsatz Verände- Nettoergeb- Verände-

men segment richts-- 2019 (in rung in nis 2019 (in rung in

währung Mio.) % Mio.) %

INNOVATIVE Euro- EUR 0,2 900,0 % 0,0 -

RFK S.P.A next

Access

MBH Open GBP 50,8 306,0 % 3,6 190,0 %

CORPORATIO- Market,

N PLC* FWB

MEDIA Euro- EUR 30,6 155,0 % 3,2 503,8 %

MAKER next

S.P.A Growth

IERVOLINO AIM EUR 80,0 131,0 % 20,3 98,5 %

ENTERTAINM- Italia

ENT - MAC

CONFINVEST AIM EUR 27,3 85,7 % 0,6 500.0 %

Italia

- MAC

NEOSPERIEN- AIM EUR 14,0 63,0 % 0,9 119,0 %

CE Italia

- MAC

KUMULUS Euro- EUR 10,7 62,9 % 0,1 -71,4 %

VAPE next

Access

EDILIZIACR- Euro- EUR 41,8 59,5 % 1,0 -54,5 %

OBATICA next

Growth

NVP AIM EUR 7,8 56,1 % 0,2 -11,5 %

Italia

- MAC

FARMAE AIM EUR 37,5 51,2 % -0,1 -

Italia

- MAC

SAFE Euro- EUR 4,8 38,0 % -8,0 -37,4 %

ORTHOPAEDI- next

CS Growth

UNITI Euro- EUR 51,7 36,8 % 1,7 70,0 %

next

Growth

* Seit 15. November 2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market)

notiert.

Über MBH

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft,

die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen

erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und

Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer

Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den

konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den

Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

www.mbhcorporation.com

IR- und Pressekontakt

MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44

(0)770 396 3953

Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de,

+49 (0)40 609186 64

