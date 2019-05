DGAP-News: MBH Corporation PLC veröffentlicht Geschäftsbericht 2018 mit starken Finanzergebnissen (deutsch)

MBH Corporation PLC veröffentlicht Geschäftsbericht 2018 mit starken Finanzergebnissen

MBH Corporation PLC veröffentlicht Geschäftsbericht 2018 mit starken

Finanzergebnissen

03.05.2019 / 14:41

* Highlights 2018

* Pro-forma-Umsatzwachstum von 21,8 % auf GBP 30,3 Mio.

* EBITDA-Wachstum von 6 % gegenüber dem Vorjahr

* Erfolgreiches Listing der MBH-Aktien an der Frankfurter und Düsseldorfer

Börse

* Akquisitionen in beiden Segmenten: Bildung und Baudienstleistungen

* Pläne für 2019

* Anhaltend starkes organisches Wachstum der bestehenden

Portfoliounternehmen

* 15 bis 20 Akquisitionen für das Gesamtjahr 2019 geplant

London, 3. Mai 2019 - Die MBH Corporation plc ("MBH"), eine diversifizierte

Beteiligungsgesellschaft, freut sich den Geschäftsbericht 2018 des

Unternehmens zu veröffentlichen und blickt auf ein erfolgreiches

Geschäftsjahr 2018 zurück mit einem sehr guten Track Record im Bereich der

Akquisitionen.

Die Direktoren der MBH Corporation veröffentlichten heute den ersten

Geschäftsbericht, der den Erfolg der Wachstums- und

Diversifizierungsstrategie des Unternehmens unterstreicht. Auf

Pro-forma-Basis stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 21,8 % auf GBP

30,3 Mio. und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)

stieg um 6,4 % auf GBP 3,3 Mio., was einer EBITDA-Marge von 10,9 %

entspricht.

In diesen Pro-forma-Zahlen sind die Geschäftsergebnisse der erst im Dezember

2018 erworbenen Tochtergesellschaft du Boulay Contracts Ltd. nicht

enthalten.

Wachstum in beiden Segmenten: Bildung und Baudienstleistungen

Im August 2018 schloss die Gruppe die Übernahme der britischen Lara Group

plc mit ihren hundertprozentigen Tochtergesellschaften Parenta Training

Ltd., Parenta Group Ltd. und Acacia Training Ltd. ab und ergänzte damit das

Segment Bildung um profitable und gut geführte Unternehmen. In diesem

Segment erzielte MBH ein Umsatzwachstum von 19,8 % auf GBP 10,2 Mio. (2017:

GBP 8,5 Mio.).

Im September 2018 erweiterte MBH ebenfalls sein Portfolio im Segment

Baudienstleistungen. Das Unternehmen schloss die Übernahme der britischen

Corsora Ltd. und ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft aus New

Zealand, der Cape Ltd., ab. Zudem übernahm MBH die britische du Boulay

Contracts Ltd. im Dezember 2018. Der Umsatz im Segment Baudienstleistungen,

ohne die Umsätze von du Boulay, erhöhte sich im Geschäftsjahr 2018 um 22,8 %

auf GBP 20,1 Mio.

"In 2018 ging es vor allem darum, die Basis zu schaffen und unsere ersten

Akquisitionen zu tätigen. Die von uns fokussierten Unternehmen waren gut

dokumentiert, schuldenfrei, profitabel, eigentümergeführt und generieren

Cash. Bei den Akquisitionen gingen 100 % der Anteile auf MBH über. Unser

Modell ist und bleibt stark diversifiziert, geografisch sowie nach

Branchen", betonte Callum Laing, Non-Executive Chairman von MBH.

"Wir sind sehr zufrieden mit den ersten konsolidierten Ergebnissen. Umsatz

und EBITDA der drei Gründungsunternehmen stiegen gegenüber 2017 um 22 % bzw.

6 %. Das Ergebnis je Aktie für 2018, die für MBH wichtigste Finanzkennzahl,

betrug GBP 0,11 pro Aktie und lag damit 58 % über dem Pro-forma-EPS 2017.

Die Gewinnrücklagen zum 31. Dezember 2018 betrugen GBP 1,25 Mio., was uns im

Jahr 2019 in die Lage versetzt zu beurteilen, ob der Konzern überschüssiges

Kapital entweder in Form einer Dividende oder eines Aktienrückkaufs an

unsere Aktionäre zurückgeben kann", sagt Victor Tan, CFO von MBH.

Erfolgreiche Börsenlistings in Deutschland

Die britische "Financial Conduct Authority" hat den Prospekt von MBH im Jahr

2018 genehmigt. Die MBH-Aktien sind seit Mitte November 2018 an der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert, in den Primärmarkt der Düsseldorfer

Börse aufgestiegen und zum Handel über die XETRA-Plattform zugelassen.

Gewinne sollen in weitere Akquisitionen investiert werden

Der Vorstand ist der Ansicht, dass eine breitere Kapitalbasis und die damit

einhergehende Flexibilität Möglichkeiten ergeben den Shareholder Value in

den kommenden Jahren auszuweiten. Daher beschloss er die verfügbaren Mittel

aus dem ersten operativen Geschäftsjahr des Konzerns in weitere

Portfolioakquisitionen zu investieren, anstatt Dividenden auszuschütten. Der

Vorstand ist jedoch für die Zukunft bestrebt, die Aktionäre durch

Dividendenausschüttungen an den Gewinnen zu beteiligen oder Aktienrückkäufe

durchzuführen.

Akquisitionen nach Ablauf des Geschäftsjahres 2018

Im Januar 2019 erwarb MBH die Vermögenswerte der International School of

Beauty Therapy und stärkte damit ihre Tochtergesellschaft Acacia Training

Ltd. und ihre führende Position im britischen Schönheitsbildungssektor. Mit

dem Erwerb der Vermögenswerte besitzt Acacia die angesehene CIDESCO-Lizenz,

eine Akkreditierung, die weltweit als eine der besten Qualifikationen in

diesem Sektor anerkannt ist.

MBH vereinbarte zudem Bedingungen für den Erwerb von 100% der Guildprime

Specialist Contracts Ltd. als taktische Akquisition für die bestehende

Tochtergesellschaft du Boulay Contracts Ltd. im April 2019. Guildprime

Specialist Contracts Ltd. erzielte im zum 30. September 2018 endenden

Geschäftsjahr einen Umsatz von GBP 5,4 Mio. und ist profitabel sowie

schuldenfrei. Diese Akquisition wird die bestehenden Portfoliounternehmen im

Baudienstleistungssegment von MBH ergänzen, darunter die du Boulay Contracts

Ltd. und Cape Ltd. Der Abschluss der Transaktion wird im nächsten Monat

erwartet und steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des

Anteilskaufvertrags.

Weiteres Wachstum für 2019 erwartet

Jedes der Unternehmen mit MBH hat ausgezeichnete organische

Wachstumsaussichten für 2019, die durch die Unterstützung durch das

MBH-Umfeld noch vergrößert werden. Dieses Ökosystem fördert weitere

Akquisitionen und die Unterstützung von Schwesterunternehmen innerhalb der

Gruppe.

Auf Basis des aktuellen Konzernportfolios wird für 2019 ein Anstieg von

Umsatz und EBITDA um 7 % bzw. 3 % erwartet. MBH plant, im Gesamtjahr 2019

ca. 15-20 werthaltige Akquisitionen abzuschließen, die den Unternehmenswert

erhöhen. Diese Akquisitionen sind nicht in der Guidance enthalten und werden

jeweils den Umsatz und das EBITDA des Konzerns weiter erhöhen.

Für weitere Informationen finden Sie den Geschäftsbericht 2018 zum Download

unter: https://www.mbhcorporation.com/financial-reports

Über MBH

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft,

die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen

erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und

Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer

Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den

konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den

Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

www.mbhcorporation.com

IR- und Pressekontakt

MBH Corporation plc, Charlotte Fordham, charlotte@unity-group.com, +44

(0)770 396 3953

Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de,

+49 (0)40 609186 64

°