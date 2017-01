DGAP-News: MAX-Gruppe investiert in Wachstumsmarkt Digitalisierung durch strategische Beteiligung an ESSERT GmbH (deutsch)

MAX-Gruppe investiert in Wachstumsmarkt Digitalisierung durch strategische Beteiligung an ESSERT GmbH

DGAP-News: MAX Automation AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung MAX-Gruppe investiert in Wachstumsmarkt Digitalisierung durch strategische Beteiligung an ESSERT GmbH

10.01.2017 / 08:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG

MAX-Gruppe investiert in Wachstumsmarkt Digitalisierung durch strategische Beteiligung an ESSERT GmbH

- Innovatives Geschäftsmodell in der Industrie 4.0

- Spezialist für Augmented Reality und Smart Services mit starker Marktstellung

Düsseldorf, 10. Januar 2017 - Die MAX Automation AG, Spezialist für den Hightech-Maschinenbau, hat eine Beteiligung an der ESSERT GmbH im baden- württembergischen Ubstadt-Weiher (nahe Karlsruhe) vereinbart. ESSERT ist ein Experte für die industrielle Automatisierung, insbesondere für die Digitalisierung von Automationsprozessen und die Entwicklung damit verbundener Technik und Software. Die Beteiligung der MAX Automation erfolgt im Wesentlichen im Rahmen einer Kapitalerhöhung von ESSERT und beläuft sich zunächst auf eine Minderheitsbeteiligung. Das Investitionsvolumen liegt im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Gleichzeitig erhält MAX Automation die Option auf eine schrittweise Ausweitung der Anteile in den kommenden Jahren.

Die ESSERT GmbH wurde im Jahr 2009 zunächst als Anbieter von Automatisierungs- und Steuerungstechniklösungen für den Maschinenbau gegründet und beschäftigt derzeit 45 Mitarbeiter. Bis Jahresende 2017 soll die Zahl der Mitarbeiter auf 80 wachsen. Das Produkt- und Leistungsspektrum beinhaltet heute unter anderem Komplettlösungen für industrielle und kollaborierende Roboter, die direkt mit Menschen zusammenarbeiten und deren Leistungen verstärken. Dabei profitiert ESSERT von dem permanent steigenden Bedarf nach industrieller Automatisierung im Mittelstand.

Zukunftsmarkt Augmented Reality Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal von ESSERT ist die Entwicklung einer Software-Plattform für industrielle Augmented Reality-Applikationen. Diese betreffen insbesondere die digitale Vernetzung in der Fertigung und Produktion sowie sogenannte Smart Services etwa in der Wartung und der Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen sowie in der Schulung von Mitarbeitern. ESSERT hat als wichtigen Baustein des Angebots einen industriellen App-Store entwickelt und arbeitet dabei als einziger Anbieter am Markt ausschließlich mit standardisierten Lösungen.

Das Unternehmen verzeichnet seit dem Markteintritt im Bereich Augmented Automation eine überaus positive Resonanz seitens namhafter Industrieadressen. Zum Kundenkreis zählen renommierte Maschinenbauer, weltweit tätige Produktionsunternehmen sowie auch Hersteller von Fernwartungsprodukten. So vermarkten Siemens und Phoenix Contact die Lösungen von ESSERT in Verbindung mit ihren eigenen Produkten.

ESSERT bewegt sich mit seinen Lösungen in einem dynamisch wachsenden Marktumfeld. So wird in den kommenden fünf Jahren eine deutliche Zunahme der Digitalisierung industrieller Wertschöpfungsketten erwartet. Die MAX Automation baut mit der Beteiligung an ESSERT ihre Expertise in der Software-Entwicklung für Industrie 4.0-Anwendungen sowie in der kollaborativen Robotik deutlich aus. Dabei ergeben sich wichtige Synergien zu Tochtergesellschaften der MAX-Gruppe. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit zwei Jahren zusammen

Daniel Fink, Vorstandsvorsitzender der MAX Automation AG: "ESSERT hat sich rasant entwickelt und verfolgt ehrgeizige Wachstumspläne. Das Unternehmen agiert in vielversprechenden Zukunftsmärkten, da der Einsatz vernetzter Automationsprozesse immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dabei treibt ESSERT mit seinen Lösungen die digitale Transformation im Mittelstand voran. Die Beteiligung an ESSERT ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie, unsere Expertise in der digitalen Automatisierung auszubauen."

Christopher Essert, Geschäftsführer der ESSERT GmbH: "Mit der strategischen Beteiligung der MAX Automation AG können wir die marktnahe Weiterentwicklung unserer Software-Plattform beschleunigen. Gleichzeitig verfügen wir über eine wichtige finanzielle Grundlage für nachhaltiges Wachstum. Durch die angestrebte Internationalisierung wollen wir weitere Marktanteile gewinnen und unseren Kunden die Vorteile internationaler Strukturen bieten. Das Investment der MAX Automation sehen wir somit als wichtigen Schritt, um weiter Maßstäbe in einem hochdynamischen Markt zu setzen."

Kontakt: Frank Elsner / Frank Paschen Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH Tel.: +49 - 5404 - 91 92 0 Fax: +49 - 5404 - 91 92 29

Über die MAX Automation AG Die MAX Automation AG (WKN: A2DA58) mit Sitz in Düsseldorf ist ein international tätiger Hightech-Maschinenbaukonzern und führender Komplettanbieter integrierter und komplexer System- und Komponentenlösungen. Das operative Geschäft gliedert sich in zwei Konzernbereiche: Im Bereich Industrieautomation agiert der Konzern durch sein umfassendes technologisches Know-how als Innovationsführer in der Entwicklung und Fertigung von integrierten und proprietären Lösungen für Produktion und Montage in den Branchen Automobilindustrie, Medizintechnik, Verpackungsautomation und Elektronikindustrie. Im Bereich Umwelttechnik entwickelt und installiert MAX Automation technologisch komplexe Anlagen für die Recycling-, Energie- und Rohstoffindustrie. www.maxautomation.de

Über die ESSERT GmbH Die ESSERT GmbH mit Sitz in Ubstadt-Weiher wurde 2009 als Automatisierungsspezialist gegründet. Seither wurde das Unternehmen weiterentwickelt und in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Control Systems (branchenunabhängige Automatisierungs- und Steuerungstechnik), Intelligent Robotics (industrielle- sowie kollaborierende Roboterlösungen) sowie Augmented Automation (industrielle Augmented Reality-Lösungen). Im Bereich Augmented Automation positionierte sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren als einer der führenden Hersteller von standardisierten, industriellen Augmented Reality-Lösungen. www.essert.com

---------------------------------------------------------------------------

10.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: MAX Automation AG Breite Straße 29-31 40213 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 90991-0 Fax: +49 (0)211 90991-11 E-Mail: Investor.Relation@maxautomation.de Internet: www.maxautomation.de ISIN: DE000A2DA588 WKN: A2DA58 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

535109 10.01.2017