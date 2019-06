DGAP-News: MAX Automation SE beschließt nach gründlicher Prüfung die Schließung der IWM Automation Bodensee (deutsch)

MAX Automation SE beschließt nach gründlicher Prüfung die Schließung der IWM Automation Bodensee

25.06.2019

Düsseldorf, 25. Juni 2019 - Die im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse notierte MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA58) setzt ihr

Desinvestmentprogramm zur Verbesserung von Rentabilität und Risikoprofil

konsequent um. Nach gründlicher Prüfung von Alternativen, inkl. einer

Veräußerung, hat der Verwaltungsrat der MAX Automation SE heute die

Schließung der verlustreichen Tochtergesellschaft IWM Automation Bodensee

GmbH in Bermatingen zum 31. Dezember 2019 beschlossen. Noch abzuarbeitende

Kundenprojekte sollen geordnet beendet werden. Die Belastungen durch die

Fortführung der Geschäftstätigkeit würden ohne Aussicht auf eine

erfolgreiche Restrukturierung über den Aufwendungen der Abwicklung liegen.

Bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 hatte IWM Automation Bodensee

GmbH als verlustreichstes Portfoliounternehmen zu angepassten

Ergebniserwartungen der MAX Automation Gruppe für 2018 geführt.

"Die Schließung der IWM Automation Bodensee GmbH ist ein alternativloser

Schritt. Wir sind uns der sozialen Verantwortung für die betroffenen

Mitarbeiter bewusst und bedauern sehr, diesen Schritt gehen zu müssen.

Angesichts der seit Jahren vorliegenden Verluste der Gesellschaft und dem

hohen Finanzbedarf sehen wir leider keine Möglichkeit mehr für eine

nachhaltige Fortführung der Gesellschaft. Letztendlich unterstreichen wir

mit der Schließung unsere Entscheidung, uns im Interesse der MAX Automation

Gruppe konsequent auf das starke Kerngeschäft zu konzentrieren", erläutert

Andreas Krause, Vorsitzender des Management Boards und CFO der MAX

Automation SE. Von der Schließung sind rund 100 Arbeitsplätze am Sitz der

IWM Automation Bodensee GmbH in Bermatingen betroffen. Ein Sozialpaket sowie

die Einrichtung einer Transfergesellschaft sollen die Folgen des

Arbeitsplatzverlustes abmildern. Neben den operativen Verlusten belaufen

sich die zusätzlichen Kosten für die Schließung auf einen oberen

einstelligen Millionenbetrag.

Die IWM Automation Bodensee GmbH ist Bestandteil des im September 2018

beschlossenen Desinvestmentprogramms, das weiterhin die nicht mehr zum

Kerngeschäft gehörenden Gesellschaften IWM Automation GmbH und ELWEMA

Automotive GmbH sowie die 51-prozentige Beteiligung an der MAX Automation

Shanghai Co. Ltd. umfasst. MAX Automation SE plant, in den kommenden Jahren

weiter zu wachsen und sich erfolgreich wirtschaftlich weiterzuentwickeln.

Seit Jahresbeginn 2019 konzentriert sich das Unternehmen auf ihre drei

Kerngeschäftsfelder Process Technologies, Environmental Technologies und

Evolving Technologies.

Kontakt:

Katja Redweik

Leitung Unternehmensentwicklung/IR

MAX Automation SE

Tel.: +49 - 211 - 9099 144

katja.redweik@maxautomation.com

Ansprechpartner für Medienvertreter:

Susan Hoffmeister

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Telefon: +49 - 89 - 125 09 03 30

sh@crossalliance.de

Marco Cabras

newskontor - Agentur für Kommunikation

Telefon: +49 - 211 - 863 949 22

marco.cabras@newskontor.de

Über die MAX Automation SE

Die MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA58) mit Sitz in Düsseldorf ist eine

international agierende Industriegruppe für

High-Tech-Automatisierungslösungen. Das operative Geschäft gliedert sich in

drei Konzernbereiche: Im Geschäftsfeld Process Technologies agiert der

Konzern durch sein umfassendes technologisches Know-how als

Innovationsführer in der Entwicklung und Fertigung von proprietären Lösungen

(z. B. Dosieren, Imprägnieren) insbesondere für die Branchen

Automobilindustrie und Elektronikindustrie. Im Geschäftsfeld Environmental

Technologies entwickelt und installiert MAX Automation technologisch

komplexe Anlagen für die Recycling-, Energie- und Rohstoffindustrie. Im

Geschäftsfeld Evolving Technologies entwickelt MAX Automation hoch

qualitative Montage- und Systemlösungen für die Branchen Medizintechnik und

Automotive sowie in den Bereichen Robotic und Augmented Automation.

www.maxautomation.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MAX Automation SE

Breite Straße 29-31

40213 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49 (0)211 90991-0

Fax: +49 (0)211 90991-11

E-Mail: Investor.Relation@maxautomation.com

Internet: www.maxautomation.com

ISIN: DE000A2DA588

WKN: A2DA58

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

