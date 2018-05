DGAP-News: MAX Automation SE: Zügige Entwicklung zu weltweitem Hightech-Spezialisten (deutsch)

MAX Automation SE: Zügige Entwicklung zu weltweitem Hightech-Spezialisten

18.05.2018 / 12:56

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





- Geschäftsführende Direktoren informieren ordentliche Hauptversammlung über

laufende Internationalisierung

- Aktionäre beschließen konstante Dividende von 15 Eurocent je Aktie

Düsseldorf, 18. Mai 2018 - Die MAX Automation SE treibt ihre

Internationalisierung zügig voran: Die geschäftsführenden Direktoren haben

die ordentliche Hauptversammlung in Düsseldorf heute über die jüngsten

Fortschritte in der Expansion des Spezialisten für den Hightech-Maschinenbau

informiert. Ein wesentlicher Wachstumsschritt war demnach die im ersten

Quartal 2018 vollzogene Mehrheitsbeteiligung an der MAX Automation

(Shanghai) Co., Ltd. in China. Damit verfügt das Unternehmen über eine

Präsenz an vier für die Automobilindustrie wichtigen Standorten im Land

sowie über einen direkten Zugang zum chinesischen Markt.

Die internationale Expansion umfasst zudem einen neuen Standort der

Gruppengesellschaft MA micro automation GmbH in Singapur. Der asiatische

Raum gilt als einer der wichtigsten Wachstumsmärkte für die Medizintechnik.

Vor Ort unterstützt die MAX-Gesellschaft einen Kunden in der Produktion von

Kontaktlinsen. Darüber hinaus hat die Gruppengesellschaft bdtronic GmbH den

italienischen Maschinenbauer R.C.M. Reatina Costruzioni Mecchaniche SRL

(künftig: bdtronic Italia SRL), der über besondere Kompetenzen in der

Elektromobilität verfügt, übernommen. Mit diesen Expansionsschritten ist die

MAX Automation in der Lage, ihre Kunden auf mehreren Kontinenten umfassend

zu betreuen und eine konsistente Qualität ihrer Lösungen auf hohem Niveau zu

gewährleisten.

Zuverlässige Dividendenpolitik fortgesetzt

Bei einer Präsenz von 52,5 % des Grundkapitals stimmte die Hauptversammlung

allen wesentlichen Tagesordnungspunkten mit deutlichen Mehrheiten zu. Die

Teilhaber beschlossen eine gegenüber dem Vorjahr konstante Dividende von

0,15 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2017, entsprechend einer

Ausschüttungssumme von 4,4 Mio. Euro (Vorjahr: 4,0 Mio. Euro).

Zudem wählten die Aktionäre Herrn Andreas Krause zum Mitglied des

Verwaltungsrats. Er folgt auf Herrn Fabian Spilker, der mit Beendigung der

ordentlichen Hauptversammlung auf eigenen Wunsch aus dem Gremium ausschied.

Darüber hinaus stimmten die Aktionäre dem Abschluss neuer Beherrschungs- und

Gewinnabführungsverträge mit drei Gruppengesellschaften der MAX Automation

zu.

Daniel Fink, geschäftsführender Direktor (CEO) der MAX Automation SE: "Die

MAX Automation hat sich in den vergangenen Monaten deutlich

weiterentwickelt. Ob nun in Europa, Amerika oder China - aufgrund unserer

zügigen Expansion können wir unsere Kunden aus vielversprechenden

Zielbranchen heute in wichtigen Wachstumsmärkten begleiten und ihnen

Hightech-Lösungen bieten. Diesen Weg werden wir im Einklang mit unserer

mittelfristigen Wachstumsstrategie 2021 durch organisches Wachstum und auch

durch mögliche Akquisitionen konsequent fortsetzen."

Kontakt:

Frank Elsner / Frank Paschen

Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH

Tel.: +49 - 5404 - 91 92 0

Fax: +49 - 5404 - 91 92 29

Über die MAX Automation SE

Die MAX Automation SE (WKN: A2DA58) mit Sitz in Düsseldorf ist ein

international tätiger Hightech-Maschinenbaukonzern und führender

Komplettanbieter integrierter und komplexer System- und Komponentenlösungen.

Das operative Geschäft gliedert sich in zwei Konzernbereiche: Im Bereich

Industrieautomation agiert der Konzern durch sein umfassendes

technologisches Know-how als Innovationsführer in der Entwicklung und

Fertigung von integrierten und proprietären Lösungen für Produktion und

Montage in den Branchen Automobilindustrie, Medizintechnik,

Verpackungsautomation und Elektronikindustrie. Im Bereich Umwelttechnik

entwickelt und installiert MAX Automation technologisch komplexe Anlagen für

die Recycling-, Energie- und Rohstoffindustrie.

www.maxautomation.com

