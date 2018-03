DGAP-News: MADE.com Design Ltd: Finanzierungsrunde bei MADE.com über rund 45 Millionen Euro soll Markenausbau in Europa beschleunigen (deutsch)

MADE.com Design Ltd: Finanzierungsrunde bei MADE.



com über rund 45 Millionen Euro soll Markenausbau in Europa beschleunigen

^

DGAP-News: MADE.com Design Ltd / Schlagwort(e): Finanzierung

MADE.com Design Ltd: Finanzierungsrunde bei MADE.com über rund 45 Millionen

Euro soll Markenausbau in Europa beschleunigen

19.03.2018 / 09:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Finanzierungsrunde bei MADE.com über rund 45 Millionen Euro soll

Markenausbau in Europa beschleunigen

* Finanzierungszusagen eines neuen, internationalen, langfristig

orientierten Investors sowie bestehender Aktionäre

* Nettoumsatz im Jahr 2017 bei umgerechnet rund 143 Mio. Euro (+40% im

Vergleich zum Vorjahr), Break-Even auf Gruppenebene und Cashflow positiv

* Ernennung von Adrian Evans zum CFO

London/Berlin, 19. März 2018. MADE.com, einer der führenden europäischen

Interior-Design-Brands, hat Zusagen für eine Eigenkapitalfinanzierung in

Höhe von umgerechnet rund 45 Mio. Euro erhalten. Neben einem neu gewonnenen

renommierten und global agierenden Investor stocken die Bestandsinvestoren

Partech Ventures, Level Equity und Eight Roads Ventures ihre Beteiligungen

weiter auf.

Die Finanzierungsrunde erfolgt nach einem weiteren Jahr starken Wachstums

für MADE.com. Das Unternehmen erzielte in 2017 einen Nettoumsatz von

umgerechnet rund 143 Mio. Euro (+40% im Vergleich zum Vorjahr), hat auf

Run-Rate-Basis den Break-Even auf Konzernebene erreicht und einen positiven

Cashflow erzielt. Damit hat MADE.com unter Beweis gestellt, dass sie die

Expansion in neue Regionen und den Aufbau einer wahrhaft internationalen

Marke mit starken Finanzergebnissen verbinden können.

MADE.com ist hervorragend positioniert, um von der Digitalisierung im

Einzelhandel zu profitieren. Das Vertrauen der Verbraucher in den

Onlinehandel nimmt stetig zu, und dies in zunehmendem Maße auch bei größeren

Preis- und Produktkategorien.

Mithilfe der Finanzierungsrunde soll das Wachstum von MADE.com weiter

beschleunigt und die Marke in ganz Europa etabliert werden. Folgende

Maßnahmen sind in diesem Zusammenhang geplant:

* Ausbau der derzeitigen europäischen Präsenz in Großbritannien,

Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz, den Niederlanden und

Belgien durch die Erschließung weiterer Ländermärkte;

* Erhöhung der Markenbekanntheit von MADE.com, einschließlich der

Eröffnung innovativer Showrooms in ganz Europa zusätzlich zu den sechs

bereits existierenden Standorten in London, Birmingham, Leeds, Berlin,

Paris und Amsterdam;

* Kreative Nutzung von Technologien, um das Kundenerlebnis, aber auch die

Effizienz in der Lieferkette zu verbessern;

* Weitere Umsetzung der Vision, die branchenführende Plattform für die

Förderung und Unterstützung von Designern auf der ganzen Welt zu werden.

"Wir machen bei der Skalierung unseres Geschäfts in ganz Europa große

Fortschritte. Gleichzeitig freue ich mich sehr darüber, dass MADE.com 2017

in Großbritannien, Frankreich und Benelux die Profitabilität erreicht hat

und nun auf Konzernebene einen positiven Cashflow aufweist. Wir sind auch

gut in das Jahr 2018 gestartet und schauen mit Zuversicht in eine spannende

Zukunft", sagt Philippe Chainieux, CEO von MADE.com.

"Die bevorstehende Finanzierungsrunde wird uns ein schnelleres Wachstum in

bestehenden und neuen Märkten in ganz Europa ermöglichen. Während MADE.com

sich ständig weiterentwickelt, bleiben wir im Kern eine Design-Brand, die

wunderschöne und einzigartige Produkte für Ihr Zuhause schafft, die darüber

hinaus noch erschwinglich sind," ergänzt Chainieux.

Ernennung von Adrian Evans zum CFO

Darüber hinaus gibt MADE.com bekannt, dass Adrian Evans zum CFO ernannt

wurde. Er kommt von der YOOX NET-A-PORTER Gruppe, wo er verschiedene

Führungspositionen innehatte, darunter Commercial Director, Finance Director

und Strategy Director. Als Finance Director der NET-A-PORTER GROUP

verantwortete Evans unter anderem die Fusion mit YOOX. Während seiner

zehnjährigen Tätigkeit bei dem Unternehmen spielte er eine Schlüsselrolle

beim Ausbau des Unternehmens von £75 Mio. auf £1,7 Mrd. Umsatzvolumen.

Adrian Evans trat der NET-A-PORTER GROUP am Wendepunkt des

Mode-Einzelhandels von offline zu online bei. Bei MADE.com startet er an

einem ähnlichen Punkt, denn der Handel mit Möbeln und Haushaltswaren

befindet sich aktuell in einer vergleichbaren Umbruchphase.

-Ende-

Über MADE.com

MADE.com ist eine junge Interior-Design-Brand aus London, die seit 2015 auch

nach Deutschland liefert. Heute sind mehr als 300 Mitarbeiter im Unternehmen

beschäftigt. Die Philosophie ist nach wie vor die gleiche: wöchentlich neue

Home-Accessoires und Designmöbel zu kleinen Preisen zu kreieren. Das schafft

MADE.com vor allem dank einer modernen Herstellungskette, da erst produziert

wird, wenn eine gewisse Bestellmenge zusammengekommen ist. Eine weitere

wichtige Umsetzung in diesem Prozess ist die direkte Zusammenarbeit des

Designteams von MADE.com mit den Herstellern. Zwischenhändler entfallen und

auch teure Lagerkosten sind passé. In Berlin betreibt MADE.com einen von

sechs innovativen Showrooms. Hier können reale mit virtuellen Produkten

kombiniert werden, und Kunden können sich informieren, bevor sie online

einkaufen.

Ansprechpartner für Journalisten:

Instinctif Partners, Berlin

Dana Garbe +49 30 2408 304-11

dana.garbe@instinctif.com

Instinctif Partners, London

Mark Reed +44 20 7457 2020

mark.reed@instictif.com

---------------------------------------------------------------------------

19.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

665423 19.03.2018

°