DGAP-News: M3 Metals: M3 Metals stärkt den Board of Directors für die Entwicklung des Goldprojekts Mohave Mine in Arizona (deutsch)

6. Februar 2020

M3 Metals stärkt den Board of Directors für die Entwicklung des Goldprojekts

Mohave Mine in Arizona

M3 Metals Corp. (TSX-V: MT; FSE: XOVN.F) ("M3 Metals" oder das

"Unternehmen") gibt bekannt, dass Marco Montecinos mit sofortiger Wirkung

als unabhängiger Director in den Board of Directors des Unternehmens berufen

wurde. Herr Montecinos verfügt über umfassende Kenntnisse der

Bergbaubetriebe in Nevada und Arizona und wird seine Erfahrung wirksam

einbringen, um das Unternehmen bei der Weiterentwicklung des Goldprojekts

Mohave Mine (das "Projekt") zu unterstützen.

Herr Montecinos ist ein angesehener Bergbauexperte mit über 35 Jahren

Erfahrung mit Explorationsprojekten und in der Ressourcenentwicklung in

Nord- und Südamerika. Herr Montecinos arbeitete als Senior Consultant bei

Intrepid Mines Ltd. in Nord- und Südamerika und in Australien und war Vice

President Exploration bei Montana Gold. Von 1983 bis 1997 arbeitete er in

verschiedenen Funktionen bei zahlreichen kleinen, mittleren und großen

Unternehmen, darunter Francisco Gold, Phelps Dodge, Placer Dome, Billiton,

Alta Gold und Nerco Minerals. Marco war maßgeblich an der Entdeckung der

Lagerstätte Marlin in Guatemala und anderer Goldlagerstätten in Nevada,

Mexiko und Zentralamerika beteiligt.

Adrian Smith, President von M3 Metals, kommentiert: "Wir sind dankbar für

Herrn Montecinos' umfassendes Wissen und seine Erfahrung, die unserer

Ansicht nach, für unser Goldprojekt Mohave Mine von großer Bedeutung sind.

Die Erfahrung von Herrn Montecinos wird der Schlüssel zur Durchführung einer

erfolgreichen Explorationskampagne sein und es dem Unternehmen ermöglichen,

die umfangreichen historischen Daten zur Erstellung einer aktuellen NI

43-101 konformen Ressourcenschätzung für das Projekt wirksam einzusetzen. "

Das Unternehmen möchte auch den Rücktritt von Simon Clarke als ein Director

bekannt geben. M3 Metals dankt Herrn Clarke für seine bisherigen Bemühungen

und Beiträge und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen

Unternehmungen.

Das Projektgebiet umfasst zahlreiche historische Vergangenheit produzierende

Untertagegoldminen im Bergbaubezirk Weaver des Mohave County im

US-Bundesstaat Arizona. Die drei Hauptbereiche des Projekts sind Bereiche

Dixie, Klondyke und Golden Door.

Das Unternehmen beabsichtigt die Durchführung einer umfangreichen

Bohrkampagne, um die über 500 historischen Bohrungen im Projekt zu

erweitern. Zurzeit nutzt das Unternehmen die umfangreiche historische

Datenbank der früheren Betreiber, die in den 90er Jahren mit der Entwicklung

des Projekts begonnen haben. Das Unternehmen setzt die Digitalisierung der

umfangreichen historischen Datenbank fort, einschließlich der untertägigen

Abbaustätten, der geologischen Kartierungen, der historischen Bohrprotokolle

und der Analyseaufzeichnungen aus über 500 historischen Bohrungen sowie der

zahlreichen übertägigen Boden- und Gesteinsdaten, um die Bohrziele für das

geplante Bohrprogramm zu priorisieren.

Das Unternehmen hat sich eine Option zum Erwerb der Abbaurechte an allen

historischen Minen gesichert, die innerhalb des Projekts liegen, und ist der

Ansicht, dass sie mit einem liegenschaftsweiten Goldsystem in Zusammenhang

stehen könnten. M3 Metals hat das Recht zum 100%igen Erwerb des Eigentums

und der Beteiligung am Goldprojekt Mohave Mine, das insgesamt 160 Gangfelder

und Claims für Mühlenstandorte umfasst.

Weitere Informationen finden Sie auf der Mohave-Projektseite unter

www.m3metalscorp.com.

Haftungsausschluss

Adrian Smith, P.Geo., fungiert gemäß National Instrument 43-101 als eine

qualifizierte Person für das oben genannte Projekt. Die QP ist als

zugelassener Professional Geoscientist (P.Geo.). ein vollberechtigtes

Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of

British Columbia (APEGBC). Herr Smith hat die oben angegebenen technischen

Informationen geprüft und genehmigt.

Über M3 Metals Corp.

M3 Metals Corp. ist eine kanadische börsennotierte Gesellschaft mit Fokus

auf Wertschöpfung für die Aktionäre durch Entdeckungen und strategische

Entwicklung von Mineralliegenschaften in Nordamerika. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens,

www.m3metalscorp.com. Sie können das Unternehmen ebenfalls per E-mail,

info@m3metalscorp.com erreichen oder die Investor Relations telefonisch

kontaktieren, (604) 669-2279

M3 METALS CORP.

Adrian Smith

President

Suite 2310 - 1177 West Hastings St

Vancouver, BC Canada V6E 2K3

Tel.: (604) 669-2279

Fax: (604) 602-1606

info@m3metalscorp.com

www.m3metalscorp.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

