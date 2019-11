DGAP-News: M3 Metals: M3 Metals berichtet über den aktuellen Stand des Goldprojekts Mohave und des Projekts Block 103 (deutsch)

M3 Metals: M3 Metals berichtet über den aktuellen Stand des Goldprojekts Mohave und des Projekts Block 103

M3 Metals: M3 Metals berichtet über den aktuellen Stand des Goldprojekts

Mohave und des Projekts Block 103

12.11.2019 / 09:16

12. November 2019

M3 Metals berichtet über den aktuellen Stand des Goldprojekts Mohave und des

Projekts Block 103

M3 Metals Corp. (TSX-V: MT; FSE: XOVN.F) ("M3 Metals" oder das

"Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand des Goldprojekts Mohave

Mine, wo zurzeit ein umfangreiches Datenzusammenstellungs- und

Modellierungsprogramm im Laufen ist. Das Unternehmen hat weitere Bereiche

mit stark anomalen Goldgehalten in Gesteins- und Bodenproben in der Umgebung

historischer Goldressourcen und alter Abbaustätten identifiziert, die noch

nicht überprüft wurden (siehe Abbildung 1). Das Gebiet "Golden North"

umfasst die historischen Minen Golden Door und Jim & Jerry sowie die Zonen

Golden Ram, Scout, Red Gap, Epidote Ridge und Apex. Diese Zonen und die

historischen Minen befinden sich nördlich der Mine Klondyke, die im Fokus

der historischen Ressourcendefinition und der Minenentwicklungsplanung

früherer Betreiber lag.

Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass es kürzlich unabhängige Berater

damit beauftragt hat, die Genehmigungsverfahren für die Exploration und

Entwicklung des Goldprojekts Mohave Mine einzuleiten. Es wird erwartet, dass

die Genehmigung für eine erste Entwicklungsphase in die aktuellen

Genehmigungs- und erforderlichen Umweltstudien einbezogen werden kann.

Adrian Smith, President von M3 Metals, kommentiert: "Wir freuen uns, mit den

kürzlich beauftragten unabhängigen Beratern zusammenzuarbeiten, die über

umfangreiche Erfahrung mit Genehmigungsverfahren für Explorations- und

Entwicklungsprojekte im Westen der USA besitzen. Wir haben jetzt damit

begonnen, die erforderlichen Unterlagen für eine umfangreiche Bohrkampagne

(mehr als 200 Bohrungen) zusammenzustellen und unternehmen die ersten

Schritte im Genehmigungsverfahren für die Vorproduktion vor."

Die vorherigen Betreiber haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um den

Tagebau in der Klondyke-Mine, die zentral im Projektgebiet liegt,

vorzubereiten, einschließlich der Entwicklung eines Zerkleinerungskreislaufs

und Haufenlaugungsinfrastruktur. Bislang wurden über 12 Millionen Dollar für

Entwicklung und Infrastruktur aufgewendet, die weiterhin zum Großteil

vorhanden und in gutem Zustand ist.

Das Unternehmen macht weiterhin Fortschritte bei der laufenden

Zusammenstellung historischer Daten. Im Gebiet Golden North des Projekts

befinden sich die Minen Golden Door und Jim & Jerry inmitten verbreiteter

Alterationserscheinungen und Vererzung, die auf ein viel größeres und nicht

überprüftes System hinweisen, als zuvor definiert. Hochgradige

Gesteinsproben, die vorwiegend als Splitterproben aus dem Aufschluss

entnommen wurden, sind in der Umgebung dieser historischen Gebiete weit

verbreitet (siehe Abbildung 1), einschließlich einer Probe mit 17,35 g/t

Gold über 2 Meter aus einem Aufschluss, der über 200 m nordwestlich der Mine

Golden Door liegt. Zusätzliche Prospektionsgebiete und kleine Tagebaugruben

erstrecken sich mehrere hundert Meter von der Mine Golden Door in Richtung

des Gebiets Golden Ram, was darauf hinweist, dass das gesamte Gebiet Teil

eines signifikanten Vererzungssystems ist. Gegenwärtig verbinden die stark

anomalen Proben das Gebiet Red Gap, die Mine Golden Door, die Mine Jim and

Jerry sowie das Gebiet Scout und das Gebiet Golden Ram miteinander, was ein

Goldsystem umreißt, das mindestens 1,5 km lang ist und bleibt offen (siehe

Abbildung 1 unten).

Abbildung 1: Goldprojekt Mohave Mine - Karte der Mine Golden Door

Das Unternehmen hat jetzt mehrere Bereiche im Gebiet Golden North des

Projekts als vorrangige Bohrziele identifiziert. Diese Gebiete sind

Ausläufer der historischen Ressourcengebiete und weisen hochgradige anomale

Goldgehalte in aus Aufschlüssen entnommenen Gesteinsproben sowie in

Bodenproben auf. Das geplante Bohrprogramm wird mehrere der neuen

Zielgebiete überprüfen einschließlich Bestätigungsbohrungen, um die

historischen Ressourcen zur Übereinstimmung mit den geltenden

Bergbaustandards zu bringen.

Eisenerzprojekt Block 103

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es weiterhin eng mit Hatch zusammen, um

die derzeit laufende erneute Scoping-Studie für sein sich vollständig in

Unternehmensbesitz befindliches Eisenerzprojekt Block 103 abzuschließen. Die

aktuellen Arbeiten konzentrieren sich auf die kurzfristige Fertigstellung

der technischen Studie in Form eines Class 4 AACE International Standard

Report, in dem die Wirtschaftlichkeit hervorgehoben wird und möglicherweise

zu erheblich verringerten Investitionsausgaben führen wird, die zum

Erreichen der Produktion erforderlich sind. Der Bericht kann zur

Durchführung einer Vormachbarkeitsstudie oder einer bankfähigen

Machbarkeitsstudie verwendet werden. Der zentrale Schwerpunkt liegt weiter

hin darauf, die anfänglichen Kapitalkosten von den zuvor definierten 6,5

Milliarden Dollar auf unter eine Milliarde Dollar zu senken und ein

abgestuftes Kapazitätskonzept zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit zu

skizzieren.

Das Projekt Block 103 ist ein hochwertiges Magnetit-Eisenerzprojekt, das ein

hochwertiges, sauberes Eisenerzkonzentrat produzieren kann. Historische

metallurgische Studien aus dem Jahr 2013 zeigen ein hochwertiges 69 bis 70

prozentiges Eisenkonzentratprodukt, das als sehr hochgradig gilt und für das

weltweit eine wachsende Nachfrage besteht. Das Produkt wird zum Mischen mit

Erzen geringerer Qualität verwendet, die jetzt verbreitet angeboten werden.

Das Ergebnis der Zumischung dieses hochgradigen Produkts ist eine

signifikante Reduzierung der Emissionen einschließlich CO2 während der

Verhüttung. Neben den ökologischen Vorteilen der Zumischung des hochgradigen

Erzes ergeben sich Kostenvorteile einschließlich der Verringerung des

benötigten Gesamtvolumens, die auf den zunehmenden Aufschlag auf und über

die aktuellen Eisenrichtpreise hinaus zurückzuführen sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.m3metalscorp.com.

Haftungsausschluss

Das Unternehmen teilt mit, dass eine qualifizierte Person nicht genügend

Arbeit geleistet hat, um die historische Schätzung als aktuelle

Mineralressourcen oder Mineralvorräte zu klassifizieren, und der Herausgeber

behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen

oder Mineralvorräte. Darüber hinaus hat das Unternehmen die in dieser

Pressemitteilung aufgeführten Proben und Gehalte nicht unabhängig überprüft

und betrachtet sie als historisch und nicht konform mit den NI

43-101-Standards. Das Unternehmen übernimmt auch keine Garantie für die

Vollständigkeit der Datenbank, da es zum jetzigen Zeitpunkt nicht alle

historischen Aufzeichnungen unabhängig bestätigt und überprüft hat.

Adrian Smith, P.Geo., ist gemäß National Instrument 43-101 eine

qualifizierte Person für das oben genannte Projekt. Die QP ist als

zugelassener Professional Geoscientist (P.Geo.). ein vollberechtigtes

Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of

British Columbia (APEGBC) und der Professional Engineers & Geoscientists

Newfoundland & Labrador (PEGNL). Herr Smith hat die oben angegebenen

technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über M3 Metals Corp.

M3 Metals Corp. ist eine kanadische börsennotierte Gesellschaft mit Fokus

auf Wertschöpfung für die Aktionäre durch Entdeckungen und strategische

Entwicklung von Mineralliegenschaften in Nordamerika. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens,

www.m3metalscorp.com. Sie können das Unternehmen ebenfalls per E-mail,

info@m3metalscorp.com erreichen oder die Investor Relations telefonisch

kontaktieren, (604) 669-2279

M3 METALS CORP.

Adrian Smith

President

Suite 2310 - 1177 West Hastings St

Vancouver, BC Canada V6E 2K3

Tel.: (604) 669-2279

Fax: (604) 602-1606

info@m3metalscorp.com

www.m3metalscorp.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

