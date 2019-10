DGAP-News: M3 Metals: M3 Metals berichtet über den aktuellen Stand des Goldprojekts Mohave Mine (deutsch)

M3 Metals: M3 Metals berichtet über den aktuellen Stand des Goldprojekts Mohave Mine

M3 Metals: M3 Metals berichtet über den aktuellen Stand des Goldprojekts

Mohave Mine

14.10.2019 / 07:30

14. Oktober 2019

M3 Metals berichtet über den aktuellen Stand des Goldprojekts Mohave Mine

M3 Metals Corp. (TSX-V: MT; FSE: XOVN.F) ("M3 Metals" oder das

"Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen die umfangreiche

historische Sammlung der physikalischen Daten für das Goldprojekt Mohave

Mine gesichert hat. Der Datenbestand deckt alle Bereiche ab, von

historischen Ressourcenbohrungen über Minenplanung und Ingenieurarbeiten bis

hin zu Baugutachten, geologischen Gutachten und Zielgebietserfassung.

M3 Metals' erste Arbeiten zur Zusammenstellung und Digitalisierung der

historischen Daten haben dazu geführt, dass signifikante Zielbereiche

identifiziert wurden. Das markanteste Gebiet, das neu bezeichnete Gebiet

Dixie King (siehe Abbildung 1), weist auf einer Fläche von 2 x 2 km ein

Potenzial für ein ausgedehntes Goldsystem auf, das sich mit einer Reihe

historischer Bergwerke überlappt, die gemeinhin als Dixie Mines bezeichnet

werden. In diesem Gebiet wurden bisher keine modernen Explorationsarbeiten

durchgeführt.

Die wichtigsten Punkte:

- Zielgebiet von 2 x 2 km wurde noch nie mittels Bohrungen überprüft.

- Einzelne Bodenproben mit bis zu 3,7 g/t Gold.

- Einzelne Gesteinsproben mit bis zu 125,6 g/t Gold.

- Keine Bohrungen im südlichen Teil des Projekts.

Die auf der Liegenschaft in der Vergangenheit beschriebenen hochgradigen

Untertageminen wurden nicht in kommerziellem Maßstab ausgebeutet und sind

noch vorhanden. Diese Gebiete besitzen das Potenzial, um dort mittels eines

aggressiven Bohrprogramms eine NI 43-101 konforme Ressource abzugrenzen. Die

Arbeiten der früheren Betreiber konzentrierten sich nur in geringem Maße auf

die Überprüfung neuer Ziele oder die Erweiterung der historischen

Ressourcen. Stattdessen konzentrierte man sich auf den Bau des

Haufenlaugungsbetriebs und der Infrastruktur. Regionale geologische Modelle

deuten darauf hin, dass sich unter den gut vererzten Bereichen der

Liegenschaft möglicherweise Ausläufer in der Tiefe oder "Feeder-Zonen"

befinden, welche ähnlichen Systemen in der Region entsprechen. Es zeigt

sich, dass die Vererzung im Projektgebiet in mehreren Gesteinsarten

vorkommt, was sich auf die gut entwickelte Natur und die potenzielle Größe

des Goldsystems zurückführen lässt.

Weitere Schritte

Das Unternehmen führt derzeit eine Bestandsaufnahme aller historischen

Aufzeichnungen durch, während die geologischen Daten einschließlich der

historischen Boden-, Gesteins- und Bohrlochuntersuchungen digitalisiert und

überprüft werden. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, werden die Daten für

die Abgrenzung von Bohrzielen verwendet.

Nach der zurzeit laufenden Datenerfassung und der Abgrenzung von

Zielgebieten plant das Unternehmen, einen Antrag für ein aggressives

Bohrprogramm zu stellen. Mittels dieses Bohrprogramms sollen die

historischen Ressourcen mit NI 43-101 in Einklang gebracht und neue Gebiete

und Ausläufer identifiziert werden, die den Umfang dieser Ressourcen

erheblich vergrößern könnten. Das Unternehmen wird, wenn angemessen, den

Markt weiterhin über den neuesten Stand zu informieren.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens,

www.m3metalscorp.com unter Mohave Gold Project.

Haftungsausschluss

Das Unternehmen teilt mit, dass eine qualifizierte Person nicht genügend

Arbeit geleistet hat, um die historische Schätzung als aktuelle

Mineralressourcen oder Mineralvorräte zu klassifizieren, und der Herausgeber

behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen

oder Mineralvorräte. Darüber hinaus hat das Unternehmen die in dieser

Pressemitteilung aufgeführten Proben und Gehalte nicht unabhängig überprüft

und betrachtet sie als historisch und nicht konform mit den NI

43-101-Standards. Das Unternehmen übernimmt auch keine Garantie für die

Vollständigkeit der Datenbank, da es zum jetzigen Zeitpunkt nicht alle

historischen Aufzeichnungen unabhängig bestätigt und überprüft hat.

Adrian Smith, P.Geo., ist gemäß National Instrument 43-101 eine

qualifizierte Person für das oben genannte Projekt. Die QP ist als

zugelassener Professional Geoscientist (P.Geo.). ein vollberechtigtes

Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of

British Columbia (APEGBC) und der Professional Engineers & Geoscientists

Newfoundland & Labrador (PEGNL). Herr Smith hat die oben angegebenen

technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über M3 Metals Corp.

M3 Metals Corp. ist eine kanadische börsennotierte Gesellschaft mit Fokus

auf Wertschöpfung für die Aktionäre durch Entdeckungen und strategische

Entwicklung von Mineralliegenschaften in Nordamerika. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens,

www.m3metalscorp.com. Sie können das Unternehmen ebenfalls per E-mail,

info@m3metalscorp.com erreichen oder die Investor Relations telefonisch

kontaktieren, (604) 669-2279

M3 METALS CORP.

Adrian Smith

President

Suite 2310 - 1177 West Hastings St

Vancouver, BC Canada V6E 2K3

Tel.: (604) 669-2279

Fax: (604) 602-1606

info@m3metalscorp.com

www.m3metalscorp.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

