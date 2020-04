DGAP-News: M3 Metals: M3 Metals berichtet über den aktuellen Stand der Aktivitäten (deutsch)

M3 Metals: M3 Metals berichtet über den aktuellen Stand der Aktivitäten

8. April 2020

M3 Metals berichtet über den aktuellen Stand der Aktivitäten

M3 Metals Corp. (TSX-V: MT; FSE: XOVN.F) ("M3 Metals" oder das

"Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand der laufenden Aktivitäten.

Goldprojekt Mohave Mine, Arizona USA

M3 Metals gibt bekannt, dass das Unternehmen ein vorläufiges Probenahme- und

Kartierungsprogramm auf dem Goldprojekt Mohave Mine durchgeführt hat. Das

Programm umfasste geologische Kartierungen, Strukturanalysen und die

Entnahme von ca. 200 Gesteinssplitter- und Stichproben aus zahlreichen über

die Liegenschaft verteilten Zielgebieten. Das Programm wurde konzipiert,

potenzielle Kontrollen der Vererzung zu identifizieren und Zielgebiete für

das geplante Bohrprogramm zu priorisieren. Die Proben wurden an ein

analytisches Labor in Reno, Nevada, geschickt. Derzeit werden die Proben

analysiert und die Ergebnisse entsprechend veröffentlicht.

M3 Metals arbeitet auch weiterhin an seinem dem Bureau of Land Management

("BLM", Landverwaltungsamt) vorgelegten Betriebsplan, in dem das geplante

Bohrprogramm und die entsprechenden Umweltprüfungsarbeiten dargelegt werden,

die erforderlich sind, um Genehmigungen für Eingriffe in die Umwelt auf

einer Fläche ca. 900 Acres zu erhalten. Dies ist ein bedeutendes Unterfangen

und repräsentiert einen Bereich, der fast ein Drittel des gesamten

Projektgebiets umfasst. Das Ausmaß und die Lage der 900 Acres der geplanten

Eingriffe in die Umwelt basieren auf dem Vorhandensein zahlreicher

historischer Goldminen, erhöhten Goldgehalten in Boden- und Gesteinsproben

und mehr als 550 historischen Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ungefähr

68.000 Fuß.

Maßnahmen zur Risikominderung hinsichtlich COVID-19

M3 Metals hat die Entwicklungen der neuartigen Coronavirus-Pandemie

("COVID-19") mittels der Veröffentlichungen der Weltgesundheitsorganisation,

Public Health Agency of Canada (kanadisches Gesundheitsamt) und U.S.

Department of Health and Human Services (US-amerikanisches

Gesundheitsministerium) genau beobachtet. M3 Metals höchste Priorität und

zentrale Verantwortung ist die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter,

Auftragnehmer und der Gemeinden.

M3 Metals arbeitet eng mit seinen in den USA ansässigen Auftragnehmern

zusammen, um sicherzustellen, dass alle durchgeführten Aktivitäten im

Einklang mit den derzeit geltenden Vorschriften und Empfehlungen stehen.

An der laufenden Feldarbeit sind keine internationalen Arbeitnehmer

beteiligt, und es liegen Pläne vor, um sicherzustellen, dass bei jeder Reise

die Einschränkungen oder Hinweise eingehalten werden. Derzeit werden die

Entscheidungen für Mitarbeiter, die für einen Aufenthalt vor Ort bestimmt

sind, und über künftige Reisen zur Liegenschaft auf der Grundlage der

lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Reisehinweise getroffen.

Die Büromitarbeiter von M3 Metal in Vancouver arbeiten derzeit von zu Hause

aus, bis sich die Regierungsempfehlungen ändern.

Eisenerzprojekt Block 103

M3 Metals hat einen Genehmigungsantrag für das Ausheben von Schürfgräben auf

16 separaten DSO-Zielen (Direct Shipping Ore, erstklassiges Eisenerz, das

direkt von der Mine zum Hüttenwerk transportiert wird) eingereicht, die

aufgrund ihres Potenzials, eine oberflächennahe hämatitreiche Vererzung zu

beherbergen, identifiziert wurden. Die Zielgebiete wurden im Jahr 2014 im

Rahmen eines gemeinsamen Explorationsprogramms zwischen Tata Steel Minerals

Canada Ltd. ("Tata") und M3 Metals festgelegt. Die vorläufige

Identifizierung der Zielgebiete erfolgte mittels luftgestützter Magnetik-

und Gravitationsuntersuchungen. Zusätzliche bodengestützte

Nachuntersuchungen führten anschließend zu einer Bestätigung und besseren

Abgrenzung der bisher nicht überprüften Zielgebiete.

M3 Metals sucht weiterhin einen Partner für das Projekt Block 103.

Kupferprojekt Stars

M3 Metals hat für ihr Kupferprojekt Stars die Bohrgenehmigungen eingeholt,

um die Entdeckung eines neuen Kupfer-Porphyr-Systems in British Columbia im

Jahr 2018 zu erweitern. Die aktuellen Genehmigungen ermöglichen Bohrungen

auf 20 zusätzlichen Bohrstellen, die unter die gebietsbezogene Genehmigung

fallen. Damit hat das Unternehmen die Möglichkeit, die genaue Lage der

Bohrstellen anzupassen, ohne einen neuen Genehmigungsantrag stellen zu

müssen, was Flexibilität für zukünftige Arbeiten bietet.

Das Unternehmen analysiert weiterhin die Marktbedingungen, um die

Möglichkeiten für zukünftige Arbeiten auf dem Projekt Stars zu bestimmen.

Haftungsausschluss

Adrian Smith, P.Geo., ist gemäß National Instrument 43-101 eine

qualifizierte Person für das oben genannte Projekt. Die QP ist als

zugelassener Professional Geoscientist (P.Geo.) ein vollberechtigtes

Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of

British Columbia (APEGBC) und der Professional Engineers & Geoscientists

Newfoundland & Labrador (PEGNL). Herr Smith hat die oben angegebenen

technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über M3 Metals Corp.

M3 Metals Corp. ist eine kanadische börsennotierte Gesellschaft mit Fokus

auf Wertschöpfung für die Aktionäre durch Entdeckungen und strategische

Entwicklung von Mineralliegenschaften in Nordamerika. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens,

www.m3metalscorp.com. Sie können das Unternehmen ebenfalls per E-mail,

info@m3metalscorp.com erreichen oder die Investor Relations telefonisch

kontaktieren, (604) 669-2279

M3 METALS CORP.

Adrian Smith

President

Suite 2310 - 1177 West Hastings St

Vancouver, BC Canada V6E 2K3

Tel.: (604) 669-2279

Fax: (604) 602-1606

info@m3metalscorp.com

www.m3metalscorp.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

