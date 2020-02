DGAP-News: M3 Metals: M3 Metals beginnt mit der Arbeit an seinem Goldprojekt Mohave Mine (deutsch)

M3 Metals: M3 Metals beginnt mit der Arbeit an seinem Goldprojekt Mohave Mine

10.02.2020 / 09:42

10. Februar 2020

M3 Metals beginnt mit der Arbeit an seinem Goldprojekt Mohave Mine

M3 Metals Corp. (TSX-V: MT; FSE: XOVN.F) ("M3 Metals" oder das

"Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen Crews für ein vorläufiges

Arbeitsprogramm für das Mohave Mine Gold Project (das "Projekt") mobilisiert

hat. Ziel des Programms ist die Bestätigung der historischen geologischen

Kartierung und Probenahme sowie die Priorisierung der Bohrziele für das

geplante Bohrprogramm, das sich derzeit im Genehmigungsprozess befindet.

Das Programm konzentriert sich auf bisher nicht getestete Gebiete, in denen

die strukturellen Gegebenheiten und das Ausmaß der Goldmineralisierung

ermittelt werden, auf die sich der historische Bergbau zu Beginn des 20.

Jahrhunderts konzentrierte. Über das Ausmaß des historischen Untertagebaus,

insbesondere im Dixie-Gebiet, gibt es nur wenige Unterlagen. Die Kartierung

durch den Vorbesitzer zeigt jedoch, dass sich der historische Abbau auf

einzelne Adern konzentriert und nicht auf die breitere potenziell

minderwertige Mineralisierung abzielt, die möglicherweise für die Auslaugung

von Halden geeignet ist.

Die bekannte Goldmineralisierung auf dem Projekt scheint hauptsächlich

zwischen felsischen tertiären Vulkanen zu liegen, die sich auf kristallinem

vorkambrischem Untergrund befinden, wobei die Mineralisierung auf Strukturen

mit rhyolitischen Flusskuppeln und veränderten Eindringdeichen in Beziehung

zu stehen scheint. Das Projekt zeigt bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit dem

DeLamar-Projekt von Integra Resources Corp. sowohl in der

Entwicklungsgeschichte als auch im Mineralisierungsstil. Integra Resources

ist es gelungen, im Rahmen des DeLemar-Projekts neue Ressourcen zu

definieren und zu erweitern, indem auf weniger hochgradiges Material in der

Umgebung historischer hochgradiger unterirdischer Goldminen abgezielt wurde.

Sowohl der Mohave als auch der DeLamar gelten als vulkanisch gehostete

epithermische Systeme mit geringer Sulfidierung und weisen viele ähnliche

Mineralisierungsstile auf, die eng mit der Lage der Rhyolithkuppeln und

-flüsse zusammenhängen.

Das Unternehmen entwickelt weiterhin geologische Modelle für das Projekt und

ist bestrebt, anomale Goldwerte in zahlreichen Gebieten zu bestätigen, die

nicht durch Bohrungen getestet wurden. Die meisten dieser ungeprüften Zonen

konzentrieren sich auf veränderte und verkieselte Bereiche. Das geologische

Umfeld des Projekts ist sehr vielversprechend und es gibt Hinweise darauf,

dass das Goldsystem, das für die historisch abgebauten Adern verantwortlich

ist, in großem Umfang auftritt und möglicherweise eine Lagerstätte im

Tonnage-Stil beherbergen könnte, die sich für Haufenlaugungstechniken

eignet.

Mohave Mine Goldprojekt

Das Unternehmen hat sich eine Option zum Erwerb der Abbaurechte an allen

historischen Minen gesichert, die innerhalb des Projekts liegen, und ist der

Ansicht, dass sie mit einem liegenschaftsweiten Goldsystem in Zusammenhang

stehen könnten. M3 Metals hat das Recht zum 100%igen Erwerb des Eigentums

und der Beteiligung am Goldprojekt Mohave Mine, das insgesamt 160 Gangfelder

und Claims für Mühlenstandorte umfasst.

Weitere Informationen finden Sie auf der Mohave-Projektseite unter

www.m3metalscorp.com.

Haftungsausschluss

Adrian Smith, P.Geo., fungiert gemäß National Instrument 43-101 als eine

qualifizierte Person für das oben genannte Projekt. Die QP ist als

zugelassener Professional Geoscientist (P.Geo.). ein vollberechtigtes

Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of

British Columbia (APEGBC). Herr Smith hat die oben angegebenen technischen

Informationen geprüft und genehmigt.

Über M3 Metals Corp.

M3 Metals Corp. ist eine kanadische börsennotierte Gesellschaft mit Fokus

auf Wertschöpfung für die Aktionäre durch Entdeckungen und strategische

Entwicklung von Mineralliegenschaften in Nordamerika. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens,

www.m3metalscorp.com. Sie können das Unternehmen ebenfalls per E-mail,

info@m3metalscorp.com erreichen oder die Investor Relations telefonisch

kontaktieren, (604) 669-2279

M3 METALS CORP.

Adrian Smith

President

Suite 2310 - 1177 West Hastings St

Vancouver, BC Canada V6E 2K3

Tel.: (604) 669-2279

Fax: (604) 602-1606

info@m3metalscorp.com

www.m3metalscorp.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

