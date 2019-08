DGAP-News: M3 Metals: M3 Metals Corp. berichtet über den aktuellen Stand der Arbeiten im Projekt Block 103 (deutsch)

M3 Metals: M3 Metals Corp. berichtet über den aktuellen Stand der Arbeiten im Projekt Block 103

M3 Metals: M3 Metals Corp. berichtet über den aktuellen Stand der Arbeiten

im Projekt Block 103

05.08.2019 / 10:15

5. August 2019

M3 Metals Corp. berichtet über den aktuellen Stand der Arbeiten im Projekt

Block 103

M3 Metals Corp. (TSX-V: MT; FSE: XOVN.F) ("M# Metals" oder das "Unternehmen

") gibt bekannt, dass das Unternehmen Hatch beauftragt hat, um eine erneute

Scoping- und Wirtschaftlichkeits-Analyse auf seinem sich vollständig in

Unternehmensbesitz befindlichen Eisenerzprojekt Block 103 durchzuführen. Das

Projekt liegt im Zentrum des Labrador Trough (Trog) in der kanadischen

Provinz Neufundland und Labrador. Hatch ist eine äußerst erfahrene globale

multidisziplinäre Beratungsfirma für Management, technische Planungs- und

Entwicklungsarbeiten mit umfassender Erfahrung und Fachkenntnis in der

globalen Eisenerzindustrie und speziell im Labrador Trough, Kanada.

Kosta Tsoutsis, CEO von M3 Metals, sagt dazu: "Wir freuen uns

außerordentlich, mit einer so erfahrenen Gruppe das Projekt Block 103

weiterzuentwickeln. Durch die Entscheidung, mit Hatch zusammenzuarbeiten,

erhalten wir Zugang zu ihrem umfassenden Wissen und ihrer Erfahrung,

Projekte direkt vor unserer Haustür von einer konzeptionellen Phase bis zur

Produktion zu avancieren."

Bis dato hat das Unternehmen über 38 Millionen Dollar ausgegeben, um das

Projekt bis auf die Stufe einer PEA (Preliminary Economic Assessment,

wirtschaftliche Erstbewertung) voranzubringen. Der neue Bericht wird dem

Unternehmen den ersten Schritt zur Weiterentwicklung des Projekts über die

PEA-Phase hinaus ermöglichen und ihm gleichzeitig die Optimierung des

Projektumfangs sowie die Reduzierung der Gesamtkosten erlauben. Dieser

Auftrag an Hatch ist ein strategischer Schritt, von dem das Unternehmen

glaubt, dass er einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des

Projekts leisten wird.

Zielsetzung des Eisenerzprojekts Block 103

M3 Metals konzentriert sich auf die Optimierung der Wirtschaftlichkeit und

die Verminderung des Kapitalbedarfs für die Entwicklung und den Betrieb des

Projekts Block 103. Folgend die hervorgehobenen Zielsetzungen:

- Signifikante Verminderung der geschätzten Gesamtkosten gegenüber der

historischen Preliminary Economic Assessment (PEA, wirtschaftliche

Erstbewertung) aus dem Jahr 2013.

- Implementierung eines mehrphasigen Konzepts zur Kapazitätssteigerung, um

die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.

- Ausschöpfung des organischen Wachstums, um die planmäßige Betriebsleitung

zu erreichen.

- Herausstellung der robusten Art des Projekts auf lange Sicht.

- Berechnung der wichtigen Projektmetriken (z. B. Investitionskosten,

Betriebskosten, interner Zinsfuß, Kapitalwert).

- Verwendung des neuen Berichts für die Durchführung einer

Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS) als nächster Schritt.

Der neu in Auftrag gegebene Bericht wird angefertigt, um die

Klassifizierungsstandards der AACE International (American Association of

Cost Engineering) gemäß Kalkulationsniveau Klasse 4 zu erfüllen. Dieser

Bericht kann für eine Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS)

oder bankfähige Machbarkeitsstudie (Bankable Feasibility Study, BFS)

verwendet werden und wird die anfängliche Neubewertung des Arbeitsumfangs

für die Projektentwicklung umfassen, um den Kapitalbedarf und die

Betriebskosten des Eisenerzprojekts Block 103 abzuschätzen.

Block 103 liegt in der Nähe gut ausgebauter Infrastruktur im Zentrum des

Labrador Trough (Trog) in der kanadischen Provinz Newfoundland and Labrador

ungefähr 30 km nordwestlich der Stadt Schefferville, Quebec und 1.200

Flugkilometer nordöstlich von Montreal, Quebec. Frühere Arbeiten des

Unternehmens umfassen geologische Kartierungen, geophysikalische

Untersuchungen und ein Kernbohrprogramm. Bis dato wurden 115 Bohrungen mit

einer Gesamtlänge von 28.021 m niedergebracht. Auf der Liegenschaft wurden

zwei Vererzungszonen identifiziert: die Northwest Zone und die Greenbush

Zone. Der Fokus der Mineralressourcenschätzung lag auf der Greenbush Zone.

Weitere Informationen finden Sie auf Webseite für das Projekt Block 103

unter www.m3metalscorp.com.

Disclaimer

Adrian Smith, P.Geo, ist für das oben erwähnte Projekt gemäß National

Instrument 43-101 die qualifizierte Person (QP). Die QP ist als zugelassener

Geowissenschaftler (Professional Geoscientist, P. Geo.) ein vollberechtigtes

Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of

British Columbia (APEGBC) und Professional Engineers & Geoscientists

Newfoundland & Labrador (PEGNL). Herr Smith hat die oben veröffentlichte

technische Information geprüft und genehmigt.

Die Mineralressourcenschätzung für die Liegenschaft Block 103 basiert auf

den Ergebnissen von 81 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 23.735 m,

Stand 4. Februar 2013. Herr Michael Kociumbas, P.Geo., und Herr Rick Risto,

P.Geo., die beide für die unabhängige Firma WGM arbeiten, sind gemäß NI

43-101 qualifizierte Personen. Herr Risto hat die für die Schätzung zugrunde

liegenden Probenentnahme-, Analyse- und Testdaten geprüft und zugelassen.

Herr Kociumbas ist für die Überprüfung der vom Unternehmen zur Verfügung

gestellten innerbetrieblichen Mineralressourcenschätzung verantwortlich und

hat die oben enthaltenen technischen Daten genehmigt.

WGM ist der Meinung, dass sich die auf der Liegenschaft abgegrenzte

Eisenvererzung für einen Abbau im Tagebauverfahren eignen wird. Die

Schätzung wird im Einklang mit den CIM-Definitionen hinsichtlich NI 43-101

als eine geschlussfolgerte Mineralressource klassifiziert.

Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte sind, haben keine

Wirtschaftlichkeit demonstriert. Das Unternehmen besitzt keine Kenntnis von

irgendwelchen Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Besitzanrechts- und

Steuerproblemen sowie sozialpolitischen Problemen, Marketing-Problemen oder

anderen Problemen, die seine Schätzung der Mineralressourcen wesentlich

beeinflussen könnten.

Über M3 Metals Corp.

M3 Metals Corp. ist eine kanadische börsennotierte Gesellschaft mit Fokus

auf Wertschöpfung für die Aktionäre durch Entdeckungen und strategische

Entwicklung von Mineralliegenschaften in Nordamerika. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens,

www.m3metalscorp.com. Sie können das Unternehmen ebenfalls per E-mail,

info@m3metalscorp.com erreichen oder die Investor Relations telefonisch

kontaktieren, (604) 669-2279

M3 METALS CORP.

Kosta Tsoutis

Suite 2310 - 1177 West Hastings St

Vancouver, BC Canada V6E 2K3

Tel.: (604) 669-2279

Fax: (604) 602-1606

info@m3metalscorp.com

www.m3metalscorp.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

