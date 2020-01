DGAP-News: M3 Metals: M3 METALS REDUZIERT CAP-EX DES EISENERZPROJEKTS UM 85 % UND SUCHT PARTNER (deutsch)

M3 Metals: M3 METALS REDUZIERT CAP-EX DES EISENERZPROJEKTS UM 85 % UND SUCHT PARTNER

^

DGAP-News: M3 Metals / Schlagwort(e): Research Update/Studienergebnisse

M3 Metals: M3 METALS REDUZIERT CAP-EX DES EISENERZPROJEKTS UM 85 % UND SUCHT

PARTNER

27.01.2020 / 07:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

24. Januar 2020

M3 METALS REDUZIERT CAP-EX DES EISENERZPROJEKTS UM 85 % UND SUCHT PARTNER

M3 Metals Corp. (TSX-V: MT; FSE: XOVN.F) ("M3 Metals" oder das

"Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine erneute

Scoping-Studie (die "Studie") auf dem sich vollständig in Unternehmensbesitz

befindlichen Eisenerzprojekt Block 103 (das "Projekt") abgeschlossen hat.

Das Projekt liegt in der kanadischen Provinz Newfoundland and Labrador. Mit

der Studie konnten die projizierten Kapitalkosten für das Projekt

erfolgreich von rund 6 Milliarden Dollar auf 840 Millionen Dollar CAD

gesenkt werden. Dies wurde erreicht, indem ein gestaffeltes

Kapazitätskonzept umgesetzt wurde, beginnend mit dem "Basisfall", der

Produktion von 4 Mio. Tonnen hochgradigem Eisenerzfeinkonzentrat pro Jahr

gegenüber den zuvor vorgeschlagenen 16 Mio. Tonnen pro Jahr, und der

Abänderung der Aufbereitungsverfahren sowie der Einführung neuer

Wirkungsgrade.

In der Studie werden auch die veranschlagten Betriebskosten pro Tonne

(Op-Ex) für den Basisfall von jährlich 4 Millionen Tonnen hochgradiges

Konzentrat (projizierter Durchschnittsgehalt von 67,6 % Gesamteisen

basierend auf der PEA aus dem Jahr 2013) mit 51 CAD pro Tonne Freight on

Board ("FOB", frei Schiff) ohne Transportkosten angegeben. Diese Zahlen

werden in kanadischen Dollar ("CAD") berechnet und sollten dementsprechend

umgerechnet werden, wenn für die häufig referenzierten 62%igen Richt- und

Premium-Preise die Preisangabe in US-Dollar ("USD") berücksichtigt wird.

Das Unternehmen hat bereits über 38 Millionen Dollar aufgewendet, um das

Projekt bis zur PEA-Stufe (Preliminary Economic Assessment, wirtschaftliche

Erstbewertung) zu avancieren. Infolgedessen grenzte das Unternehmen 7,2

Milliarden Tonnen Erz mit 29,2 % Eisen ab. Die metallurgischen

Testergebnisse zeigten ein 69,5%iges Eisenkonzentrat und ein niedriges

Abraumverhältnis von 0,4:1. Der NI 43-101 konforme historische technische

Bericht aus dem Jahr 2013, der die Ressource Block 103 definiert, steht auf

Sedar und auf der Website des Unternehmens zur Verfügung.

Die von Hatch Ltd. durchgeführte neue Scoping-Studie wurde in Auftrag

gegeben, um alternative neu skalierte Pläne in Betracht zu ziehen, die das

Projekt Block 103 wirtschaftlich tragbar und für potenzielle Investitionen

attraktiver machen könnten. Die Studie wurde in Übereinstimmung mit der AACE

International Class 5-Klassifizierungsstufe für Kostenschätzungen

durchgeführt und konzentriert sich auf die mit der Ausrüstung und den

Verarbeitungsmethoden in Zusammenhang stehenden Kosten, die für die

Entwicklung der Eisenerzlagerstätte Block 103 erforderlich sind. Die Studie

konzentrierte sich auf die Reduzierung des Kapitals, das erforderlich ist,

um mit einem Basisfall-Produktionsszenario mit niedrigerer Tonnage zu

beginnen, das auf der historischen Ressource basiert. Folglich besteht die

Möglichkeit, eine höhergradige Erztasche (oder "Starter-Tagebaugrube")

innerhalb der 7,2 Milliarden Tonnen umfassenden Ressource neu zu gestalten

und zu definieren, was die anfängliche Wirtschaftlichkeit des Projekts

weiter verbessern könnte.

Die Studie integriert eine konzeptionelle Halde für die trockenen

Aufbereitungsrückstände (Tailings), um das Umweltrisiko zu senken, die

Renaturierung und Schließung zu vereinfachen, den Platzbedarf zu verringern

und den Wasserverbrauch zu reduzieren.

Adrian Smith, President von M3 Metals Corp., kommentiert: "Wir sind äußerst

zufrieden mit dem Ergebnis des Berichts, da wir gezeigt haben, dass die

Kapitalkosten erheblich gesenkt werden können, um das Projekt für

potenzielle Investitionen attraktiver zu machen. Im Bericht gibt eine

Aufgliederung der Produktion. Er umreißt einen "Basisfall" mit einer

jährlichen Produktion von vier Millionen Tonnen Konzentrat, wobei das

Projekt für eine größere Produktion skaliert werden kann. Er behält sich

auch das Potenzial für die Produktion der besonders in China nachgefragten

hochwertigen Eisenpellets vor. Wenn man die aktuelle und wachsende Nachfrage

nach dem Premium-Eisenerzprodukt bedenkt, das aus unserem Projekt

hergestellt werden könnte, es basierend auf Währung und des für das

hochwertige Material erzielten Premium-Werts anpasst, dann sieht die

Wirtschaftlichkeit sehr vielversprechend aus."

M3 Metals ist derzeit auf der Suche nach einem Partner, der das Projekt

durch die Machbarkeitsstudie und in Richtung Produktion fuhrt. Die Studie

wird nicht öffentlich bekannt gegeben, kann jedoch interessierten Parteien

durch Unterzeichnung eines von Hatch Ltd vorgeschriebenen

Verzichtserklärungs- und Schadenersatzforderungsformulars zur Verfügung

gestellt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite "Block 103

Project" unter www.m3metalscorp.com.

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Adrian Smith, P.Geo, ist für das oben erwähnte Projekt gemäß National

Instrument 43-101 die qualifizierte Person (QP). Die QP ist als zugelassener

Geowissenschaftler (Professional Geoscientist, P. Geo.) ein vollberechtigtes

Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of

British Columbia (APEGBC) und Professional Engineers & Geoscientists

Newfoundland & Labrador (PEGNL). Herr Smith hat die oben veröffentlichte

technische Information geprüft und genehmigt.

Die Mineralressourcenschätzung für die Liegenschaft Block 103 basiert auf

den Ergebnissen von 81 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 23.735 m,

Stand 4. Februar 2013. Herr Michael Kociumbas, P.Geo., und Herr Rick Risto,

P.Geo., die beide für die unabhängige Firma WGM arbeiten, sind gemäß NI

43-101 qualifizierte Personen. Herr Risto hat die für die Schätzung zugrunde

liegenden Probenentnahme-, Analyse- und Testdaten geprüft und zugelassen.

Herr Kociumbas ist für die Überprüfung der vom Unternehmen zur Verfügung

gestellten innerbetrieblichen Mineralressourcenschätzung verantwortlich und

hat die oben enthaltenen technischen Daten genehmigt.

WGM ist der Meinung, dass sich die auf der Liegenschaft abgegrenzte

Eisenvererzung für einen Abbau im Tagebauverfahren eignen wird. Die

Schätzung wird im Einklang mit den CIM-Definitionen hinsichtlich NI 43-101

als eine geschlussfolgerte Mineralressource klassifiziert.

Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte sind, haben keine

Wirtschaftlichkeit demonstriert. Das Unternehmen besitzt keine Kenntnis von

irgendwelchen Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Besitzanrechts- und

Steuerproblemen sowie sozialpolitischen Problemen, Marketing-Problemen oder

anderen Problemen, die seine Schätzung der Mineralressourcen wesentlich

beeinflussen könnten.

Die von Hatch Ltd. erneut durchgeführte Scoping-Studie (die "Studie") ist

eine Scoping-Studie. Dementsprechend basieren alle Schätzungen und Prognosen

auf begrenzten und unvollständigen Daten. Folglich können die

Schlussfolgerungen, Schätzungen und Projektionen zwar allgemein als ein

Hinweis auf die Art und Qualität des Projekts angesehen werden, so sind sie

jedoch nicht endgültig. Es sind keine Darstellungen oder Vorhersagen über

die Ergebnisse zukünftiger Arbeiten vorgesehen, und es kann auch nicht

zugesichert werden, dass die in der Studie enthaltenen Schlussfolgerungen,

Schätzungen und Projektionen bei künftigen Arbeiten im Zusammenhang mit dem

Projekt Bestand haben werden.

ÜBER M3 METALS CORP.

M3 Metals Corp. ist eine kanadische börsennotierte Gesellschaft mit Fokus

auf Wertschöpfung für die Aktionäre durch Entdeckungen und strategische

Entwicklung von Mineralliegenschaften in Nordamerika. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens,

www.m3metalscorp.com. Sie können das Unternehmen ebenfalls per E-mail,

info@m3metalscorp.com erreichen oder die Investor Relations telefonisch

kontaktieren, (604) 669-2279

M3 METALS CORP.

"Adrian Smith"

Adrian Smith

President

Suite 2310 - 1177 West Hastings St

Vancouver, BC Canada V6E 2K3

Tel.: (604) 669-2279

Fax: (604) 602-1606

info@m3metalscorp.com

www.m3metalscorp.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

27.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

961167 27.01.2020

°