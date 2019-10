DGAP-News: M3 Metals: M3 METALS ERWIRBT GOLDPROJEKT MOHAVE MINE (deutsch)

M3 Metals: M3 METALS ERWIRBT GOLDPROJEKT MOHAVE MINE

^

DGAP-News: M3 Metals / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

M3 Metals: M3 METALS ERWIRBT GOLDPROJEKT MOHAVE MINE

08.10.2019 / 07:11

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

8. Oktober 2019

M3 METALS ERWIRBT GOLDPROJEKT MOHAVE MINE

M3 Metals Corp. (TSX-V: MT; FSE: XOVN.F) ("M3 Metals" oder das

"Unternehmen") gibt bekannt, dass sich das Unternehmen eine Option (die

"Option") von zwei einzelnen Verkäufern (die "Verkäufer") gesichert hat, um

zu 100 % das Besitzanrecht, den Besitzanspruch und eine Beteiligung am

Goldprojekt Mohave Mine (das "Projekt") zu erwerben. Das Projekt umfasst

insgesamt 160 Claims, einschließlich Gangfelder und Mühlenstandorte. Das

Projektgebiet umfasst zahlreiche historische Goldminen im Bergbaubezirk

Weaver, Mohave County, Arizona, USA. Zusätzlich zu den historischen

Goldminen auf dem Projekt gibt es eine geochemische Goldanomalie in Böden

und Festgestein von ungefähr 5 km Länge, die sich über die gesamte Länge des

Projekts erstreckt (siehe Abbildung 1). Große Gebiete der anomalen

Goldgeochemie, einschließlich mehrerer historischen Goldminen wurden bisher

weder erkundet noch durch Bohrungen überprüft. Das Unternehmen hat die

Abbaurechte an allen historischen Minen, die unter das Projekt fallen,

gesichert und ist der Ansicht, dass sie mit einem liegenschaftsweiten

Goldsystem in Zusammenhang stehen könnten.

Auf dem Projekt wurden mehr als 550 historische Bohrungen mit einer

Gesamtlänge von ungefähr 68.000 Fuß niedergebracht, wobei der Schwerpunkt

auf der Entwicklung historischer nicht konformer Ressourcen in begrenzten

Bereichen des Projekts lag (siehe Abbildung 1 für Luftbild des Umfangs der

historischen Bohrungen). Alle historischen Bohrungen wurden im nördlichen

Viertel des Konzessionsgebiets niedergebracht und die meisten dieser

Bohrungen waren kurze, 100 Fuß tiefe Air-Track-Bohrungen (raupenmontiertes

Bohrgerät für Lufthebebohrungen). Viele dieser Bohrungen endeten in der

Vererzung. Der größte Teil der Arbeiten wurde in den 1980er und 1990er

Jahren von privaten Unternehmen durchgeführt, die im nördlichen Teil des

Projekts etwa 12 Millionen Dollar für die Entwicklung der historischen

Ressourcen ausgaben, anstatt das Potenzial für eine viel größere Lagerstätte

zu erkunden.

Frühere Entwicklungsarbeiten umfassten das Sprengen einer ersten

Abbauterrasse in der Klondyke-Mine (siehe Abbildung 2), die den Beginn des

Tagebaubetriebs repräsentiert. Das gesprengte Material liegt weiterhin neben

dem primären Backenbrecher auf Halde, der Teil der Zerkleinerungsanlage mit

einer Kapazität von 350 Tonnen pro Stunde ist. Die Anlage befindet sich auf

dem Mühlengelände des Projekts, wo eine Haufenlaugungsinfrastruktur

einschließlich eines Haufenlaugungsbeckens, Gebäuden, eines Backenbrechers

und zwei Kegelbrechern sowie ein Fördersystem wurden installiert und sich in

gutem Zustand befinden (siehe Abbildung 3).

Ein erhebliches Potenzial für die Identifizierung und Definition neuer

vererzter Gebiete bleibt bestehen, wie aus den im gesamten Projekt weit

verbreitet auftretenden erhöhten Goldgehalten in Böden und vererzten

Gesteinsaufschlüssen hervorgeht. Potenzielle Ziele umfassen die Erweiterung

der historischen Bohrgebiete in der nördlichen Projekthälfte und der großen,

ungeprüften/nicht abgebohrten Gebiete mit erhöhten geochemischen Gehalten

sowie die historischen kleinen Untertageminen in der südlichen

Projekthälfte.

Derzeit führt das Unternehmen aggressive Datenerfassungs- und

Datenerkennungsmaßnahmen durch und plant, wenn angemessen den Markt über den

neuesten Stand zu informieren.

Adrian Smith, President von M3 Metals, kommentiert: "Wir sind äußerst

zufrieden mit der Akquisition dieses fortgeschrittenen Projekts, das immer

noch ein beachtliches Potenzial besitzt. In der Vergangenheit konzentrierten

sich die privaten Eigentümer auf die Entwicklung und überprüften nicht die

zahlreichen verbleibenden Ziele auf dem Projekt auf ihr größeres Potenzial.

Wir sind bestrebt, eine aggressive Bohrkampagne auf den ausgedehnten

Zielgebieten im Süden der Liegenschaft zu beginnen, während wir die

Zielgebiete im Norden erweitern".

/

Abbildung 1: Goldprojekt Mohave Mine - Karte der Claims u. Bodengeochemie

/

Abbildung 2: Entwicklung erster Abbauterrasse in der Klondyke-Mine

/

Abbildung 3: Goldprojekt Mohave Mine - Zerkleinerungsanlage mit Kapazität

von 350 Tonnen pro Stunde

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens,

www.m3metalscorp.com unter Mohave Gold Project

Bedingungen des Abkommens:

Das Unternehmen kann die Option zum 100 % Erwerb des Besitzanrechts, des

Besitzanspruchs und der Beteiligung am Mohave-Projekt ausüben, indem es die

folgenden Barzahlungen, Erstattungen von Claim-Gebühren und

Explorationsausgaben vornimmt (alle Dollarangaben in US-Dollar):

Barzahlungen und Erstattungen von Claim-Gebühren:

i. 50.000 USD innerhalb von zehn (10) Tagen nach Vertragsabschluss;

ii. Erstattung der Claim-Gebühr: Innerhalb von zehn (10) Tagen nach

Vertragsabschluss und nach Eingang des Zahlungsnachweises der Verkäufer bei

MLN an die BLM für die Aufrechterhaltung der Claims in der Zeit vom 1.

September 2019 bis 31. August 2020 (die "Gebühren"). Zahlung des Betrags der

Gebühren an die Verkäufer als Erstattung ihrer Kosten für die

Aufrechterhaltung der Claims während der Vertragsaushandlung;

iii. Am oder vor dem Tag, der zehn (10) Tage nach dem Zahlungsbeginn liegt,

den Betrag von 75.000 USD (die "zweite Zahlung");

iv. Am oder vor dem Tag, der zehn (10) Tage nach dem ersten Jahrestag des

Zahlungsbeginns liegt, den Betrag von 100.000 USD (die "dritte Zahlung");

v. Am oder vor dem Tag, der zehn (10) Tage nach dem zweiten Jahrestag des

Zahlungsbeginns liegt, den Betrag von 150.000 USD (die "vierte Zahlung");

vi. Am oder vor dem Tag, der zehn (10) Tage nach dem dritten Jahrestag des

Zahlungsbeginns liegt, den Betrag von 200.000 USD (die "fünfte Zahlung");

und

vii. Am oder vor dem Tag, der zehn (10) Tage nach dem vierten Jahrestag des

Zahlungsbeginns liegt, die Summe von 3.000.000 USD (die "Schlusszahlung").

Wo "Zahlungsbeginn" das frühere Datum bedeutet von: (i) dem Erhalt der

Genehmigung des US Bureau of Land Management (BLM, Landverwaltungsamt) für

bestimmte Explorations- und Entwicklungsgenehmigungsanträge auf dem

Mohave-Projekt; und (ii) achtzehn (18) Monate nach dem Datum des

Inkrafttretens der Vereinbarung, sofern das Datum des Zahlungsbeginns nicht

weniger als zwölf (12) Monate nach dem Datum des Inkrafttretens der

Vereinbarung liegt.

Ausgaben:

Um die Option auszuüben, muss das Unternehmen zusätzlich zu den oben

genannten Zahlungen die folgenden Explorationsausgaben tätigen:

i. 50.000 USD am oder vor dem Zahlungsbeginn;

ii. Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 200.000 USD (für Gesamtausgaben in Höhe

von 250.000 USD) nach dem Zahlungsbeginn, jedoch am oder vor dem Datum der

dritten Zahlung;

iii. Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 300.000 USD (für Gesamtausgaben in

Höhe von 550.000 USD) nach dem Datum der dritten Zahlung, jedoch am oder vor

dem Datum der vierten Zahlung;

iv. Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 350.000 USD (für Gesamtausgaben in Höhe

von 900.000 USD) nach dem Datum der vierten Zahlung, jedoch bis zum oder vor

dem Datum der fünften Zahlung; und

v. Zusätzliche Ausgaben in Höhe von 400.000 USD (für Gesamtausgaben in Höhe

von 1.300.000 USD) nach dem Datum der fünften Zahlung, jedoch bis zum oder

vor dem Datum der Schlusszahlung.

Nach Zahlung der Schlusszahlung in Höhe von 3.000.000 USD sieht die

Vereinbarung vor, dass das Unternehmen den Verkäufern eine

Netto-Verhüttungsgebühr von 1,5 % (Net Smelter Royalty, die "Royalty")

bietet.

Weitere Einzelheiten der Vereinbarung sind in einem Bericht über wesentliche

Änderungen (Material Change Report) enthalten, der zusammen mit dieser

Pressemitteilung bei SEDAR unter dem Emittentenprofil des Unternehmens

eingereicht wird.

Eine Vermittlungsgebühr ist von den Verkäufern und nicht vom Unternehmen im

Zusammenhang mit der Vereinbarung zu zahlen. Das Unternehmen haftet gemäß

den Bedingungen des Vertrags gegenüber dem Vermittler nicht für die

Vermittlungsgebühr, obwohl das Unternehmen gemäß den Bedingungen des

Vertrags von den Verkäufern angewiesen wurde, einen bestimmten Teil der

Zahlungen des Verkäufers und der Royalty an den Vermittler abzuführen.

Das Abkommen könnte der Annahme für eine Einreichung bei der TSX Venture

Exchange unterliegen.

Änderungen im Management

Das Unternehmen berichtet, dass Andrew Bowering als ein Director des

Unternehmens zurückgetreten ist. Das Unternehmen dankt Herrn Bowering für

seine Beiträge zum Unternehmen und wünscht ihm alles Gute für seine

zukünftigen Unternehmungen.

Haftungsausschluss

Das Unternehmen teilt mit, dass eine qualifizierte Person nicht genügend

Arbeit geleistet hat, um die historische Schätzung als aktuelle

Mineralressourcen oder Mineralvorräte zu klassifizieren, und der Herausgeber

behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen

oder Mineralvorräte. Darüber hinaus hat das Unternehmen die in dieser

Pressemitteilung aufgeführten Proben und Gehalte nicht unabhängig überprüft

und betrachtet sie als historisch und nicht konform mit den NI

43-101-Standards.

Adrian Smith, P.Geo., ist gemäß National Instrument 43-101 eine

qualifizierte Person für das oben genannte Projekt. Die QP ist als

zugelassener Professional Geoscientist (P.Geo.). ein vollberechtigtes

Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of

British Columbia (APEGBC) und der Professional Engineers & Geoscientists

Newfoundland & Labrador (PEGNL). Herr Smith hat die oben angegebenen

technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über M3 Metals Corp.

M3 Metals Corp. ist eine kanadische börsennotierte Gesellschaft mit Fokus

auf Wertschöpfung für die Aktionäre durch Entdeckungen und strategische

Entwicklung von Mineralliegenschaften in Nordamerika. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens,

www.m3metalscorp.com. Sie können das Unternehmen ebenfalls per E-mail,

info@m3metalscorp.com erreichen oder die Investor Relations telefonisch

kontaktieren, (604) 669-2279

M3 METALS CORP.

Adrian Smith

President

Suite 2310 - 1177 West Hastings St

Vancouver, BC Canada V6E 2K3

Tel.: (604) 669-2279

Fax: (604) 602-1606

info@m3metalscorp.com

www.m3metalscorp.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

08.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

886677 08.10.2019

°