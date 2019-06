DGAP-News: M1 Kliniken AG steigert Umsatz und Gewinn in 2018 und ist auf dem Weg zur Nummer 1 in Sachen Schönheit in Europa (deutsch)

M1 Kliniken AG steigert Umsatz und Gewinn in 2018 und ist auf dem Weg zur Nummer 1 in Sachen Schönheit in Europa

04.06.2019

- Vorläufige Zahlen 2018: Umsatz 65,2 Mio. Euro (+38 %), EBT 8,1 Mio. Euro

(+10 %)

- Ausblick positiv: Umsatz und Ertrag sollen weiter gesteigert werden

Berlin, 04.06.2019 - Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) hat den

profitablen Wachstumskurs auch im Jahr 2018 fortgesetzt und erheblich in das

weitere Wachstum investiert. Den Umsatz hat die M1 Gruppe im Geschäftsjahr

2018 im Vergleich zum Vorjahr um gut 38% auf 65,2 Mio. Euro gesteigert

(Zahlen vorläufig). Trotz der Vorlaufkosten der Vielzahl neuer Standorte,

der Aus- und Weiterbildung der inzwischen über 60 Ärzte in der M1 Akademie

sowie Investitionen in neue Behandlungsfelder und Märkte wurde 2018 auch der

Gewinn erneut gesteigert. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

vor Steuern (EBT) legte um über 10% auf 8,1 Mio. Euro zu.

"Im Jahr 2018 haben wir unsere Marktführerschaft in Deutschland ausgebaut

und mit "M1 Laser" sowie "M1 Dental" das Leistungsspektrum um

dermatologische Laser- und ästhetische Zahn-Behandlungen erweitert", sagt

Patrick Brenske, Vorstand der M1 Kliniken AG. "In Deutschland und praktisch

jedem anderen Land in Westeuropa verfügen wir über erhebliche

Wachstumschancen. Diese wollen wir in den kommenden Jahren konsequent nutzen

und sind damit auf dem Weg, M1 zur Nummer 1 in Sachen Schönheit in Europa

weiterzuentwickeln." Neben Dortmund und einem weiteren Standort in Hamburg

plant M1 in den kommenden Monaten unter anderem Neueröffnungen in Linz,

Zürich und Amsterdam. Damit gewinnt die Auslandsexpansion an Fahrt.

Insgesamt plant M1, bis Ende 2020 die Zahl der Fachzentren von "M1 Med

Beauty" nochmals auf rund 50 zu verdoppeln. Etwa 30 davon sollen sich in

Deutschland und 20 im europäischen Ausland befinden. Mit der Integration von

"M1 Laser" wird dabei die Profitabilität der Standorte nochmals erhöht.

Darüber hinaus soll "M1 Dental" deutschlandweit verfügbar sein.

Der geprüfte Jahresabschluss 2018 der M1 Kliniken AG wird Anfang Juli 2019

veröffentlicht.

Über die M1 Kliniken AG

Die M1 Kliniken AG ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer

Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und

chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und

Dienstleistungen mit höchstem Qualitätsstandard an. Unter den Marken "M1 Med

Beauty", "M1 Laser" und "M1 Dental" werden derzeit an mehr als 25

Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die

M1Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs

Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen

dieser Art in Europa. Darüber hinaus vermarktet die Gruppe unter den Marken

"M1 Select" und "M1 Aesthetics" hochwertige Produkte an private Kunden sowie

Ärzte, Apotheken und Großhändler. www.m1-kliniken.de

Kontakt

M1 Kliniken AG

Grünauer Straße 5

12557 Berlin

Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14

E-Mail: ir@m1-kliniken.de

Sprache: Deutsch

