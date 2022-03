DGAP-News: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft begleitet erfolgreichen IPO der BörseGo AG (deutsch)

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft begleitet erfolgreichen IPO der BörseGo AG

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft begleitet erfolgreichen IPO der BörseGo AG

16.03.2022 / 12:42

Frankfurt am Main - Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft kann ihren Track

Record im Kapitalmarktrecht weiter ausbauen: Luther beriet die BörseGo AG,

Anbieterin von führenden Finanzmarktanalyse- und Trading-Plattformen, bei

ihrem Börsengang im Freiverkehr der Börse München.

Das öffentliche Angebot der BörseGo AG konnte aufgrund der großen Nachfrage

schon vor Ablauf der Zeichnungsfrist für den IPO an der Börse München

beendet werden. Das öffentliche Angebot in Höhe von 3.000 Stammaktien aus

einer Kapitalerhöhung zum Festpreis von EUR 240,00 wurde vollständig von

Privatanlegern und institutionellen Investoren gezeichnet. Bereits im

Vorfeld waren der BörseGo AG EUR 1,9 Mio. aus einer erfolgreichen

Pre-IPO-Platzierung zugeflossen. Die Einbeziehung der Aktien in den Handel

im Freiverkehr der Börse München erfolgt voraussichtlich am 25. März 2022.

Im Rahmen des Börsengangs erstellte Luther den von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten EU-Wachstumsprospekt und beriet

die BörseGo AG in allen gesellschafts-, aktien- und kapitalmarktrechtlichen

Fragen. Luther begleitete zudem auch den Pre-IPO gesellschafts- und

aktienrechtlich.

Der Börsengang der BörseGo AG ist strategisch motiviert. Der

Bekanntheitsgrad soll gesteigert und hierdurch die Reichweite erhöht werden,

mit dem Ziel, neue Kunden zu gewinnen.

Begleitet wurde der IPO von der BankM AG, die als Lead Manager und

zuständiger Emissionsexperte auftrat.

'Die BörseGo AG ist im Bereich Finanzmarkt und Trading ein sehr bekannter

Name. Dieser strategisch motivierte IPO des FinTech-Vorreiters könnte

durchaus Role Model für weitere Börsengänge sein. Eine gelungene Transaktion

ist eine Bestätigung für alle Beteiligten" , so der für die Transaktion

verantwortliche Luther-Partner Ingo Wegerich: 'Wir bauen unseren Track

Record im Kapitalmarktrecht stetig aus. Nach einer Vielzahl von

Unternehmensanleihen und Kapitalerhöhungen in der jüngeren Vergangenheit

haben wir nun wieder einen IPO begleitet und können an unsere sehr

erfolgreiche IPO-Praxis der Vergangenheit anknüpfen." Im Juni 2021 hatte die

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft beispielsweise den SV Werder Bremen bei der

Emission einer Unternehmensanleihe beraten.

Über die BörseGo AG

Der Münchner 'FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet

Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Bekannt

ist die BörseGo AG für die Tradingportale GodmodeTrader und Guidants. Das

Portal GodmodeTrader ( https://www.godmode-trader.de/) zählt zu den

reichweitenstarken Web-Angeboten für Trading, Technische Analyse und

Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. Guidants ( www.guidants.com) ist

eine etablierte Finanzmarktanalyse- und Multi-Brokerage-Plattform.

Für die BörseGo AG

Luther, Capital Markets, Banking & Finance: Ingo Wegerich (Partner,

Federführung), Fabian Neppeßen, LL.M. (Associate)

Luther, Capital Markets, Banking & Finance und Corporate/M&A: Dr. Jörgen

Tielmann, LL.M. (Partner), Dr. Johannes Knop (Senior Associate)

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Mit einem umfassenden Angebot in allen wirtschaftlich relevanten Feldern der

Rechts- und Steuerberatung ist Luther eine der führenden deutschen

Wirtschaftskanzleien. Die Full-Service-Kanzlei ist mit mehr als 420

Rechtsanwälten und Steuerberatern in zehn deutschen Wirtschaftsmetropolen

vertreten sowie mit zehn Auslandsbüros in wichtigen Investitionsstandorten

und Finanzplätzen Europas und Asiens präsent. Zu ihren Mandanten zählen

große und mittelständische Unternehmen sowie die öffentliche Hand.

Luther verfügt über enge Beziehungen zu Wirtschaftskanzleien in allen

maßgebenden Jurisdiktionen. Luther ist Gründungsmitglied von unyer (

www.unyer.com), einer globalen Organisation führender Professional Services

Firms, die exklusiv miteinander kooperieren.

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH verfolgt einen unternehmerischen

Ansatz: Alle Beratungsleistungen richten sich am größtmöglichen

wirtschaftlichen Nutzen für den Mandanten aus. Die Erarbeitung

unternehmerisch sinnvoller und dauerhaft tragfähiger Lösungen steht im

Mittelpunkt. Alle Rechtsanwälte und Steuerberater bringen ein

interdisziplinäres Aufgabenverständnis mit und haben langjährige Erfahrung

in der fachübergreifenden Zusammenarbeit. Luther wurde von The Lawyer, einer

der bekanntesten juristischen Fachzeitschriften weltweit, als 'Law Firm of

the Year: Germany 2021" und 'European Law Firm of the Year 2021"

ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.luther-lawfirm.com

Pressekontakt Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Verena Claasen

verena.claasen@luther-lawfirm.com

Telefon +49 221 9937 25109

Katja Hilbig

katja.hilbig@luther-lawfirm.com

Telefon +49 221 9937 25070

