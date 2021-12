DGAP-News: Lucapa Diamond Company Limited schließt Erwerb des 4,4 Mio. Karat umfassenden Diamantenprojekts Merlin ab (deutsch)

Lucapa Diamond Company Limited schließt Erwerb des 4,4 Mio. Karat umfassenden Diamantenprojekts Merlin ab

Lucapa Diamond Company Limited (ASX: LOM) ("Lucapa" oder "das Unternehmen")

gibt den erfolgreichen Abschluss des Erwerbs des Diamantenprojekts Merlin

("Merlin") im australischen Northern Territory durch seine hundertprozentige

Tochtergesellschaft Australian Natural Diamonds Pty Ltd ("AusND") bekannt.

Die wichtigsten Punkte

- Lucapa schließt den vollständigen Erwerb des Diamantenprojekts Merlin ab.

- Gesamtbetrag von 8,5 Millionen AUD jetzt vollständig beglichen.

- Scoping-Studie für Merlin wird in Kürze veröffentlicht.

AusND hat zum Abschluss der Akquisitionstransaktion jetzt den Kaufpreis in

Höhe von 7,4 Millionen AUD an die Konkursverwalter von Merlin Diamonds

Limited ("Konkursverwalter") gezahlt. Die Zahlung der finanziellen

Sicherheitsleistung in Höhe von 1,1 Mio. AUD in Bezug auf eine

Umweltgarantie wurde bereits an die Regierung des Northern Territory ("NTG")

geleistet (siehe ASX-Meldung vom 18. Oktober 2021 und 24. Mai 2021).

Gemäß dem Asset-Verkaufsabkommen (siehe ASX-Meldung vom 24. Mai 2021) hat

AusND die 24 km2 große Bergbaupacht und die 283 km2 große

Explorationslizenz, die die Bergbaupacht umfasst, erworben. Der Kauf umfasst

auch die gesamte vorhandene Ausrüstung, Infrastruktur und Assets auf der

Bergbaupacht und der Explorationslizenz.

Die Bergbaupacht enthält 11 zuvor entdeckte Kimberlitschlote in drei

Kimberlit-Clustern mit einer bestehenden JORC 2012-konformen

Mineralressource von 4,4 Millionen Karat. Auf der Explorationslizenz gibt es

zwei bekannte diamanthaltige Kimberlite. Merlin bietet mit über 70 nicht

erkundeten Anomalien auch ein erhebliches Explorationspotenzial, da alle

Kimberlit-Entdeckungen auf der Bergbaupacht und der Explorationslizenz dafür

bekannt sind, Diamanten zu enthalten.

Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Bergbaupacht

und Explorationslizenz Merlin mit 13 Kimberliten und ca. 70 Anomalien

Lucapa arbeitet derzeit an der Fertigstellung einer Scoping-Studie, um die

Wirtschaftlichkeit der geplanten Entwicklung und das große Potenzial der

Merlin-Mine als langlebiger Diamantenproduzent nachzuweisen.

Alle aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Akquisition wurden

jetzt entweder erfüllt oder es wurde darauf verzichtet. Die Übertragung der

Native Title Agreements ("NTA") konnten aufgrund einer bedauerlichen

Angelegenheit in der örtlichen Gemeinde und des jüngsten COVID-19-Ausbruchs,

der die notwendigen persönlichen Konsultationen mit den traditionellen

Eigentümern verzögerte, nicht wie vorgesehen erfüllt werden.

Der Northern Land Council ("NLC") hat dem Unternehmen eine

Unbedenklichkeitsbescheinigung vorgelegt, weshalb Lucapa auf diese

aufschiebende Bedingung verzichtet hat. Konsultationen mit der Native Title

Party und den lokalen Aborigine-Gruppen mittels NLC werden jetzt im Jahr

2022 angestrebt, sobald es sicher ist, dies zu tun.

Zusätzlich zum Abschluss der Übernahme haben AusND und Legend International

Holdings Inc. (in Liquidation) ("Legend") gegenseitig vereinbart, die

Vereinbarungen in Bezug auf ihre Rückkaufsoptionen und

Meilensteinzahlungsrechte für die Bergbaupacht und Explorationslizenz Merlin

zu beenden.

Managing Director Stephen Wetherall sagte: "Wir freuen uns sehr, die

strategische Akquisition von Merlin abschließen zu können, und wir sind

allen traditionellen Eigentümern, der NLC, der NTG und den Liquidatoren für

die gute Zusammenarbeit beim Abschluss der Akquisition dankbar.

Die erfolgreiche Entwicklung von Merlin wird für Lucapa von großer Bedeutung

sein, da die Inbetriebnahme der dritten produzierenden Mine des Unternehmens

unsere Produktionsbasis und unsere Einnahmen beträchtlich erweitern und

Lucapa zu einem mittelgroßen Diamantenproduzenten machen wird. Wir freuen

uns darauf, die Scoping-Studie in Kürze zu veröffentlichen".

ÜBER LUCAPA

Lucapa Diamond Company Limited ist ein an der ASX notiertes Diamantenbergbau

und Explorationsunternehmen mit Assets in Afrika und Australien. Das

Unternehmen hält Beteiligungen an zwei produzierenden Diamantenminen in

Angola (Lulo) und Lesotho (Mothae). Die großen, hochwertigen Diamanten, die

in diesen beiden afrikanischen Nischenminen gefördert werden, erzielen

einige der höchsten Preise pro Karat für Rohdiamanten weltweit.

Die Lulo-Mine befindet sich seit 2015 in der kommerziellen Produktion,

während die Mothae-Mine im Jahr 2019 die kommerzielle Produktion aufgenommen

hat.

Lucapa hat vor kurzem das Merlin-Diamantenprojekt im australischen Northern

Territory erworben. Es umfasst eine 24 km2 große Bergbaupacht und eine 283

km2 große Explorationslizenz, die die Bergbaupacht einschließt. Die

Bergbaupacht enthält 11 zuvor entdeckte Kimberlitschlote in drei

Kimberlit-Clustern mit einer bestehenden JORC-2012-konformen Ressource von

4,4 Millionen Karat. Auf der Explorationslizenz befinden sich zwei bekannte

diamanthaltige Kimberlite.

Lucapa und seine Projektpartner sind auch auf der Suche nach potenziellen

primären Kimberliten oder Lamproiten in der produktiven Lulo-Konzession in

Angola, auf dem Brooking-Projekt in Australien und dem Projekt Orapa Area F

in Botswana.

Der Board, das Management und die wichtigsten Stakeholder von Lucapa

verfügen über weitreichende Erfahrungen in der globalen Diamantenindustrie

und über Netzwerke in der gesamten Wertschöpfungskette von der Exploration

bis zum Einzelhandel.

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Explorationsergebnisse und Ressourcenschätzungen bezieht, basiert auf der

von Richard Price MAusIMM zusammengestellte Information und den

Begleitunterlagen, die sie angemessen repräsentiert. Herr Price ist ein

Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Price ist

ein Mitarbeiter der Lucapa Diamond Company Limited. Herr Price verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Price stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form

und im jeweiligen Kontext zu.

Genehmigt durch das Board von Lucapa.

STEPHEN WETHERALL

Managing Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CANDICE SGROI

Leiterin der Abteilung Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Lucapa Diamond Company Limited

Tel. +61 400 49 22 85

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

