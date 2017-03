DGAP-News: Lucapa Diamond Company Limited: Neuester Stand des Kimberlitprojekts Mothae (deutsch)

Lucapa Diamond Company Limited: Neuester Stand des Kimberlitprojekts Mothae

Neuester Stand des Kimberlitprojekts Mothae

Lucapa Diamond Company Limited (WKN: A0M6U8 / ASX: LOM) ("Lucapa" oder "das Unternehmen") berichtet über dn neuesten Stand der Abkommen, die zum Erwerb einer 70%-Beteiligung an Mothae Diamonds (Pty) Limited ("MDL") mit der Regierung des Königreichs Lesotho ("GOL", Government of the Kingdom of Lesotho) unterzeichnet wurden. MDL besitzt die Bergbaulizenz und andere Assets hinsichtlich des fortgeschrittenen Kimberlit-Diamantenprojekts Mothae ("Mothae") in Lesotho.

Mit Bezug auf die Pressemitteilung vom 31. Januar 2017 ist Lucapa als ein Aktionär mit 70%-Beteiligung an MDL registriert und hat ihre Vertreter in den Board der MDL bestellt.

Diese Vertreter schließen ein Lucapas Managing Director Stephen Wetherall, Chairman Miles Kennedy und Chief Operating Officer Nick Selby. Ferner hat Lucapa Herrn Keith Whitelock und Herrn Jan Venter in den Board der MDL bestellt. Herr Whitelock ist der frühere Chief Executive der Leteng Diamonds. Sowohl Herr Whitelock als auch Herr Venter besitzen beachtliche Erfahrung in der Entwicklung von Diamantenminen in Lesotho.

Die Registrierung von Lucapas 70prozentiger Aktienbeteiligung an MDL und Bestellungen in MDLs Board folgen der Ausstellung einer neuen 10jährigen Bergbaulizenz für Mothae an MDL (siehe Pressemitteilung vom 1. März 2017).

Nach Erfüllung dieser unabdingbaren Voraussetzungen hat Lucapa für ihre 70%-Beteiligung an MDL die erste Zahlung in Höhe von 400.000 USD an die GOL geleistet.

Wie in der Pressemitteilung vom 31. Januar 2017 angegeben hat Lucapa unabhängige Berater beauftragt, die mit dem kanadischen Standard NI43-101 konforme Diamantenressource Mothae in JORC 2012 konforme Standards umzuwandeln. Der Abschluss dieser Arbeiten wird in Kürze erwartet.

