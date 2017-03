DGAP-News: Lucapa Diamond Company Limited - JORC konforme Diamantenressource für Mothae (deutsch)

Lucapa Diamond Company Limited - JORC konforme Diamantenressource für Mothae

JORC konforme Diamantenressource für Mothae

Erste JORC konforme Diamantenressourcenschätzung für Mothae von +1 Mio. Karat bewertet mit 1.063 USD pro Karat

Die wichtigsten Punkte

- Unabhängige JORC konforme angezeigte und geschlussfolgerte Diamantenressource mit über 1 Million Karat für den Kimberlitschlot Mothae, Lesotho.

- Bekannte Ausbringung hochwertiger Type IIa Diamanten auf Mothae trägt zu einem modellierten durchschnittlichen JORC-Diamantenwert von 1.063 USD pro Karat bei.

- Potenzial für höhere durchschnittliche Diamantenpreise in US-Dollar hervorgehoben aufgrund großer Diamantenfunde.

- Kimberlitschlot Mothae wurde bis in eine Tiefe von 500m modelliert - JORC-Ressource wurde nur für die ersten 300m berechnet.

Lucapa Diamond Company Limited (WKN: A0M6U8 / ASX: LOM) ("Lucapa" oder "das Unternehmen") gibt eine erste JORC konforme Diamantenressourcenschätzung ("Diamantenressource") für das fortgeschrittene Kimberlit-Diamantenprojekt Mothae ("Mothae" oder "Projekt") in Lesotho, südliches Afrika, bekannt.

Wie am 31. Januar 2017 bekannt gegeben wurde Lucapa eine 70-%-Beteiligung an Mothae Diamonds (Pty) Limited ("MDL") nach einem konkurrenzfähigen Ausschreibungsverfahren durch die Regierung des Königreichs Lesotho zugesprochen. Die Regierung des Königreichs Lesotho behält die restlichen 30%. MDL besitzt die jüngst vergebene 10jährige Bergbaulizenz und andere Assets hinsichtlich des Projekts Mothae.

Als Teil der Akquisition beauftragte Lucapa die unabhängige Beratungsfirma The MSA Group aus Johannesburg, Südafrika, die mit dem kanadischen Standard NI43-101 konforme Diamantenressource Mothae (Stand 28. Februar 2013) zu aktualisieren und in JORC 2012 konforme Standards umzuwandeln.

MSA hat ihre unabhängige Bewertung der Diamantenressource Mothae abgeschlossen, die in Tabelle 1 aufgeführt ist.

Zusammenfassend wurde von MSA die gesamte angezeigte und geschlussfolgerte Diamantenressource Mothae auf 38,96 Mio. Tonnen mit einem Diamantengehalt von 2,7 Karat pro 100 Tonnen geschätzt, was 1,04 Mio. Karat entspricht bei modellierten durchschnittlichen Einnahmen von 1.063 USD pro Karat (bis 300m unter der Oberfläche, 2mm Siebgröße - siehe Tabelle 1).

In ihrem Bericht hebt MSA ebenfalls das Potential ihres Diamanteneinnahmenmodells hervor: "Es besteht Potenzial für einen durchschnittlichen Diamantenwert basierend auf dem Modellwert großer Steine."

Obwohl die mit JORC konforme angezeigte und geschlussfolgerte Diamantenressource von 38,96 Mio. Tonnen bis eine Tiefe von 300m berechnet wurde, hat MSA den Kimberlit Mothae bis in eine Tiefe von insgesamt 500m unter der Oberfläche modelliert, was geschätzten 77,4 Mio. Tonnen entspricht.

Lucapas stufenweiser Entwicklungsplan und Zeitplan für Mothae finden Sie in der Pressemitteilung vom 31. Januar 2017.

Mothae ist 5km von Leteng entfernt, der Kimberlit-Diamantenmine mit den höchsten US$ pro Karat der Welt.

KLASSIFIZIERUNG DER DIAMANTENRESSOURCE MOTHAE - 21. MÄRZ 2017 Bis 300m unter der Oberfläche; 2mm Siebgröße Ressourcenklassifizie- Ton- Gehalt Durch- Durch- Gesamt-res- rung nen (cpht, schnitt- schnit- source (Mio. Karat liche ts-wer- (Millionen t) pro model- t pro Karat) hundert lierte Tonne Tonnen) Einnah- (US$/ men Tonne) (US$/ Karat) Angezeigt (bis 50m) 2,39 3,0 1.196 34 0,07 Geschlussfolgert 36,57 2,7 1.053 28 0,97 (50m-300m) TOTAL 38,96 2,7 1.063 28 1,04 Anmerkungen: (i) Tabelle enthält gerundete Zahlen (ii) Gehalte basieren auf Ausbringungsfaktoren abgeleitet von Gesamtinhaltskurven für jede geologische Domäne und aktueller erzielter Ausbringung in der Aufbereitungsanlage. (iii) die Diamantenressourcenschät- zung wurde ursprünglich gemäß der kanadischen NI43-101 Standards im Februar 2013 berichtet und wurde in Übereinstimmung mit den JORC 2012 Richtlinien neu dargestellt. (iv) die Schätzung ist umfassender Art. (v) nicht klassifizierter Kimberlit kommt zwischen 300m und 500m unter der Oberfläche vor. Tabelle: geschlussfolgerte und angezeigte Kimberlitressource, Stand 21. März 2017

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

STEPHEN WETHERALL MANAGING DIRECTOR

Tel. +61-8-9381 5995 general@lucapa.com.au www.lucapa.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.com www.axino.com

