DGAP-News: Lucapa Diamond Company Limited: Diamanten aus Mothae werden für 7,6 Mio. AUD verkauft - 2. Verkauf in 2021 erzielt 1.050 USD/Karat - Rückzahlung Entwicklungsdarlehen 2 Mio. USD (deutsch)

Lucapa Diamond Company Limited: Diamanten aus Mothae werden für 7,6 Mio.



AUD verkauft - 2. Verkauf in 2021 erzielt 1.050 USD/Karat - Rückzahlung Entwicklungsdarlehen 2 Mio. USD

Lucapa Diamond Company Limited: Diamanten aus Mothae werden für 7,6 Mio. AUD

verkauft - 2. Verkauf in 2021 erzielt 1.050 USD/Karat - Rückzahlung

Entwicklungsdarlehen 2 Mio. USD

24.03.2021 / 12:27

24.03.2021

Lucapa Diamond Company Limited (ASX: LOM) ("Lucapa" oder "das Unternehmen")

und ihr Partner, die Regierung des Königreichs Lesotho ("GoL"), geben die

Ergebnisse des zweiten Verkaufs von Diamanten im Jahr 2021 aus der

Kimberlit-Diamantenmine Mothae in Lesotho ("Mothae") bekannt.

Das 5.619 Karat umfassende Paket an Rohdiamanten wurde für 1.050 USD/Karat

oder 5,9 Mio. USD (7,6 Mio. AUD oder 1.359 AUD/Karat) verkauft. Der Verkauf

schloss den 215-karätigen D-Colour Diamanten1 (213 Karat nach Reinigung) und

einen 11-karätigen rosafarbenen Diamanten ein.

Aufgrund der starken Produktions- und Verkaufsergebnisse hat Mothae im

Rahmen des Darlehens, das für die Entwicklung, den Bau und die Erweiterung

der Mine gewährt wurde, 2,0 Mio. USD an Lucapa zurückgezahlt.

Die Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Aus dem

Verkaufspaket ausgewählte Diamanten darunter der 213-karätige weiße Diamant

und der 11-karätige rosafarbene Diamant

Dieser Verkauf bringt bis dato im Jahr 2021 die Rohdiamantenverkäufe aus

beiden Minen (100 %-Projektbasis) auf insgesamt:

Karat USD Millionen USD/Karat AUD Millionen AUD/Karat

Mothae 10.295 11,5 1.117 14,8 1.439

SML/ Lulo 5.313 9,5 1.796 12,3 2.314

Gesamt 15.607 21,0 1.348 27,1 1.737

Stephen Wetherall, Managing Director von Lucapa, kommentierte: "Seit der

Wiedereröffnung nach der sechsmonatigen Betriebseinstellung aufgrund

COVID-19 hat Mothae seine Qualität durch regelmäßige Funde großer und

hochwertiger Diamanten unter Beweis gestellt, was für den zweiten Verkauf zu

Run-of-Mine-Diamantpreisen von über 1.000 USD pro Karat in Folge führte.

Dies liegt um ca. 75 % über dem durchschnittlichen Diamantenpreis, der für

Mothae im Jahr 2021 veranschlagt wurde, und die Mine ist noch dabei, ihren

50%igen Gewinnanteil aus der neuen Schleif- und Polier-Partnerschaft zu

steigern."

"Angesichts der positiven Stimmung, die in den Diamantensektor zurückkehrt,

freuen wir uns auch darauf, dass Mothae nach dem kürzlich bekannt gegebenen

Abschluss des Expansionsprojekts2 mit ihrer jetzt auf 1,6 Mio. Tonnen pro

Jahr erweiterten Kapazität für den Rest des Jahres arbeiten kann."

1 Siehe Pressemitteilung vom 24. Februar 2021. 2 Siehe Pressemitteilung vom

22. März 2021

ÜBER LUCAPA

Lucapa ist ein Nischendiamantenproduzent mit hochwertigen Minen in Angola

(Lulo) und Lesotho (Mothae).

Die 0,5 Millionen Kubikmeter umfassende Alluvialmine Lulo und Kimberlitmine

Mothae mit einer Kapazität von 1,1 Millionen Tonnen pro Jahr ("Mtpa")

produzieren große und hochwertige Diamanten, wobei >75 % der Einnahmen aus

der Gewinnung von +4,8-karätigen Diamanten stammen.

In der Mine Lulo wird seit 2015 kommerziell abgebaut und sie hat bis heute

19 Diamanten mit +100 Karat produziert, darunter einen 404-karätigen Typ IIa

D-Colour Diamanten. Sie ist eine der Minen, die den höchsten

durchschnittlichen US-Dollarpreis pro Karat aus einer

Alluvial-Diamantenproduktion weltweit erzielt. Lucapa und ihre JV-Partner

auf dem Projekt Lulo haben ebenfalls sehr ermutigende Ergebnisse von ihrer

Suche nach der primären Hartgesteinsquelle der hochwertigen alluvialen

Lulo-Diamanten erhalten.

Die Mothae-Mine im diamantenreichen Lesotho begann 2019 mit dem

kommerziellen Abbau und hat bis heute 5 Diamanten mit +100 Karat produziert,

darunter einen 215-karätigen D-Colour Typ IIa Diamanten. Lucapa hat eine

Erweiterung der Aufbereitungskapazität der Mothae-Mine um 45 % in Auftrag

gegeben, mittels der die Kapazität bis Ende des ersten Quartals 2021 von 1,1

Mio. tpa auf 1,6 Mio. tpa steigen wird.

Lucapas Board of Directors, Managementteam und neue strategische Investoren

verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Diamantenindustrie auf der

ganzen Welt und direkt in der Diamantenpipeline, insbesondere bei der

Wertschöpfung aus großen und hochwertigen Diamanten.

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)

Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die

Explorationsergebnisse und Ressourcenschätzungen bezieht, basiert auf der

von Richard Price MAusIMM zusammengestellte Information und den

Begleitunterlagen, die sie angemessen repräsentiert. Herr Price ist ein

Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Price ist

ein Mitarbeiter der Lucapa Diamond Company Limited. Herr Price verfügt über

ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs-

und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige

Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code

for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves".

Herr Price stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form

und im jeweiligen Kontext zu.

Genehmigt von Lucapas Board of Directors.STEPHEN WETHERALL

MANAGING DIRECTOR

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

24.03.2021

