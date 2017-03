DGAP-News: Lucapa Diamond Company Limited - Aktualisierte JORC konforme Diamantenressource auf Lulo (deutsch)

Lucapa Diamond Company Limited - Aktualisierte JORC konforme Diamantenressource auf Lulo

Aktualisierte JORC konforme Diamantenressource auf Lulo

Die wichtigsten Punkte:

- Aufbauend auf erste Diamantenressource auf Lulo ungeachtet der Brutto-Diamantenverkäufe im Wert von 55 Mio. USD seit Veröffentlichung der ersten Ressourcenschätzung.

- Schließt weiterhin auf einen alluvialen Diamantenabbau von über 4 Jahren bei einer Abbaurate von 20.000 Schüttkubikmeter (Bulk Cubic Metres, bcm) pro Monat selbst nach einem Abbau über 15 Monate hinweg.

- Anstieg des modellierten durchschnittlichen Diamantenwerts um 54% auf 1.246 USD pro Karat lasst auf einen signifikanten Einnahmenzuwachs schließen.

Lucapa Diamond Company Limited (WKN: A0M6U8 / ASX: LOM) ("Lucapa" oder "das Unternehmen") und ihre Partner Empresa Nacional de Diamantes E.P. ("Endiama") und Rosas & Petalas geben eine aktualisierte mit JORC konforme geschlussfolgerte Diamantenressource für das Diamantenprojekt Lulo in Angola bekannt ("Diamantenressource").

Die Diamantenressource wurde unabhängig auf Basis der Erschöpfung der Lagerstätte durch Abbau und Vergrößerung durch Exploration von Z Star Mineral Resources Consultants (Pty) Ltd. aus Kapstadt, Südafrika, geschätzt, um die erste Diamantenressourcenschätzung auf Lulo, datiert den 31. Oktober 2015 (siehe Pressemitteilung vom 15. Dezember 2015), zu aktualisieren.

Die aktualisierte Diamantenressource (Siehe Tabelle) wurde geschätzt nach:

- 15 Monaten mit Abbau bis zum 31. Januar 2017; in dieser Zeit wurden ~220.000 bcm abgebaut und aufbereitet;

- Nach fortgesetzter alluvialer Exploration, Probenahme und Versuchsabbau auf bestehenden und neuen alluvialen Abbaublöcken; und

- Aktuellen Diamantenverkäufen zu Preisen, die beachtlich höher sind als in der ersten Diamantenressourcenschätzung.

Ungeachtet obiger Erschöpfung der Lagerstätte durch Abbau:

- Hat die aktualisierte Diamantenressource gegenüber der ersten Diamantenressource um 10% an Volumen auf 606.600m3 zugenommen;

- Schließt die aktualisierte Diamantenressource einen Anstieg des modellierten durchschnittlichen Diamantenwerts um 54% auf 1.246 USD pro Karat ein.

Das aktualisierte Diamantenressourcenvolumen (bei einer vorausgesetzten Verwässerung von 20cm und einem vorausgesetzten Auflockerungsfaktor von 1,1) lässt in Lulo weiterhin auf einen alluvialen Diamantenabbau von über 4 Jahren bei einer Abbaurate von ~20.000 Schüttkubikmeter pro Monat schließen.

Der durchschnittliche modellierte Diamantenwert von 1.246 USD steht im Vergleich mit dem durchschnittlichen Brutto-Verkaufspreis von 2.983 USD fur Lulo-Diamanten im Jahr 2016, was der höchsten Dollarpreise pro Karat war, der 2016 weltweit für Diamanten aus einer laufenden Produktion erzielt wurde. Anmerkung: Ein 227-karätiger Diamant wurde in Mining Block 28 nach dem Stichtag der aktualisierten Diamantenressource gefunden (siehe Pressemitteilung vom 13. Februar 2017).

Klassi- fizier- te und für den Abbau ange- passte alluvia- le Lu- lo-Dia- man- tenres- source, Stand 31. Januar 2017 ge- Ge- In situ Gehalt Cts/ Steine Karat In situ Model- schluss- biet Volumen (stns/- stn Gehalt lier-- -fol- (m2) (m3) m3) (cphm3) ter gert Wert (US$) Total 1.16- 606.600 0,07 1,07 45.200 48.200 7,95 $1.24- 7.30- 6 0 Klassi- fizier- te und für den Abbau ange- passte alluvia- le Lu- lo-Dia- man- tenres- source, Stand 31. Oktober 2015 ge- Ge- In situ Gehalt Cts/ Steine Karat In situ Model- schluss- biet Volumen (stns/- stn Gehalt lier-- -fol- (m2) (m3) m3) (cphm3) ter gert Wert (US$) Total 1.18- 550.200 0,09 1,02 52.100 51.000 9,27 $806 7.27- 5 Anmer- kungen: cphm3: Karat pro 100 Kubikme- ter; Stns/m3- : Steine per Kubikme- ter Speziel- le Steine wurden hin- sicht- lich Größe oder Sorti- ment nicht in das Modell aufge- nommen. Der durch- schnitt- liche erziel- te Ver- kaufs- preis könnte beacht- lich höher sein als die oben angege- bene model- lierten Wertan- gaben. Unters- te Sieb- größe: effek- tiv -1.5mm. Tabelle: Geschlussfolgerte und für den Abbau angepasste alluviale Diamantenressource in Lulo, Stand 31. Januar 2017.

Lucapa und ihre Partner werden weiterhin alluviale Explorationsarbeiten parallel zu den alluvialen Abbauarbeiten und der Kimberlitexploration durchführen mit Blick auf den Erhalt einer gleitenden vierjährigen Minenlebensdauer in der geschlussfolgerten alluvialen Diamantenressource.

Neuester Stand des Mothae-Rechtsanspruchs

Mit Bezug auf die Pressemitteilung vom 1. März 2017 gibt Lucapa bekannt, dass die Anfechtungsklage gegen das Bergbauministerium von Lesotho über die Vergabe der Ausschreibung für das Kimberlitprojekt Mothae an Lucapa vom Obersten Gerichtshof in Lesotho gestrichen wurde. Dies war die Folge der Abwesenheit des Klägers im Gericht zum Vorlagetermin seines Falls und des Antrags des Anwalts des Beklagten, den Fall gegen Kosten abzuweisen.

