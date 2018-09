DGAP-News: Long Well Group: Brief der Long Well Grp an Commerzbank AG über Nichtbezahlung einer Vollstreckungsschuld von 41 Mio. S$ durch CAMA (deutsch)

Long Well Group: Brief der Long Well Grp an Commerzbank AG über Nichtbezahlung einer Vollstreckungsschuld von 41 Mio.



S$ durch CAMA

19.09.2018 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SINGAPUR - Media OutReach - 19. September 2018 - Long Well Group Ltd., ein

Großkonzern in privater Hand mit breit gefächerten wirtschaftlichen

Interessen, hat einen wichtigen strategischen Schritt für die Durchsetzung

eines Urteils des Obersten Gerichtshofs Singapur gegen die Commerzbank Asset

Management Asia Ltd (CAMA) getan, indem er ein Schreiben an ihre oberste

Beteiligungsgesellschaft, Commerzbank Aktiengesellschaft (Commerzbank AG),

gesendet hat.

Das Schreiben wurde am 6. September 2018 an den Hauptsitz der Commerzbank AG

in Frankfurt gesendet und informiert sie darüber, dass CAMA keine Zahlung

für die Vollstreckungsschuld von 41 Mio. S$ geleistet hat. Die Commerzbank

ist immer noch die oberste Muttergesellschaft von CAMA, die ein "lebendiges"

Unternehmen ist.

Die Anwälte des Klägers, Lee & Lee, erklärten heute: "Unsere Klienten fühlen

sich durch das Urteil in ihrem Sinne bestätigt. Sie erachten seine

Verfolgung als eine Sache des Prinzips und der Überzeugung. Was nun? Sie

werden alle rechtlichen Wege zum Eintreiben der Vollstreckungsschuld von 41

Millionen S$ prüfen."

Vor dieser neuesten Entwicklung hatten Long Well und drei andere Kläger

sechs Jahre lang mit CAMA vor dem OGH Singapur über Öl- & Gaskonzessionen in

Libyen gestritten. In einem Urteil im März 2018 urteilte der OGH Singapur,

dass CAMA drei Verträge mit der Long Well Group und den Klägern über die

Konzessionen verletzt hat.

Seit dem Urteil des Obersten Gerichtshofs Singapur haben die Long Well Group

und die anderen Kläger mehrere Versuche unternommen, die Urteilssumme

einzutreiben.

Die Commerzbank AG war in der Klage ebenfalls als Beklagte genannt worden -

sie ist Eigentümerin der Commerz Asset Management Asia Pacific Pte. Ltd.,

die wiederum Eigentümerin der CAMA ist.

Dieser Fall geht zurück auf Oktober 2005, als einer der Beklagten, ein

Commerz-Fonds, und PT Pertamina aus Indonesien erfolgreich auf Öl- und

Gaskonzessionen in Libyen boten und sie sich sicherten.

Die Kläger Long Well und ihre verbundenen Unternehmen erwarteten, "eine

direkte Beteiligung an den aus dieser Unternehmung entstehenden Gewinnen zu

erwerben". Demzufolge tätigte Long Well in Abschnitten finanzielle

Investitionen von über 18,018 Millionen USD. Trotz der Leistung der

Zahlungen erhielten die Long Well Group und die anderen Kläger "niemals das

Eigentum" an dem Commerz-Fonds und den gewinnbeteiligten Aktien.

Infolgedessen leiteten die Long Well Group und die Kläger die Klage gegen

die Beklagten ein. In dem Urteil des Obersten Gerichtshofs, das im März 2018

erging, wurde ausdrücklich erklärt, dass die CAMA des "Verstoßes gegen den

Übertragungsvertrag und die Aktienbezugsverträge schuldig ist, da

[Commerzbank Asset Management Asia Ltd] zur Durchführung der Übertragung

verpflichtet war".

Link zum Urteil:

https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/module-document/judgement/s28-12-long-well-group-(costs)-pdf.pdf

Medienansprechpartner:

Casuarina Peck

E-Mail: casuarina@tranzcomm.com

Tel: +65 9363 5609

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

