DGAP-News: Logwin AG: Logwin mit deutlich verbessertem Ergebnis in 2016 (deutsch)

Logwin AG: Logwin mit deutlich verbessertem Ergebnis in 2016

DGAP-News: Logwin AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Logwin AG: Logwin mit deutlich verbessertem Ergebnis in 2016 (News mit Zusatzmaterial)

02.03.2017 / 06:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Logwin mit deutlich verbessertem Ergebnis in 2016

Grevenmacher (Luxemburg) - Der Logwin-Konzern berichtet über ein erfolgreiches Jahr 2016. Mit den beiden Kernaktivitäten Air + Ocean und Solutions wurde im Geschäftsjahr 2016 eine deutliche Ergebnissteigerung erzielt.

Dem Geschäftsfeld Air + Ocean gelang es im Geschäftsjahr 2016, die Luft- und Seefrachtvolumina zu steigern. Der Wachstumskurs der interkontinentalen Aktivitäten mit neuen Landesgesellschaften in Peru und der Slowakei sowie die neuen Niederlassungen trugen zu der positiven Entwicklung bei. Die sehr niedrigen Frachtraten sowie negative Währungsumrechnungseffekte wirkten sich allerdings mindernd auf den Umsatz aus und führten somit zu einem Rückgang um 7,8 % auf 623,3 Mio. Euro (2015: 676,1 Mio. Euro). Dennoch konnte das operative Ergebnis (EBITA) des Vorjahres im Geschäftsjahr 2016 mit 36,2 Mio. Euro (2015: 36,2 Mio. Euro) voll bestätigt werden. Aufgrund der vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2016 sehr schwierigen Marktsituation mit Kapazitätsengpässen in Luft- wie Seefracht übertrifft das Geschäftsfeld Air + Ocean die Erwartungen.

Auch das Geschäftsfeld Solutions entwickelte sich im Rahmen seiner Strategie des fokussierten Wachstums im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 positiv. Trotz eines unverändert herausfordernden Marktumfelds konnte mit neu entwickelten Konzepten, der Eröffnung neuer Niederlassungen sowie durch hinzugewonnene Geschäftsausweitungen, der zukünftige Markterfolg weiter abgesichert werden. Aufgrund veränderter Logistikkonzepte wichtiger Bestandskunden wies das Geschäftsfeld mit einem Umsatz von 369,1 Mio. Euro einen geringen Rückgang gegenüber dem Vorjahr aus (2015: 380,8 Mio. EUR). Mit einem operativen Ergebnis von 5,3 Mio. Euro (2015: 0,5 Mio. Euro) unterstreicht die Ergebnisverbesserung den Markterfolg des Geschäftsfelds Solutions.

Das EBITA des Logwin-Konzerns konnte von 30,3 Mio. Euro auf 35,5 Mio. Euro gesteigert werden. Das Periodenergebnis übertraf mit 26,4 Mio. Euro den Vorjahreswert von 15,7 Mio. Euro deutlich.

Der Netto-Cashflow lag mit 26,6 Mio. Euro (2015: 33,1 Mio. Euro) wieder auf erfreulichem Niveau. Der operative Cashflow stieg von 30,0 Mio. Euro auf 32,8 Mio. Euro. Nach Zahlungseingängen aus Desinvestitionen im Vorjahr befand sich der Investitions-Cashflow mit -6,2 Mio. Euro auf einem angemessenen Niveau (2015: 3,1 Mio. Euro). Die Nettoliquidität betrug nach Abzug der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten zum Jahresende 2016 102,6 Mio. Euro und befand sich auf sehr hohem Niveau (31. Dezember 2015: 77,3 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich vor allem aufgrund des Periodenergebnisses von 31,6 % auf 35,0 % zum 31. Dezember 2016.

Der Logwin-Konzern erwartet für das Jahr 2017 ein moderates Umsatz- und Ergebniswachstum. Die angestrebte Geschäftsentwicklung wird dabei insbesondere von der globalen Konjunkturentwicklung sowie den politischen Rahmenbedingungen abhängen.

Aufgrund der nachhaltigen positiven Ergebnis- und Finanzentwicklung des Logwin-Konzerns hat der Verwaltungsrat der Logwin AG beschlossen, der Hauptversammlung im April 2017 die Zahlung einer Dividende von 0,04 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2016 vorzuschlagen. Der Verwaltungsrat wird außerdem vorschlagen, die Aktien des Unternehmens in einem Verhältnis von 1:50 zusammenzulegen und die Inhaberaktien der Logwin AG in Namensaktien umzuwandeln.

Der vollständige Jahresfinanzbericht 2016 des Logwin-Konzerns ist unter www.logwin-logistics.com abrufbar.

Über die Logwin AG Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für Kunden aus Industrie und Handel effiziente Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2016 einen Umsatz von rund 1,0 Mrd. Euro und beschäftigt 4.200 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt.

Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON AG, Bad Homburg (Deutschland).

Ihre Ansprechpartner: www.logwin-logistics.com Sebastian Esser Chief Financial Officer Tel: +352 719690-1112 sebastian.esser@logwin-logistics.com

Logwin AG | ZIR Potaschberg | 5, an de Längten | 6776 Grevenmacher | Luxemburg | www.logwin-logistics.com

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IKWWEQXPMK Dokumenttitel: Logwin mit deutlich verbessertem Ergebnis in 2016

---------------------------------------------------------------------------

02.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Logwin AG an de Längten 5 L-6776 Grevenmacher Großherzogtum Luxemburg Telefon: +352 719 690 0 Fax: +352 719 690 1359 E-Mail: ir-info@logwin-logistics.com Internet: www.logwin-logistics.com ISIN: LU0106198319 WKN: 931705 Indizes: Prime All Share (PXAP), Classic All Share (CLXP), DAXsector All Transportation & Logistics (4N87), DAXsector Transportation & Logistics (CXPL), DAXsubsector All Logistics (4N99), DAXsubsector Logistics (I1LB) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

549611 02.03.2017