DGAP-News: Lloyd Fonds AG erhält BaFin-Freigabe zur Übernahme von 90 Prozent der Geschäftsanteile an SPSW Capital GmbH (deutsch)

Lloyd Fonds AG erhält BaFin-Freigabe zur Übernahme von 90 Prozent der Geschäftsanteile an SPSW Capital GmbH

Ankauf/Kapitalerhöhung

Lloyd Fonds AG erhält BaFin-Freigabe zur Übernahme von 90 Prozent der

Geschäftsanteile an SPSW Capital GmbH

02.10.2019 / 10:29

Lloyd Fonds AG erhält BaFin-Freigabe zur Übernahme von 90 Prozent der

Geschäftsanteile an SPSW Capital GmbH

- Inhaberkontrollverfahren bei der BaFin erfolgreich abgeschlossen, damit

wichtige Closing-Voraussetzung erfüllt

- AuM-Volumen der LF-Linie wächst um rund 650 Mio. EUR

- Achim Plate wird CEO der Lloyd Fonds AG

Hamburg, den 2. Oktober 2019

Inhaberkontrollverfahren bei der BaFin erfolgreich abgeschlossen

Im Rahmen der Einbringung der SPSW Capital GmbH (im Folgenden SPSW) in die

Lloyd Fonds AG wurde das Inhaberkontrollverfahren seitens der Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erfolgreich abgeschlossen. Damit

kann die Lloyd Fonds AG nun 90 Prozent der Geschäftsanteile an der SPSW

gegen Ausgabe neuer Aktien der Lloyd Fonds AG und Zahlung einer zusätzlichen

Barkomponente sowie eines Gewinnausgleichs für das Jahr 2019 einbringen.

Daneben werden beiderseitige Optionsrechte für die verbleibenden 10 Prozent

der Geschäftsanteile eingeräumt, die frühestens nach vier Jahren ausgeübt

werden können. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Inhaberkontrollverfahrens

ist eine wesentliche Closing-Voraussetzung zur Einbringung der SPSW Capital

GmbH erfüllt.

Nach Abschluss des Inhaberkontrollverfahrens sind weitere Schritte zum

erfolgreichen Abschluss der Transaktion vorgesehen. Dazu zählt, wie in der

diesjährigen Hauptversammlung beschlossen, vor allem die Durchführung einer

Barkapitalerhöhung, die im vierten Quartal 2019 vorgesehen ist. Es sollen

1,5 Millionen Stückaktien zu maximal 6 EUR ausgegeben werden. Die

Gesellschafter der SPSW sowie andere Groß- und weitere Aktionäre der Lloyd

Fonds AG, die mehr als 50 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft halten,

verzichteten bereits auf ihre Bezugsrechte. Damit haben die Streubesitz- und

sonstigen Aktionäre die Möglichkeit, eine potenzielle Verwässerung

auszugleichen. Die Barkapitalerhöhung wird durch ein öffentliches Angebot

mit Wertpapierprospekt begeben. Der Wertpapierprospekt wurde bereits bei der

BaFin zur Genehmigung eingereicht.

AuM-Volumen der LF-Linie wächst um rund 650 Mio. EUR mit zwei Publikumsfonds

sowie einem Spezialfonds

Die SPSW wurde Ende 2010 als SPS Investments GmbH von Robert Suckel, Achim

Plate und Henning Soltau gegründet. Im Januar 2015 trat Markus Wedel der

Investmentgesellschaft als weiterer geschäftsführender mittelbarer

Gesellschafter bei. Die Lloyd Fonds AG gewinnt damit

Unternehmerpersönlichkeiten und Fondsmanager mit einem erstklassigen Track

Record und einer hervorragenden Reputation hinzu. Die SPSW wurde von

Citywire als "Best Fund Group 2019, Deutschland, Mixed Assets Flexible EUR"

ausgezeichnet und zählt laut WirtschaftsWoche seit 2015 jedes Jahr in Folge

zu den besten unabhängigen Vermögensverwaltern.

Klaus M. Pinter, CFO der Lloyd Fond AG, kommentiert: "Wir haben jetzt mit

dem Abschluss des Inhaberkontrollverfahrens zur Akquisition der SPSW einen

weiteren wesentlichen Meilenstein unserer Strategie 2019+ erfolgreich

umgesetzt. Durch den vereinbarten Kaufpreismechanismus haben wir

gleichgerichtete Interessen und eine langfristige Bindung der

SPSW-Gesellschafter erreicht. Die Gesellschafter von SPSW werden ihr

Netzwerk und ihre langjährige Kapitalmarktexpertise in die Lloyd Fonds AG

einbringen. Sie haben sich langjährig an das Unternehmen gebunden und werden

gemeinsam mit dem Management das Wachstum der Lloyd Fonds AG weiter

vorantreiben. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit allen

Beteiligten."

Die SPSW verwaltet mit zwei Publikumsfonds (SPSW - WHC Global Discovery A,

WKN: ADYJMG und SPSW - Global Multi Asset Selection A, WKN: A1WZ2J) sowie

einem Spezialfonds (SPSW Actice Value Selection, WKN: A1C0T0) rund 650 Mio.

EUR Assets under Management (AuM). Die Fonds verfolgen ebenfalls einen

aktiven Investmentansatz und sind damit eine ideale Ergänzung zur

bestehenden Fondslinie der Lloyd Fonds AG. Sie erhalten regelmäßig

Top-Ratings: So wurde beispielsweise der SPSW - WHC Global Disccovery von

Fonds professionell mit dem Deutschen Fondspreis 2019 in der Kategorie

Mischfonds Global flexibel ausgezeichnet und als "Herausragend" bewertet.

Dazu Michael Schmidt, Chief Investment Officer (CIO) der Lloyd Fonds AG:

"Die drei SPSW-Fonds haben seit Auflage ihre Ziele nicht nur erreicht,

sondern klar übertroffen. Markus Wedel und Robert Suckel werden auch künftig

die von ihnen geführten Fonds verantworten und so für die Kunden Kontinuität

gewährleisten. Unser Team wird von der Expertise und Erfahrung der neuen

Kollegen maßgeblich profitieren."

Achim Plate wird CEO der Lloyd Fonds AG

Achim Plate, Aufsichtsratsvorsitzender der Lloyd Fonds AG und

geschäftsführender mittelbarer Gesellschafter der SPSW, wird mit Closing für

vier Jahre als Chief Executive Officer (CEO) in den Vorstand wechseln.

Das Unternehmen gewinnt den erfahrenen Unternehmer Achim Plate, Gründer

eines Immobilienunternehmens und langjähriger CEO des S-DAX-Unternehmens D+S

Europe AG, für die Vorstandsebene. Achim Plate wird als CEO die Strategie

2019+ der Lloyd Fonds AG maßgeblich weiterentwickeln und seine langjährige

Kapitalmarktexpertise einbringen. Als CEO soll er zudem insbesondere das

LF-System verantworten. Im LF-System wird ein digitales Angebot für

Vermögensaufbau und -optimierung vorbereitet. Der Marktstart ist noch in

diesem Jahr geplant.

"Wir positionieren die Lloyd Fonds AG als innovativen aktiven Asset Manager

und führenden Vermögensverwalter. Mit der richtigen Strategie und unserer

digitalen Ausrichtung wollen wir kräftig wachsen", kommentiert Achim Plate.

"Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Team der Lloyd Fonds

AG."

Über die Lloyd Fonds AG:

Die Lloyd Fonds AG ist ein bankenunabhängiger Vermögensverwalter und aktiver

Asset Manager*. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse notiert und seit

März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt (Deutsche Börse

Scale, ISIN DE000A12UP29) gelistet.

Das neue Geschäftsmodell stützt sich auf drei Säulen. In der LF-Linie wird

eine klar strukturierte Palette von offenen Investmentfonds für ein breites

Publikum angeboten. Erfahrene Asset Manager steuern diese aktiv, mit klar

definierten Anlagezielen und transparenten Rendite- und Risikoprofilen. Das

Angebot im LF-System umfasst ein digitales Angebot für Vermögensaufbau und

-optimierung. Der dafür von einem eigenen Expertenteam auf Basis künstlicher

Intelligenz entwickelte Algorithmus stellt optimierte, individuelle

Kundenportfolios zusammen. In der Säule LF-Vermögen wird vermögenden Kunden

eine ganzheitliche Beratung in allen Finanzfragen angeboten. Dies geschieht

unter Nutzung der Marktkompetenz der Lloyd Fonds-Gruppe für Anlagen in

Direktinvestments, Fonds und Immobilien.

Ziel der Strategie 2019+ ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen

Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu

positionieren.

*u.a. vorbehaltlich Genehmigungen der Aufsichtsbehörden.

Die Lloyd Fonds AG ist bei der Erbringung der Anlageberatung und der

Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich für

Rechnung und unter der Haftung der Lange Assets & Consulting GmbH tätig. Die

Lange Assets & Consulting GmbH hat ihren Sitz in den Alsterarkaden 20, 20354

Hamburg und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Sitz, Graurheindorfer Str. 108,

53117 Bonn. Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter ist die Lange Assets &

Consulting GmbH Mitglied der

Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) und des

Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter e.V. (VuV). Die Anlageberatung

bezieht

sich ausschließlich auf folgende Investmentvermögen: Lloyd Fonds - Quality &

Growth,

Lloyd Fonds - European Hidden Champions, Lloyd Fonds - Best of two Worlds

und

Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities.

Kontakt:

Hendrik Duncker

IR/PR

Lloyd Fonds AG

Amelungstraße 8-10

20354 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: ir@lloydfonds.de

02.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

