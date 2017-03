DGAP-News: Living Haus schließt erstes volles Geschäftsjahr 2016 über den Erwartungen ab (deutsch)

Living Haus schließt erstes volles Geschäftsjahr 2016 über den Erwartungen ab

München, 22. März 2017. Die Münchener Industrieholding ADCURAM Group AG ist sehr zufrieden mit der Entwicklung von Living Haus, der Ausbauhaus-Marke der Bien-Zenker GmbH. Die 2015 gestartete Zwei-Markenstrategie zeigt bereits im ersten vollen Geschäftsjahr großen Erfolg. Living Haus agiert mit einer eigenständigen Vertriebsorganisation von mittlerweile mehr als 50 Verkaufsberatern am Markt und verfügt über 20 eigene Musterhaus- bzw. Vertriebsstandorte. Im Jahr 2016 konnte das junge Unternehmen über 100 Bauvorhaben erfolgreich abschließen und an die Bauherren übergeben.

"Die Mehrmarkenstrategie von Bien-Zenker hat bereits in 2016 unsere Erwartungen übertroffen. Die Verselbstständigung des Marktsegmentes ,Ausbauhäuser' unter einer zweiten Marke mit eigener Vertriebsorganisation eröffnet signifikantes Wachstumspotenzial in diesem Segment. Living Haus steht noch am Beginn seiner Entwicklung. Die Living Haus Mannschaft hat hervorragende Arbeit geleistet, darauf werden wir in den kommenden Jahren aufbauen", so Armin Bire, Vorstand der ADCURAM Group AG.

Unter der vollkommen eigenständigen Marke Living Haus vertreibt die Bien-Zenker GmbH seit April 2015 Ausbauhäuser in ganz Deutschland. Dabei zeichnet sich Living Haus durch das in der Branche beispiellos sichere Ausbauhaus-Konzept aus, das Baufamilien ein Höchstmaß an Sicherheit und Flexibilität bietet. Neben einem umfassenden Rundum-Service erhalten sie Unterstützung durch die exklusiven Partner OBI, DIY Academy und Twercs von Vorwerk. Zusammen mit der großen Auswahl an vorgedachten Grundrissen und der bewährten Bien-Zenker-Qualität können Living Haus Bauherren sicher sein, dass sie ihren Haustraum in Eigeninitiative sicher verwirklichen können. Alle Living Häuser werden im Bien-Zenker Hausbauwerk in Schlüchtern hergestellt.

Über ADCURAM:

Operativ | Nachhaltig | Kapitalstark

ADCURAM ist eine Industriegruppe in Privatbesitz.

ADCURAM erwirbt Unternehmen mit Potenzial und entwickelt diese aktiv und nachhaltig weiter. Für das künftige Wachstum der Gruppe stehen der kapitalstarken Industrieholding insgesamt 300 Mio. EUR für Akquisitionen zur Verfügung. Mithilfe des eigenen 40-köpfigen Expertenteams entwickelt die Industrieholding die Beteiligungen strategisch und operativ weiter. Gemeinsam erwirtschaftet die Gruppe mit 6 Beteiligungen und rund 2.500 Mitarbeitern weltweit rund 500 Mio. EUR Umsatz.

ADCURAM versteht sich als unternehmerischer Investor in anspruchsvollen Situationen.

ADCURAM investiert in Nachfolgeregelungen und Konzernabspaltungen und ist pragmatischer Partner für Mittelstand und Konzerne.

www.adcuram.com

