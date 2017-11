DGAP-News: Lithium Energi Inc.: Lexi gibt Beginn der technischen Planung für die Lithium-Extraktionsanlage und die Ernennung des IBC President Steven Izatt in den Beratungsausschuss bekannt (deutsch)

Lithium Energi Inc.



: Lexi gibt Beginn der technischen Planung für die Lithium-Extraktionsanlage und die Ernennung des IBC President Steven Izatt in den Beratungsausschuss bekannt

Lithium Energi Inc.: Lexi gibt Beginn der technischen Planung für die

Lithium-Extraktionsanlage und die Ernennung des IBC President Steven Izatt

in den Beratungsausschuss bekannt

27. November 2017 - Toronto, Ontario. Lithium Energi Exploration Inc. (TSXV:

LEXI) (FR: LO9) ("LEXI" oder das "Unternehmen") gibt die Ernennung von Herrn

Steven R. Izatt in den Beratungsausschuss und in Verbindung mit IBC Advanced

Technologies Inc. ("IBC") den Beginn der technischen Planung und

Konstruktionsplanung für LEXIs fortgeschrittene

MRT-Lithium-Extraktionsanlage bekannt. Herr Izatt ist ein anerkannter

Chemieingenieur und President der IBC.

"Unser ausgezeichneter Beratungsausschuss stellt weiterhin einen soliden

Fortschritt fest, da wir Herrn Izatt in unserem Team begrüßen", sagte Steven

Howard, Chairman und CEO. "Als CEO von IBC ist Steves detaillierte Kenntnis

von MRT in Verbindung mit seinem umfassenden preisgekrönten Fachwissen in

den Bereichen Chemotechnik und Geschäftsbetrieb eine weitere

erfahrungsreiche Stimme in der Expertengruppe, die zu LEXIs Entwicklung

beiträgt und ebenfalls die Arbeit unseres stark fokussierten technischen

Teams einweiht, während wir mit der technischen Planung und

Konstruktionsplanung für unser Vorzeige-"Modul 1" der

Lithium-Aufbereitungsanlage in Argentinien beginnen."

Herr Izatt sagte: "Wir sind geehrt, unsere Erfahrung LEXIs Beratungsgremium

hinzuzufügen und sind davon begeistert, Modul 1 zum Leben zu erwecken. Wir

sind von LEXIs Team und ihren Liegenschaften beeindruckt und ungeduldig die

nächste Phase unserer Arbeiten in Angriff zu nehmen. Unsere

Entwurfsplanungen werden sich bald in die endgültige technische

Planungsphase verwandeln, da wir in den kommenden sechs bis zwölf Monaten in

der Lage sein werden, Soleproben zu analysieren und die Zusammenhänge mit

dem Terrain zu identifizieren. Mit beinahe 30jähriger kommerzieller

Anwendung der Supramolekular-Wissenschaft, die hinter IBCs geschützter MRT

steht, glauben wir, dass LEXIs Modul 1-Anlage die Voraussetzungen schaffen

wird für eine schnelle einfach skalierbare Erweiterung der

Durchsatzkapazität in den kommenden Jahren. Die dynamischen globalen

Veränderungen, die wir alle erleben, haben eine sehr aufregende Zeit für

Energiemetalle zur Folge. Wir sind erfreut, so eng mit LEXI verbunden zu

sein, während wir den Prozess in Angriff nehmen, ein neues Kapitel für die

Metallextraktion und die Energiespeicherung weltweit zu schreiben."

Als CEO von IBC leitet Herr Izatt die Entwicklung, Herstellung und

Kommerzialisierung der Produkte und Verfahren, die IBCs geschützter

Molecular Recognition Technology ("MRT", molekulare Erkennungstechnologie)

zuordenbar sind, die fortgeschrittene Metalltrennungsservices für

industrielle Kunden weltweit bietet. Er war ebenfalls im Board of Directors

des International Precious Metals Institute ("IPMI") und erhielt den IPMI

Jun-ichiro Tanaka Distinguished Achievement Award im Jahr 2008 für seine

unternehmerischen Beiträge zur Edelmetallbranche. Vor IBC war er ein

Managementberater bei PA Consulting Services Inc. und Touche Ross &Co.

(jetzt Deloitte Consulting), war ein Gründungsmitglied des

Beratungsausschusses des Pennsylvania State University Technology and

Business Development Center in Great Valley, Pennsylvania und arbeitete als

ein Ingenieur (Technologietransfer und Projekte) bei Bethlehem Steel

Corporation. Als ein eingetragenes Mitglied der Society for Mining,

Metallurgy, and Exploration und ein Mitglied des IPMI und der American

Chemical Society hat Herr Izatt über 100 Publikationen und Präsentationen

verfasst und mitverfasst. Herr Izatt ist ein Absolvent des Massachusetts

Institute of Technologie (M.S. in chemischer Verfahrenstechnik in 1984; M.S.

in Technologiepolitik in 1984) sowie der Brigham Young University (B.A. in

Chemie mit hoher Auszeichnung, University Scholar in 1981).

Über Lithium Energi Exploration Inc.

Lithium Energi Exploration Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das sich

auf die strategische Akquisition, Exploration und Entwicklung von

Lithium-Soleprojekten in Argentinien spezialisiert. Der Hauptsitz des

Unternehmens ist in Toronto, Ontario, mit Büros in Dallas, Texas und

Catamarca, Argentinien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX

Venture Exchange gehandelt (TSXV: LEXI). Das Unternehmen hat vor Kurzem die

Akquisition eines Projektportfolios mit über 128.000 Hektar an

Lithium-Solekonzessionen in der argentinischen Provinz Catamarca im Zentrum

des Lithiumdreiecks abgeschlossen.

Im Namen des Board of Directors

Chris Hobbs,

Chief Financial Officer and Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Lithium Energi Exploration, Inc.

Tel: 416 276-6689

Fax: 888 909-1033

Email: chris.hobbs@lithiumenergi.com

www.lithiumenergi.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

