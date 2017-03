DGAP-News: Lingo Media Corp. : Lingo Media unterzeichnet Absichtserklärung zur Fusion mit Schoold (deutsch)

Lingo Media Corp.



: Lingo Media unterzeichnet Absichtserklärung zur Fusion mit Schoold

Lingo Media unterzeichnet Absichtserklärung zur Fusion mit Schoold

Toronto, Kanada, 23. März 2017 - Lingo Media Corporation (TSX-V: LM; OTCQB: LMDCF) ("Lingo Media" oder das "Unternehmen"), ein EdTech-Unternehmen, das durch innovative Online- und gedruckte Technologien und Lösungen die "Art und Weise verändert, wie die Welt Englisch lernt" (Changing the way the world learns English), gibt bekannt, dass das Unternehmen zur Durchführung eines Unternehmenszusammenschlusses (die "Transaktion") eine Absichtserklärung (Letter of Intent, "LOI") mit Vested Finance Inc. unterzeichnet hat, dem Entwickler und Betreiber der führenden mobilen College Marketplace App in den USA, Schoold ("Schoold"). Das entstehende Unternehmen, das weiterhin Lingo Media heißen wird, behält ebenfalls den Namen "Schoold" zur Benutzung innerhalb des College-Marketing und Beratungsmarkts.

Die Parteien arbeiten an der Finalisierung eines endgültigen Abkommens innerhalb der nächsten 30 bis 60 Tage hinsichtlich der Transaktion, die laut Erwartungen ein Merger of Equals (Zusammenschluss auf der Basis eines gleichen Unternehmenswerts) ist und die Aktionäre einer jeden Partei werden 50% des entstehenden Unternehmens erwerben. Nach Abschluss des endgültigen Transaktionsabkommens wird Lingo Media eine Pressemitteilung herausgeben, die konkrete Details der Transaktion enthält einschließlich einer Privatplatzierung, die parallel zum Abschluss der Transaktion durchgeführt wird.

Schoold mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, ist in Privatbesitz von im Silicon Valley und in New York ansässigen Investmentfirmen einschließlich Social Capital und University Ventures sowie FastForward Innovations Limited (LON: FFWD), dem in London ansässigen Investmentunternehmen unter der Leitung des kanadischen Unternehmers Lorne Abony.

"Millionen Lernender weltweit streben danach, Englisch zu dem bestimmten Zweck zu lernen, sich für ein Studium in einem Englisch sprechenden Land zu qualifizieren," sagte Joe Ross, President und CEO von Schoold, das Profile von über 3.000 Universitäten aufweist und über einer Million Studenten behilflich war. "Gemeinsam werden Schoold und Lingo Media das führende Ausbildungstechnologieunternehmen sein, das die besten Ressourcen zum Erlernen der englischen Sprache in seiner Klasse anbietet und überall Studenten mit höheren Ausbildungsmöglichkeiten in den USA verbindet."

"Diese Fusionsmöglichkeit bringt Lingo Media in die Ausgangslage, ihr internationales Geschäft und ihren Eintritt in den US-amerikanischen Markt für eine höhere Bildung zu expandieren," sagte Michael Kraft, President & CEO von Lingo Media. "Wir freuen uns auf den Zusammenschluss mit Schoold und die Vorteile durch Joe Ross' Führungsstil und Erfahrung in den Technologie- und Bildungssektoren."

Über Schoold

Schoold ist die führende mobile App, um eine zuverlässige Beratung für eine Bewerbung um einen Studienplatz in den USA zu erhalten. Mit über einer Million gegebener Beratungen und tausender begeisterter Kritiken funktioniert die Schoold-App als ein Marktplatz für höhere Bildung und verbindet angehende Studenten mit Colleges und Universitäten. Anerkannt durch U.S. News & World Report als eine "Must-have" App für international Studenten. Schoold demokratisiert den Zugang zu höherer Bildung und hilft Studenten überall, sich über eine Investition in ihre Zukunft schlauzumachen. Schoold ist weltweit erhältlich auf iPhone, Android- und Kindle-Geräten. Schoold wird von Vested Finance Inc. mit Stolz in San Francisco, Kalifornien, hergestellt.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns im Netz und laden die App im App Store herunter.

Folgen Sie Schoold auf:

Instagram: https://www.instagram.com/schoold_app/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/schoold/ Facebook: https://www.facebook.com/SchooldApp/ Twitter: https://twitter.com/schooldapp Snapchat: @schoold_app

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Schoold

Joe Ross, CEO Tel: (650) 665-9676 Email: joe@schoold.co

Über Lingo Media (TSX-V: LM; OTCQB: LMDCF)

Lingo Media ist ein globales EdTech-Unternehmen, das die "Art und Weise verändert, wie die Welt Englisch lernt" (Changing the way the world learns English). Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Produkte für Englischlernende in verschiedenen Lebensstadien vom Klassenzimmer zum Direktionszimmer. Durch Integration von Bildung und Technologie befähigt das Unternehmen Englischlehrer zu einem einfachen Übergang von herkömmlichen Lehrmethoden zum digitalen Lernprozess.

Lingo Media bietet sowohl Online- als auch gedruckte Lösungen mittels zwei individueller Geschäftsbereiche: ELL Technologies und Lingo Learning. ELL Technologies bietet Online-Training und eine Bewertung für das Englischlernen, während Lingo Learning ein Verleger von gedruckten Lernprogrammen für Englisch in China ist.

Lingo Media hat erfolgreiche Beziehungen zu wichtigen Regierungs- und Industrieorganisationen international aufgebaut mit einer besonders starken Präsenz in Lateinamerika und in China. Das Unternehmen setzt sowohl die Ausdehnung seiner globalen Reichweite als auch die Erweiterung seiner Produktangebote fort.

Für weitere Informationen Kontaktieren Sie bitte:

Lingo Media

Michael Kraft, President & CEO Tel.: +1 416 927 7000 Nebenanschluss 23 Gebührenfrei: 1 866 927 7011 E-Mail: mkraft@lingomedia.com www.lingomedia.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

