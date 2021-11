DGAP-News: Lindis Blood Care veröffentlicht Ergebnisse seiner klinischen Pilotstudie zum Potenzial von CATUVAB(R) in der Entfernung von Tumorzellen aus Operationsblut in Peer-Reviewed-Journal (deutsch)

Lindis Blood Care veröffentlicht Ergebnisse seiner klinischen Pilotstudie zum Potenzial von CATUVAB(R) in der Entfernung von Tumorzellen aus Operationsblut in Peer-Reviewed-Journal

^

10.11.2021

Hennigsdorf, Berlin, Deutschland - 10. November 2021.

* Ergebnisse einer Studie mit 16 Krebspatienten, die sich einer

abdominalen Tumorresektion unterzogen haben, bestätigen Wirksamkeit und

Anwendbarkeit von CATUVAB(R); Daten haben gezeigt, dass nach dem

CATUVAB(R)-Verfahren

keine residuellen malignen Zellen in den finalen

Erythrozytenkonzentraten nachgewiesen werden konnten

* Weitere Sicherheitsparameter vielversprechend: pro-inflammatorische

Zytokine IL-6 und IL-8, die während der Operation freigesetzt werden,

wurden signifikant gesenkt (28- und 52-fach); lediglich unkritische

Restmenge des eingesetzten Antikörpers nachgewiesen

* Konfirmatorische Studie 'REMOVE' bereits initiiert; Topline-Ergebnisse

in H1 2022 erwartet

* CATUVAB(R) soll Tumorzellen während onkologischer Eingriffe zuverlässig

aus dem Operationsblut entfernen und damit sowohl typische Risiken einer

Fremdblutgabe ausschließen als auch dabei helfen, den Verbrauch von

Fremdblut zu verringern

Lindis Blood Care, ein Unternehmen, das das Ziel verfolgt, mit seinem

Medizinprodukt CATUVAB(R) zur Entfernung von Tumorzellen aus Operationsblut

den neuen Goldstandard beim Blood Management während onkologischer Eingriffe

zu etablieren, freut sich, die Veröffentlichung der klinischen Ergebnisse

seiner ex-vivo Pilotstudie mit CATUVAB(R) im internationalen Peer-Reviewed

Journal BMC Anesthesiology bekannt zu geben. Die Publikation mit dem Titel

"Removal

of EpCAM-positive tumor cells from blood collected during major oncological

surgery using the Catuvab device - a pilot study" kann unter

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8555247/ abgerufen werden.

Die Studie mit 16 Patienten, die sich einer abdominalen Tumorresektion

unterzogen haben, untersuchte die Anwendbarkeit, Wirksamkeit sowie

Sicherheitsaspekte des neu entwickelten CATUVAB(R)-Verfahrens. CATUVAB(R)

ist eine Kombination eines trifunktionalen Antikörpers, der die Tumorzellen

und Lymphozyten aggregiert, und eines Leukozytendepletionsfilters (LDF). Mit

dem Verfahren wird das intraoperative Blut im Verlauf von Tumoroperationen,

die mit einem starken Blutverlust einhergehen, extrakorporal behandelt, um

es dem Patienten zeitnah zu reinfundieren. So sollen residuelle EpCAM

(epithelial cell adhesion molecule) positive Tumorzellen aus Patientenblut

entfernt und damit die risikofreie Eigenblutgabe bei Tumoroperationen im

Rahmen eines Standard-MAT (maschinelle Autotransfusion)-Verfahrens

ermöglicht werden. Aufgrund des Risikos einer möglichen Metastasierung durch

während der Operation freigesetzte Tumorzellen stellen diese Eingriffe in

der Regel eine Kontraindikation für den Einsatz von MAT-Verfahren dar.

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass nach der Behandlung mit CATUVAB(R)

keine malignen Zellen in den finalen Erythrozytenkonzentraten nachgewiesen

werden konnten. Weitere untersuchte Sicherheitsparameter waren ebenfalls

vielversprechend. So wurde die Menge der entzündungsfördernden

(pro-inflammatorischen) Zytokine IL-6 und IL-8, die während einer Operation

freigesetzt werden, im Mittel um das 28- bzw. 52-fache gesenkt. Restmengen

des eingesetzten Antikörpers wurden in 8 von 16 der finalen EC-Produkte

lediglich auf einem deutlich verringerten und unkritischen Niveau (im Mittel

37 ng) nachgewiesen. Mit der Pilotstudie konnte gezeigt werden, dass

CATUVAB(R)

problemlos in den Ablauf der Blutaufbereitung/Blutrückgewinnung eingebunden

werden kann.

Univ.-Professor Dr. Dr. med. Kai Zacharowski, ML FRCA Direktor der Klinik

für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am

Universitätsklinikum Frankfurt, erklärte: "Die vorläufigen Studienergebnisse

haben die Wirksamkeit und Anwendbarkeit von CATUVAB(R) bei der Reinfusion

von patienteneigenen Erythrozytenkonzentraten, die mittels

Standard-MAT-Verfahren hergestellt werden, während onkologischer Operationen

mit hohem Blutverlust eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die zuverlässige

Entfernung der Tumorzellen verleiht CATUVAB(R) das Potenzial, dass das

eigene Blut dem Patienten während einer Operation sicher wieder

zurückgegeben werden kann. Hierdurch könnten vor allem typische Risiken

einer Fremdblutgabe, u.a. die Suppression des Immunsystems und eine

potenziell erhöhte Tumor-Wiederkehrrate ausgeschlossen werden."

Dr. Franzpeter Bracht, Gründer und Geschäftsführer von Lindis Blood Care,

sagte: "Derzeit ist außer der radioaktiven Bestrahlung kein zugelassenes

Produkt am Markt verfügbar, welches das Risiko einer Kontamination mit

Krebszellen mit metastasierendem Potenzial während der autologen

Bluttransfusion bei onkologischen Operationen zuverlässig beseitigt. Eine

effektive und einfach zu implementierende Methode ist daher dringend

erforderlich, um die typischen Risiken, die mit allogenen Transfusionen

roter Blutkörperchen verbunden sind, zu vermeiden und den Verbrauch von

Fremdblut zu senken. CATUVAB(R) hat das Potenzial, den neuen "Goldstandard"

im onkologischen Blood Management zu setzen, indem Filtertechnologien, die

derzeitig in fast allen Krankenhäusern verfügbar sind, mit unserem

trifunktionalen Antikörper kombiniert werden, um Krebszellen zuverlässig aus

dem intraoperativen Blut zu entfernen. Wir freuen uns darauf, dieses

vielversprechende neue Produkt weiterzuentwickeln."

Eine konfirmatorische multizentrische klinische Open-Label-Studie, die bis

zu 110 Patienten einschließen wird, wurde zur Validierung der ersten

Ergebnisse bereits gestartet. Topline-Ergebnisse werden im ersten Halbjahr

2022 erwartet.

Mit positiven Ergebnissen der konfirmatorischen Studie und Erhalt der

CE-Kennzeichnung, wäre CATUVAB(R) das erste Produkt, das sicher und

kosteneffizient zum Patient Blood Management bei Tumoroperationen eingesetzt

werden könnte. Es kann in Kombination mit maschinellen

Autotransfusionsgeräten eingesetzt werden, die an beinahe allen Kliniken

Teil der technischen Ausstattung sind. Da EpCAM ein Tumormarker ist, der von

einem breiten Spektrum (> 90%) von Karzinomen exprimiert wird, ist das

Verfahren für eine Vielzahl von onkologischen Operationen relevant.

###

Über Lindis Blood Care:

Lindis Blood Care ist ein Medizintechnikunternehmen, welches das

Medizinprodukt CATUVAB(R) entwickelt. CATUVAB(R) dient der Entfernung von

EpCAM-positiven Tumorzellen aus Operationsblut und soll somit den Einsatz

der heute bereits allgemein verwendeten MAT (Maschinelle

Autotransfusions-Technologie) zur Rückgabe von OP-Blut auch bei Tumor-OPs

ermöglichen.

Während Tumor-Operationen wird standardmäßig bei zu hohem Blutverlust

Fremdblut gegeben. Weltweit ist dies pro Jahr bei etwa einer halben Million

Tumor-Operationen der Fall. Dieses Vorgehen kann zahlreiche ernste

Nebenwirkungen und erhöhte Tumorwiederkehrraten zur Folge haben. Diese

ließen sich in Zukunft durch CATUVAB(R) und die damit mögliche Nutzung des

patienteneigenen Blutes vermeiden. Bei onkologischen Eingriffen kann die

Sammlung und Rückgabe des Operationsblutes während der Operation (autologe

Bluttransfusion), die im Rahmen anderer Operationen mit Hilfe von

MAT-Geräten durchgeführt wird, standardmäßig nicht eingesetzt werden. Grund

dafür sind Tumorzellen, die während einer Tumor-Operation häufig ins Blut

freigesetzt werden. Diese dürfen dem Patienten auf Grund einer möglichen

Metastasenbildung nicht wieder zugeführt werden. Hier setzt CATUVAB(R) an.

Es besteht aus der Kombination eines trifunktionalen Antikörpers und eines

Filters und ermöglicht so die zuverlässige Entfernung von Tumorzellen aus

dem Blut im Rahmen des Standard-MAT-Verfahrens. Produkt und Verfahren können

in den klinischen Alltag eingebunden werden und Bestandteil eines

zeitgemäßen "Patient Blood Management" werden.

www.lindis-bloodcare.com

KONTAKT Lindis Blood Care GmbH Dr. MEDIENANFRAGEN MC

Franzpeter Bracht Geschäftsführer E-Mail: Services AG Anne

[1]business.development@lindis-bloodcare.com Hennecke Tel.: +49 (0)

1. 211-529-252-22 E-Mail:

mailto:business.development@lindis-blood [1]anne.hennecke@mc-ser

care.com vices.eu 1.

mailto:anne.hennecke@m

c-services.eu

