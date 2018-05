DGAP-News: Lifestyle Delivery Systems Inc. verkündet, dass CSPA Group Inc. einen LOI für tausend Liter Extraktion pro Monat erhalten hat (deutsch)

Lifestyle Delivery Systems Inc.



Vancouver, British Columbia, Kanada, 30. Mai 2018, Lifestyle Delivery

Systems Inc. (CSE: LDS), (OTCQB: LDSYF), (Frankfurt: LD6, WKN: A14XHT)

("LDS" oder das "Unternehmen") verkündet, dass sein Partner CSPA Group Inc.

("CSPA") eine Absichtserklärung ("Letter of Intent"; der "LOI") für den Kauf

von tausend Liter pro Monat an extrahiertem Destillat aus Cannabis-Öl

erhalten hat.

Das gemäss dem LOI produzierte Destillat wird nicht im direkten Wettbewerb

mit irgendwelchen Produkten von CSPA stehen und wird es CSPA erlauben, seine

Produktionsmengen graduell bis zu den benötigten tausend Liter pro Monat

aufzubauen.

Um das Produktionsniveau zu erreichen, das nach den jüngsten Kaufaufträgen

notwendig ist, befindet sich die Adelanto-Anlage aktuell im Prozess der

Vergrösserung seiner Extraktionsfähigkeiten auf über 800 Liter an

extrahiertem Material pro Monat. Diese Zubehör-Modifikationen sollen

erwartungsgemäss in den nächsten drei Wochen abgeschlossen sein. Um die

Volumenvoraussetzungen zu erreichen, die gemäss dem LOI antizipiert werden,

bestellte das Unternehmen weiteres Zubehör zur Installation innerhalb der

Adelanto-Anlage. Neben Zubehör-Modifikationen in der Adelanto-Anlage plant

das Unternehmen auch, die aktuelle Grösse der Anlage um ca. 2400 Quadratfuss

zu vergrössern. CSPA Group beabsichtigt, seine Produktionsfähigkeit auf über

3000 Liter an extrahiertem Material pro Monat zu erhöhen.

Brad Eckenweiler, der CEO von LDS, sagte: "Die Zubehör- und

Anlagen-Modifikationen sind notwendig, um die aktuellen Bestellungen zu

erfüllen, sowie für antizipierte Zukunftsbestellungen für extrahiertes

Cannabis-Material von lizenzierten Auftragsherstellern und

Grosshandelsmarktvertrieblern. Dieser LOI zu Grosshandelspreisen

repräsentiert zwischen sechs und sieben Millionen Dollar an Einnahmen für

CSPA Group pro Monat." Das Unternehmen glaubt, dass es auf einzigartige

Weise im Markt positioniert ist, um ein signifikanter

Grosshandels-/Auftragslieferant zu sein. Das Unternehmen hat die notwendige

Extraktionsexpertise und wird mit den erhöhten Produktionsfähigkeiten in der

Lage sein, diese Grosshandels- oder Auftragskunden zu beliefern, die nicht

in direktem Wettbewerb mit dem Unternehmen stehen. Das Unternehmen wird

weiterhin seine Aktionäre über den Fortschritt auf dem Laufenden halten,

sobald Informationen verfügbar sind.

Über Lifestyle Delivery Systems Inc.

Die Technologie vom Unternehmen produziert getränkte ("infused") Streifen

("strips"), ähnlich wie Atemstreifen ("breath strips"), die nicht nur eine

sicherere und gesündere Alternative zum Rauchen sind, sondern auch ein neuer

Weg sind, die Dosierung akkurat zu messen und die Reinheit vom Produkt

sicherzustellen. Darüberhinaus hat das Unternehmen basierend auf seinen

Management-Dienstleistungsverträgen mit NHMC Inc. und CSPA Group Inc. seinen

Vorstoss begonnen, im Bereich Anbau von medizinischen Inhaltsstoffen und der

Produktion seiner Produkte direkt involviert zu sein. Angefangen vom Samen

bishin zum Verkauf werden die unternehmenseigenen Produkte und Inhaltsstoffe

während den Rezeptierungs- und Produktionsprozessen im Hinblick auf Qualität

und Zusammensetzung getestet, sodass ein Liefersystem ("delivery system")

resultiert, das sicher, konsistent und effektiv ist.

Im Namen vom Aufsichtsrat von Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler

CEO & Direktor

Lifestyle Delivery Systems Inc.

Suite 820, 1130 W. Pender St.

Vancouver BC, V6E 4A4

T: +1 (866) 347-5058 F: +1 (604) 648-0517

CSE : LDS

OTCQB : LDSYF

Frankfurt: LD6, WKN: A14XHT

www.lifestyledeliverysystem.com

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE:

investor.relations@lifestyledeliverysystem.com

Telefon: +1-866-347-5058

und

Skanderbeg Capital Advisors

Telefon: +1 604-687-7130

mario@skanderbegcapital.com

Hinweis: Dies ist lediglich eine freie Übersetzung der ursprünglichen

englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische

Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der

Übersetzung wird ausgeschlossen. Die originale Pressemitteilung kann auf der

Webseite von Lifestyle Delivery Systems Inc. eingesehen werden:

www.lifestyledeliverysystem.com

Original-Hinweis vom Unternehmen:

Cautionary Disclaimer Statement:

The Canadian Securities Exchange has not reviewed and does not accept

responsibility for the adequacy or accuracy of the content of this news

release.

Information set forth in this news release contains forward-looking

statements that are based on assumptions as of the date of this news

release. These statements reflect management's current estimates, beliefs,

intentions and expectations. They are not guarantees of future performance.

The Company cautions that all forward looking statements are inherently

uncertain and that actual performance may be affected by a number of

material factors, many of which are beyond the Company's control. Such

factors include, among other things: risks and uncertainties relating to the

Company's limited operating history and the need to comply with

environmental and governmental regulations. Accordingly, actual and future

events, conditions and results may differ materially from the estimates,

beliefs, intentions and expectations expressed or implied in the forward

looking information. Except as required under applicable securities

legislation, The Company undertakes no obligation to publicly update or

revise forward-looking information.

