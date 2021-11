DGAP-News: Li-Metal Corp.: Li-Metals fortschrittliche Anodenentwicklungsanlage nimmt den Betrieb auf (deutsch)

Li-Metal Corp.: Li-Metals fortschrittliche Anodenentwicklungsanlage nimmt den Betrieb auf

^

DGAP-News: Li-Metal Corp. / Schlagwort(e): Expansion

Li-Metal Corp.: Li-Metals fortschrittliche Anodenentwicklungsanlage nimmt

den Betrieb auf

25.11.2021 / 07:56

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Li-Metals fortschrittliche Anodenentwicklungsanlage nimmt den Betrieb auf

Das in Markham ansässige Labor für Lithiumanoden-Materialien erhöht die

Entwicklungskapazitäten für nordamerikanische Batteriehersteller der

nächsten Generation

Toronto, 25. November 2021 - Li-Metal Corp. (CSE: LIM) ("Li-Metal" oder das

"Unternehmen"), ein führender Entwickler von Lithiummetall-Anoden und

Lithiummetall-Technologien, die für Batterien der nächsten Generation

entscheidend sind, gab heute bekannt, dass seine fortschrittliche Anlage zur

Entwicklung von Anodenmaterial (die "Anlage") in Markham, Ontario, die

anfängliche Betriebsbereitschaft erreicht hat.

Die Anlage beherbergt kleine Abscheidegeräte, die schnell Anodenmaterialien

für die Bewertung und Erprobung herstellen können, was ein Schlüsselelement

der Strategie zur Entwicklung von Li-Metals hochgradig skalierbarer,

kosteneffizienter und nachhaltiger Lithium-Anodentechnologie ist. Diese

fortschrittlichen Anodenmaterialien werden in der Anlage zur Evaluierung und

Optimierung hergestellt, gefolgt von einer ersten Produktion im

Industriemaßstab in der Roll-to-Roll-Anodenanlage in Rochester, New York.

"Unsere fortschrittliche Anlage zur Entwicklung von Anodenmaterialien wird

unsere Fähigkeit zur Entwicklung unsere Produkte der zweiten und dritten

Generation und deren Anpassung an die spezifischen und einzigartigen

Bedürfnisse unserer Kunden erheblich verbessern", sagte der Mitbegründer und

CEO von Li-Metal, Maciej Jastrzebski. "Diese Anlage erhöht unsere Kapazität,

um unseren Produktplan zu erfüllen und unser Produkt- und IP-Portfolio zu

erweitern.

Zur Deckung der schnell wachsenden Nachfrage und des Bedarfs an hochwertigem

Lithium-Anodenmaterial erwartet Li-Metal, bis 2025 kommerzielle Größe zu

erreichen.

Da die Elektrifizierung weiter an Fahrt gewinnt, wird sich die Einführung

von Batterien der nächsten Generation beschleunigen und die Hersteller von

Elektrofahrzeugen werden nach Hochleistungsbatterien der nächsten Generation

suchen, die kostengünstigere, reichweitenstärkere und sicherere

Elektrofahrzeuge antreiben werden. Es wird erwartet, dass der Bedarf an

Hochleistungsanoden sprunghaft ansteigt, da laut BloombergNEF die

Gesamtnachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien voraussichtlich 2,6 TWh pro

Jahr und die jährliche Gesamtproduktion von Elektrofahrzeugen

voraussichtlich 30 Millionen Fahrzeuge pro Jahr übersteigen werden. Es wird

erwartet, dass die großen globalen EV-Hersteller wie BMW, GM und Volkswagen

in den kommenden Jahren die nächste Batteriegeneration zur

Produktqualifikation für zukünftige Elektrofahrzeuge vorantreiben werden -

eine ausreichende Produktion von Lithiummetall-Anoden wird entscheidend

sein, um diese Hürde zu überwinden.

Im Namen des Board of Directors

"Maciej Jastrzebski"

Maciej Jastrzebski

CEO und Direktor

Über Li-Metal Corp.

Li-Metal ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Lithium-Metall-Anoden

und Lithium-Metall-Produktionstechnologien für den Einsatz in Batterien der

nächsten Generation entwickelt. Unsere Produktionsmethoden sind wesentlich

nachhaltiger als bestehende Produkte und bieten leichtere, energiedichtere

und sicherere Batterien, die für die Elektrofahrzeuge von morgen

entscheidend sind. Für weitere Informationen besuchen Sie www.li-metal.com.

Investorenkontakt

Für weitere Informationen über Li-Metal oder um in die E-Mail-Verteilerliste

des Unternehmens aufgenommen zu werden, wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas

ir@li-metal.com

Kontakt Medien

Harry Nicholas

Li-MetalPR@icrinc.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

25.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Li-Metal Corp.

90 Riviera Drive

L3R 5M1 Markham

Deutschland

Telefon: +1-647 209-9200

E-Mail: s.ilyas@li-metal.com

ISIN: CA50203F2052

WKN: A3DAAU

EQS News ID: 1251846

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1251846 25.11.2021

°