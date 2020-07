DGAP-News: Leonteq gibt Zusammenarbeit mit Google Cloud bekannt und führt Site Reliability Engineering ein (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Leonteq":

Leonteq gibt Zusammenarbeit mit Google Cloud bekannt und führt Site Reliability Engineering ein

02.07.2020 / 07:00 CET/CEST

Zürich, 2. Juli 2020

Leonteq AG (SIX: LEON) gab heute eine Zusammenarbeit mit Google Cloud

bekannt, um die Skalierbarkeit ihrer Plattform durch die Erweiterung ihrer

Infrastruktur in die Cloud zu unterstützen. Zudem führt Leonteq Site

Reliability Engineering (SRE) ein, was zum Ziel hat, skalierbare und

äusserst zuverlässige Softwaresysteme zu entwickeln.

Im Rahmen der laufenden Geschäftstransformation ist Leonteq eine

Zusammenarbeit mit Google Cloud eingegangen, um ihre

Grid-Computing-Kapazitäten durch die Nutzung der Infrastruktur von Google

Cloud zu erweitern. Als führendes Unternehmen auf ihrem Gebiet bietet Google

Cloud Leonteq zusätzliche Flexibilität und Skalierbarkeit für ihre

Rechenprozesse und schafft damit Vorteile für alle Geschäftsfunktionen.

Dieser Schritt ist Teil der strategischen Initiativen, die Leonteq Mitte

2008 angekündigt hat, um das Geschäftsmodell mit Fokus auf verbesserte

Skalierbarkeit, weiteres Wachstum sowie optimierte Kapitalnutzung und

erneuerte Investment-Experience für Kunden und Partner auf der Grundlage

eines vollständig digitalisierten Ansatzes zu transformieren.

Die Nutzung der Google Cloud-Infrastruktur erhöht die Rechenleistung von

Leonteq, indem ihre bestehende Grid-Kapazität von zwei Vor-Ort-Rechenzentren

durch die Cloud ergänzt wird. Damit ist Leonteq in der Lage, den höheren

Bedarf an Rechenleistungen zu decken, der mit dem Geschäftswachstum und der

gestiegenen Nachfrage nach Preisbildung und Handel mit strukturierten

Anlageprodukten seitens Kunden und White-Labelling-Partner einhergeht. Dies

wird insbesondere die Erweiterung von Leonteqs digitalem Marktplatz (LynQs)

um neue Module und Funktionen unterstützen wie auch dem neu gestalteten

AMC-Gateway-Kundenportal und der Smart Hedging Issuance Platform (SHIP) von

Leonteq zugutekommen. Letztere wird bis Mitte 2020 vollständig implementiert

sein. Zudem werden die Emissionspartner von Leonteq von einem verbesserten

Business-Continuity-Management, schnelleren Plattform Rollouts und einem

verstärkten Regulierungs- und Risikomanagement profitieren.

Während Leonteq ihre Kernprozesse auf die Cloud ausdehnt, wird das

Unternehmen auch eng mit Google Cloud zusammenarbeiten, um Site Reliability

Engineering (SRE) zu implementieren. Dies ist ein Konzept, bei dem

Infrastruktur- und Betriebsaspekte wie Software-Probleme behandelt werden.

Mit Unterstützung von Google Cloud wird Leonteq ihre Plattformleistung

weiter verbessern, um höchste Servicequalität zu gewährleisten. Als

führender Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen hat Leonteq

umfangreiche Investitionen in ihren digitalen Marktplatz LynQs und ihre

Produkteplattform getätigt. Die Implementierung von SRE-Praktiken ist ein

logischer Schritt, um an der Spitze der technologischen Entwicklungen zu

bleiben.

Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «Mit Innovationen auf

unserer Technologieplattform wollen wir die Transformation unseres

Geschäftsmodells vorantreiben und die Skalierbarkeit steigern. Dass wir

hierzu nun mit einem Unternehmen kooperieren, das stets neue Grenzen

auslotet, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Wir freuen uns sehr über die enge

Zusammenarbeit mit Google Cloud, um unsere Rechenleistung in die Cloud zu

bringen und die SRE-Methode in unserer Produktorganisation anzuwenden».

Christian Sciullo, Country Director Google Cloud Schweiz & Österreich: «Es

freut uns sehr, Leonteq an Bord von Google Cloud willkommen zu heissen und

mit einem der innovativsten Schweizer Akteure des

Finanzdienstleistungssektors zusammenzuarbeiten, um ihre

Grid-Computing-Kapazitäten durch unsere Google Cloud-Infrastruktur zu

verbessern. Wir wollen zum Erfolg von Leonteqs innovativem Angebot an

strukturierten Produkten beitragen, indem wir durch unsere Cloud-Technologie

Flexibilität und Leistung bieten, wovon alle Geschäftsfunktionen profitieren

können.»

KONTACT

Media Relations

+41 58 800 1844

media@leonteq.com

Investor Relations

+41 58 800 1855

investorrelations@leonteq.com

LEONTEQ

Leonteq AG ist ein Schweizer Unternehmen der Finanz- und Technologiebranche

mit einem Fokus auf strukturierte Produkte. Basierend auf einer

eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative

Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die

Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab.

Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als

Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt

Leonteq Versicherungsgesellschaften bei der Produktion von

kapital-effizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das

Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 10 Ländern präsent, welche

über 50 Märkte abdecken. Leonteq ist an der Schweizer Börse SIX Swiss

Exchange kotiert. www.leonteq.com

DISCLAIMER

This press release issued by Leonteq AG (the "Company") serves for

information purposes only and does not constitute research. This press

release and all materials, documents and information used therein or

distributed in the context of this press release do not constitute or form

part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell

or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for

shares or other securities of the Company or any of its affiliates or

subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment

activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies

of this press release may not be made available (directly or indirectly) to

any person in relation to whom the making available of the press release is

restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or

from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by

law.

This press release may contain specific forward-looking statements, e.g.

statements including terms like "believe", "assume", "expect", "target"

"forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar

expressions. Such forward-looking statements are subject to known and

unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a

substantial divergence between the actual results, financial situation,

development or performance of the Company or any of its affiliates or

subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these

statements. These factors include, but are not limited to: (1) general

market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in

securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks

and uncertainties inherent in our business. In addition, currently, it is

very difficult to provide a meaningful prediction on how the governmental

actions in response to the ongoing outbreak of a novel coronavirus disease

(COVID-19) and other COVID-19 related factors will affect Leonteq's

operations and how long such measures will remain in place. The COVID-19

outbreak has caused, and may continue to cause, uncertainty, economic

instability and a significant decrease of total economic output in the

affected areas and globally. The impact of the COVID-19 outbreak on the

general economic environment in the markets in which Leonteq operates remain

uncertain and could be significant. Against the background of these

uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither

the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective

bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to

prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any

of the information, opinions or forward-looking statements contained in this

press release or to adapt them to any change in events, conditions or

circumstances, except as required by applicable law or regulation.

