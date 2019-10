DGAP-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Vorstandsangelegenheiten (deutsch)

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Vorstandsangelegenheiten







Düsseldorf, 10. Oktober 2019 - Im Rahmen einer angestrebten und

reibungslosen Nachfolgeregelung hat Herr Peter Zahn mit dem Aufsichtsrat

abgestimmt, seine bis zum 30. Juni 2020 laufende Vorstandsbestellung

vorzeitig im besten und freundschaftlichen Einvernehmen aufzuheben. Herr

Zahn wurde per 01. Juli 2004 zum Vorstandsmitglied der Lang & Schwarz

Aktiengesellschaft berufen.

Der bisherige Leiter Finanzen der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, Herr

Torsten Klanten, wurde mit Wirkung zum 01. November 2019 als Nachfolger von

Herrn Zahn zum Vorstandsmitglied berufen. Er wird im Vorstand und in der

gesamten Gruppe die Bereiche Compliance, Finanzen, Controlling, Personal und

Settlement übernehmen. Herr André Bütow wurde mit Wirkung zum 01. November

2019 zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Er ist konzernweit für die

Handelsaktivitäten und EDV zuständig. Herr Zahn bleibt Geschäftsführer der

Lang & Schwarz Broker GmbH und wird dort weiterhin das Kapitalmarktgeschäft

verantworten.

Herr Zahn hat sich stets mit höchstem Engagement für das Wohl und den Erfolg

des Unternehmens eingesetzt und die Entwicklung der Lang & Schwarz

Aktiengesellschaft in den letzten 16 Jahren entscheidend und erfolgreich

mitgeprägt. Das Unternehmen und der Aufsichtsrat der Lang & Schwarz

Aktiengesellschaft sind Herrn Zahn zu außerordentlichem Dank für seinen

Einsatz als Vorstand der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft und seine

hervorragende Arbeit verpflichtet. Hierzu gehört auch der Aufbau eines

Nachfolgers in Person von Herrn Klanten. Der Aufsichtsrat freut sich, die

erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm als Geschäftsführer der Lang & Schwarz

Broker GmbH weiterhin fortzusetzen.

Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996

gegründet und ist seit dem Jahr 2006 an der Frankfurter Börse notiert. Die

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert eigene Optionsscheine und

Zertifikate und fungiert als operative Konzernholding mit drei

100-prozentigen Konzerngesellschaften. Schwerpunkt der Lang & Schwarz

TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit

Wertpapieren. Mit über 25.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft in

Deutschland Marktführer im außerbörslichen Handel mit 18 Partnerbanken und

über 15 Millionen Kunden. Die Lang & Schwarz Broker GmbH bietet neben dem

klassischen Brokergeschäft aktienhandelsnahe Dienstleistungen, die Beratung

und Betreuung beim Going & Being Public an und ist im Designated Sponsoring

aktiv. Innerhalb des Lang & Schwarz Konzerns ist sie zudem für die

Entwicklung, den Betrieb und die Sicherheit der Informations- und

Kommunikationsstruktur aktiv. Weitere Informationen sind im Internet unter

www.LS-D.de verfügbar.

