DGAP-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Signifikant positive Geschäftsentwicklung zum Jahresauftakt 2020 mit Sprung auf neues Rekordergebnis, Ergebnis für 2019 bestätigt (deutsch)

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Signifikant positive Geschäftsentwicklung zum Jahresauftakt 2020 mit Sprung auf neues Rekordergebnis, Ergebnis für 2019 bestätigt

DGAP-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Quartalsergebnis/Jahresergebnis

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Signifikant positive Geschäftsentwicklung

zum Jahresauftakt 2020 mit Sprung auf neues Rekordergebnis, Ergebnis für

2019 bestätigt

28.05.2020 / 08:30

* Konzernüberschuss TEUR 5.704 im ersten Quartal 2020 (Vorjahr: TEUR 450)

* Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit TEUR 8.739 im ersten Quartal

2020 (Vorjahr: TEUR 648)

* Ergebnis pro Aktie EUR 1,81 im ersten Quartal 2020 (Vorjahr: EUR 0,14)

* Konzernergebnis 2019 bestätigt

Düsseldorf, 28. Mai 2020 - Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft weist im

ersten Quartal 2020 einen Konzernüberschuss nach HGB in Höhe von TEUR 5.704

(Vorjahreszeitraum: TEUR 450) aus und hat damit ein neues Rekordergebnis auf

Quartalsbasis erzielt. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

springt zum 31. März 2020 auf TEUR 8.739, nach TEUR 648 im

Vorjahreszeitraum. Der Ertrag der geschäftlichen Tätigkeit (Zinsergebnis

zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) erreicht im ersten Quartal

2020 TEUR 14.671 nach TEUR 4.094 im Vorjahreszeitraum und ist damit doppelt

so hoch wie das bisherige Rekordergebnis der geschäftlichen Tätigkeit des

ersten Quartals 2018. Die Verwaltungsaufwendungen (Personalaufwendungen

zzgl. sonstige betriebliche Aufwendungen) nahmen auf TEUR -5.780 nach TEUR

-3.318 im Vorjahreszeitraum unterproportional zu. Steuern vom Einkommen und

Ertrag betragen für die ersten drei Monate 2020 TEUR -3.039 gegenüber TEUR

-196 im Vorjahresvergleichszeitraum.

"Insbesondere mit dem deutlichen Anstieg der Volatilitäten an den Börsen im

Zuge der Coronavirus-Krise verzeichneten die Handelsaktivitäten sowohl

unseres außerbörslichen Handelsangebotes wie auch an der LS-X

außerordentliche Zuwächse im ersten Quartal", führt der Vorstandsvorsitzende

André Bütow aus und ergänzt: "Von dieser Entwicklung profitierten wir

signifikant und konnten unser Ergebnis aus dem Handel auf ein neues Niveau

heben. Wir konnten die bisherigen Rekordmarken aus 2018 locker überspringen.

Im Hinblick auf die weiteren Weichenstellungen im Konzern wurde entschieden,

den Geschäftsbereich Financial Services in der Lang & Schwarz Broker GmbH

zum 30. Juni 2020 zu schließen. Dies ist das Ergebnis der Entwicklung der

letzten Jahre in diesem Teil des Kapitalmarktgeschäftes. Die entsprechenden

Erlaubnisse der Lang & Schwarz Broker GmbH werden wir gegenüber der Aufsicht

zunächst ruhen lassen. Der Konzern fokussiert sich damit auf die

ertragsreichen Geschäftsbereiche börsliches und außerbörsliches Market

Making im TradeCenter und die Begebung eigener Produkte."

Die Jahresabschlüsse der Einzelgesellschaften und der Konzernabschluss für

das Geschäftsjahr 2019 wurden zwischenzeitlich vom Wirtschaftsprüfer geprüft

und das Ergebnis bestätigt. Der Überschuss für das Geschäftsjahr 2019

beträgt im Konzern TEUR 710, was einem Ergebnis von EUR 0,23 pro Aktie

entspricht. Wie bereits in 2018 war das Ergebnis 2019 maßgeblich durch die

steuerliche Vorsorge im Zusammenhang mit § 8b Abs. 7 KStG beeinflusst. Im

Einklang mit unseren bisherigen Verlautbarungen soll der Hauptversammlung

für das Geschäftsjahr 2019, die vor dem Hintergrund der aktuellen

Coronavirus-Pandemie voraussichtlich auf das 4. Quartal 2020 verschoben

wird, daher vorgeschlagen werden, auf eine Dividende für 2019 zu verzichten.

"Wir gehen davon aus, dass diese Entscheidung mit Blick auf die erkennbar

notwendige Kapitalausstattung für unseren Wachstumskurs im TradeCenter vom

Aktionariat getragen wird", erklärt Vorstandskollege Torsten Klanten und

ergänzt: "Eine geringe Minderheitsbeteiligung der Lang & Schwarz

Aktiengesellschaft an der Trade Republic Bank GmbH wurde im Rahmen einer

Finanzierungsrunde der Trade Republic Bank GmbH im April 2020 veräußert.

Diese Veräußerung steht allerdings noch unter verschiedenen aufschiebenden

Bedingungen. Der außerordentliche Ertrag ist in den bisher veröffentlichen

Zahlen nicht enthalten. Mit Blick auf das für das Geschäftsmodell von Lang &

Schwarz weiterhin äußerst positive Umfeld konnten auch zu Beginn des zweiten

Quartals 2020 hohe Handelsergebnisse erzielt werden. Aufgrund dieser

außerordentlichen Entwicklung haben wir auch über den vorläufigen

Handelserfolg im April 2020 am 4. Mai 2020 berichtet. Weiterhin sind unsere

Handelsaktivitäten auf einem hohen Niveau, sodass wir davon ausgehen, dass

für das laufende zweite Quartal 2020 mit einem weiterhin

überdurchschnittlichen Ertrag der geschäftlichen Tätigkeit zu rechnen sein

wird. Ausdrücklich weisen wir jedoch darauf hin, dass eine Fortschreibung

der bisherigen Ergebnisse auf das gesamte Jahr 2020 nicht zwangsläufig

vorgenommen werden kann."

Das Konzernergebnis je Aktie für das erste Quartal 2020 beträgt EUR 1,81

(Vorjahrszeitraum: EUR 0,14).

Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft verfügt zum 31. März 2020 nach den

vorläufigen Zahlen nunmehr über bilanzielle Konzerneigenmittel in Höhe von

EUR 33 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 30 Mio.).

Die Konzernmitarbeiteranzahl zum 31. März 2020 beträgt 55.

Die Zahlen zum 31. März 2020 sind ungeprüft und keiner prüferischen

Durchsicht unterzogen worden.

Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996

gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz

Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und

wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX)

und der BX Swiss (deriBX) sowie außerbörslich. Die Lang & Schwarz

Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding für 100-prozentige

Tochtergesellschaften. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co.

KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist

Market Maker auf XETRA, an der Lang & Schwarz Exchange, der Wiener Börse,

der Börse Stuttgart und der BX Swiss. Mit nahezu 30.000 quotierten Produkten

ist die Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, über 15 Millionen Kunden

und den längsten Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im

außerbörslichen Handel. Die Lang & Schwarz Broker GmbH bietet neben dem

klassischen Brokergeschäft aktienhandelsnahe Dienstleistungen, die Beratung

und Betreuung beim Going & Being Public an und ist im Designated Sponsoring

aktiv. Innerhalb des Lang & Schwarz Konzerns ist sie zudem für die

Entwicklung, den Betrieb und die Sicherheit der Informations- und

Kommunikationsstruktur aktiv. Weitere Informationen sind im Internet unter

www.LS-D.de verfügbar.

28.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

