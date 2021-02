DGAP-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Rekordjagd geht weiter (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Lang & Schwarz":

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Rekordjagd geht weiter

DGAP-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Zwischenbericht

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Rekordjagd geht weiter

01.02.2021 / 13:45

Der Lang & Schwarz Konzern hat im Januar 2021 ein Ergebnis aus der

Handelstätigkeit (Zinsergebnis zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis)

in Höhe von EUR 20 Mio. erzielt (Januar 2020: EUR 3 Mio.).

Die Angaben sind auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Konzernzahlen.

"Mit diesem Ergebnis haben wir alleine schon im Januar 2021 das Ergebnis aus

der Handelstätigkeit des gesamten ersten Quartals 2020 um nahezu 40%

übertroffen", sagt Vorstand Torsten Klanten. "Damit haben wir bereits im

Januar mehr als 70% des Rekordergebnisses des vierten Quartals 2020 in nur

einem Monat erreicht. Der Grundstein für ein neues Quartalsrekordergebnis

ist damit gelegt."

"Der jahrelange, auch international breit angelegte Ausbau und die

Positionierung von Lang & Schwarz zahlt sich weiter für uns aus," sagt der

Vorstandsvorsitzende André Bütow und ergänzt: "Wir profitieren vom

Börsenboom in allen unseren Bereichen. Unser Market Maker Angebot wird von

unserer Kundschaft, dem informierten Selbstentscheider, weiterhin

außerordentlich stark nachgefragt.

Der Umsatz in unseren derivativen Hebelprodukten hat sich in 2020 gegenüber

2019 verdreifacht, im Dezember 2020 gegenüber dem Monatsdurchschnitt 2019

sogar nahezu verfünffacht. Im Januar 2021 waren die Handelsaktivitäten in

diesem Bereich weiter auf vergleichbar hohem Niveau.

Im Bereich TradeCenter konnten wir im Januar 2021 als Market Maker mit dem

börslichen und außerbörslichen Handel wieder neue Umsatz- und Traderekorde

erzielen. Mit mehr als 600.000 Trades und über EUR 1 Mrd. Umsatz an nur

einem Tag sind wir in neue Dimensionen vorgestoßen. Auch auf Monatsbasis

sind wir mit der Steigerung auf über 6 Millionen Trades und über EUR 12 Mrd.

Umsatz überaus zufrieden. Leider wurde diese Entwicklung seitens der LS-X

durch technische Probleme eines Dienstleisters der LS-X getrübt. Auch wenn

viele Marktteilnehmer, sei es in den USA oder bei uns in Deutschland,

derzeit Probleme mit dem besonderen Kundenansturm haben, bleibt unser

Anspruch, für unsere Kunden vollumfänglich von 7:30 bis 23:00 Uhr erreichbar

zu sein. Fast alle unsere Partnerbanken melden anhaltend sehr hohe Zahlen an

Depotneueröffnungen.

Im außerbörslichen Handel wachsen wir weiterhin ungebrochen stark. Wir haben

unseren Umsatz und die Anzahl der Trades in diesem Bereich in 2020 gegenüber

2019 mehr als verdoppelt. Mit einer weiteren Steigerung im Januar 2021

konnten wir diese Entwicklung ausbauen. Gegenüber dem Januar 2020 haben wir

die Anzahl der Trades fast verdreifacht und den Umsatz wieder mehr als

verdoppelt. Auch wenn die Anzahl der Tickets an der LS-X zuletzt sehr stark

angestiegen ist, so macht der außerbörsliche Handel immer noch mehr als 50%

unseres Umsatzes aus.

Unser Umsatz als Market Maker an der BX in Bern und an der Wiener Börse hat

sich in 2020 gegenüber 2019 ebenfalls mehr als verdoppelt.

Wir konnten auch den Umsatz in unseren wikifolio-Zertifikaten in 2020

gegenüber 2019 mehr als verdoppeln, im Dezember 2020 gegenüber dem

Monatsdurchschnitt 2019 nahezu vervierfachen. Auch der Absatz hat

entsprechend zugenommen. Insbesondere durch die Privatkunden, die vermehrt

an die Börse drängen, rückt wikifolio wieder verstärkt in den Fokus.

Die Planung, Umstrukturierung und Fokussierung zum einen auf das Market

Making, zum anderen auf das Emittieren und den Handel mit derivativen

Produkten erweist sich als richtiger und notwendiger Schritt, um das

Wachstum vorantreiben zu können. Unsere Anstrengungen haben uns unter die

Top 3 der Handelsplätze in Deutschland gebracht. Wir sind bestens

aufgestellt, weiter zu wachsen und unseren Vorsprung in vielen Bereichen

nicht nur zu festigen, sondern weiter auszubauen."

Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996

gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz

Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und

wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX)

und der BX Swiss (DeriBX) sowie außerbörslich. Die Lang & Schwarz

Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding für 100-prozentige

Tochtergesellschaften. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co.

KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist

Market Maker auf XETRA, an der LS Exchange, der Wiener Börse, der Börse

Stuttgart und der BX Swiss. Mit nahezu 30.000 quotierten Produkten ist die

Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, über 15 Millionen Kunden und den

längsten Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im außerbörslichen

Handel.

°