DGAP-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Halbjahresergebnis 2018 auf Rekordniveau (deutsch)

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Halbjahresergebnis 2018 auf Rekordniveau

Halbjahresergebnis

30.08.2018 / 08:30

* Konzernüberschuss TEUR 3.390 im ersten Halbjahr 2018 (Vorjahr: TEUR 2.851)

* Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit TEUR 4.941 im ersten Halbjahr

2018 (Vorjahr: TEUR 3.991)

* Konzernüberschuss TEUR 679 im zweiten Quartal 2018 (Vorjahr: TEUR 1.510)

* Ergebnis pro Aktie EUR 1,08 im ersten Halbjahr 2018 (Vorjahr: EUR 0,91)

Düsseldorf, 30. August 2018 - Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat nach

vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr 2018 mit TEUR 3.390 wieder einen

Rekordkonzernüberschuss nach HGB erzielt und damit das alte Rekordniveau aus

dem Geschäftsjahr 2017 um ca. 19% übertroffen. Das Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit stieg entsprechend im ersten Halbjahr 2018 um TEUR 950

auf TEUR 4.941 nach TEUR 3.991 im Vorjahreszeitraum.

Der Rohertrag der geschäftlichen Tätigkeit (Zinsergebnis zzgl.

Provisionsergebnis und Handelsergebnis) konnte im ersten Halbjahr 2018 um

21% auf TEUR 12.144 nach TEUR 10.041 im Vorjahreszeitraum gesteigert werden.

Die Verwaltungsaufwendungen (Personalaufwendungen zzgl. sonstige

betriebliche Aufwendungen) in Höhe von TEUR -7.016 nahmen gegenüber dem

Vorjahreswert (TEUR -5.939) lediglich um 18% zu. Steuern vom Einkommen und

Ertrag wurden für das erste Halbjahr 2018 in Höhe von TEUR -1.552

berücksichtigt, gegenüber TEUR -1.139 im Vorjahresvergleichszeitraum. Die

Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und Ertrag erfolgte unter

Anwendung der Steuervorschriften des Körperschaftsteuergesetzes vor den

Änderungen 2017. Damit bestehen derzeit Steuerrückstellungen für

Körperschaftsteuern, Gewerbesteuern und Solidaritätszuschlag für den

Veranlagungszeitraum 2017 und das erste Halbjahr 2018 zusammen in Höhe von

TEUR 4.789.

Das Konzernergebnis je Aktie für das erste Halbjahr 2018 beträgt EUR 1,08

(Vorjahrszeitraum: EUR 0,91).

Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft verfügt damit zum 30. Juni 2018 nach

den vorläufigen Zahlen über bilanzielle Konzerneigenmittel in Höhe von EUR

38,4 Mio. (Vorjahr: EUR 35,0 Mio.).

"Trotz eines schwächeren 2. Quartals 2018, welches, wie bereits in unserer

Corporate News vom 18. Mai 2018 angedeutet, von einer nachlassenden Dynamik

geprägt war, ist es uns gelungen, ein neues Rekordergebnis zu erzielen. Mit

dem Listing unserer wikifolio-Indexzertifikate an der BX Swiss ab August

2018 verfolgen wir die international breitere Aufstellung von Lang & Schwarz

konsequent weiter" führt Vorstand André Bütow aus. Lang & Schwarz hat, wie

bereits veröffentlicht, das Market Making an der BX Swiss im April 2018

übernommen und inzwischen auf über 6.000 Produkte erweitert. "Wir wollen

zusammen mit der BX Swiss das Retailgeschäft in der Schweiz weiter

ausbauen.", sagt André Bütow weiter.

"Die Steigerung unseres bisherigen Rekordergebnisses aus dem Vorjahr um 19

Prozent ist in Anbetracht des herausfordernden Marktumfeldes und den

zusätzlichen Kosten der Regulierung ein hervorragendes Ergebnis", ergänzt

Vorstandskollege Peter Zahn. "Die Entwicklung der Handelsergebnisse ist in

den ersten Wochen des dritten Quartals 2018 zufriedenstellend. Um unser

avisiertes Ziel, das Rekordergebnis des Vorjahres, erreichen zu können,

sollten nach Abschluss der Sommerferien die Aktivitäten der Marktteilnehmer

aber zunehmen."

Die Konzernmitarbeiteranzahl zum 30. Juni 2018 beträgt 53.

Die Zahlen zum 30. Juni 2018 sind ungeprüft und keiner prüferischen

Durchsicht unterzogen worden.

Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996

gegründet und ist seit dem Jahr 2006 an der Frankfurter Börse notiert. Die

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert eigene Optionsscheine und

Zertifikate und fungiert als operative Konzernholding mit drei

100-prozentigen Konzerngesellschaften. Schwerpunkt der Lang & Schwarz

TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit

Wertpapieren. Mit über 25.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft in

Deutschland Marktführer im außerbörslichen Handel mit 18 Partnerbanken und

über 15 Millionen Kunden. Die Lang & Schwarz Broker GmbH bietet neben dem

klassischen Brokergeschäft aktienhandelsnahe Dienstleistungen, die Beratung

und Betreuung beim Going & Being Public an und ist im Designated Sponsoring

aktiv. Innerhalb des Lang & Schwarz Konzerns ist sie zudem für die

Entwicklung, den Betrieb und die Sicherheit der Informations- und

Kommunikationsstruktur aktiv. Weitere Informationen sind im Internet unter

www.LS-D.de verfügbar.

