DGAP-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Ergebnis auf Rekordniveau (deutsch)

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Ergebnis auf Rekordniveau

DGAP-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

16.11.2017 / 08:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





* Konzernüberschuss TEUR 2.403 im dritten Quartal 2017 (Vorjahr: TEUR 815)

* Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit TEUR 3.482 im dritten Quartal

2017 (Vorjahr: TEUR 1.247)

* Konzernüberschuss TEUR 5.254 zum 30. September 2017 (Vorjahr: TEUR 3.631)

* Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit TEUR 7.573 zum 30. September

2017 (Vorjahr: TEUR 5.122)

* Ergebnis pro Aktie EUR 1,67 in den ersten 9 Monaten 2017 (Vorjahr: EUR

1,15)

Düsseldorf, 16. November 2017 - Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat

nach vorläufigen Zahlen im dritten Quartal 2017 einen Konzernüberschuss nach

HGB von TEUR 2.403 erzielt. Damit wurde das Ergebnis des dritten Quartals

2016 in Höhe von TEUR 815 um fast 300% gesteigert.

Für die ersten drei Quartale 2017 konnte ein Konzernüberschuss von insgesamt

TEUR 5.254 erwirtschaftet werden. Das ist ein neues Rekordergebnis für die

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum

wurden TEUR 3.631 erzielt, das entspricht einer Steigerung von 45%. Das

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt zum 30. September 2017

bei TEUR 7.473 und stieg damit gegenüber TEUR 5.122 zum 30. September

ebenfalls sehr stark an.

Der Rohertrag der geschäftlichen Tätigkeit (Zinsergebnis zzgl.

Provisionsergebnis und Handelsergebnis) beträgt zum 30. September 2017 TEUR

17.419 nach TEUR 12.938 im vergleichbaren Vorjahreszeitraum und hat sich

damit um TEUR 4.481 erhöht. Die Verwaltungsaufwendungen

(Personalaufwendungen zzgl. sonstige betriebliche Aufwendungen) erhöhten

sich von TEUR 8.445 zum 30. September 2016 um TEUR 1.317 auf TEUR 9.762 zum

30. September 2017. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich von

TEUR 1.003 im Vorjahr um TEUR 784 auf nunmehr EUR 219. Die Steuern vom

Einkommen und vom Ertrag betragen für die ersten neun Monate 2017 TEUR

2.221. Damit liegen diese um TEUR 719 über dem vergleichbaren Vorjahreswert

von TEUR 1.502.

Das Konzernergebnis je Aktie beträgt zum 30. September 2017 EUR 1,67

(Vorjahrszeitraum: EUR 1,15).

"Mit dem hervorragenden Ergebnis des dritten Quartals 2017 befinden wir uns

auf einem neuem Rekordniveau. Damit können wir unser Gewinnwachstum in einem

anspruchsvollen Marktumfeld eindrucksvoll dokumentieren", sagt André Bütow,

Vorstand der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft. "Wir bauen unser

Dienstleistungsangebot weiter aus. Immer mehr ETF Anbieter fragen unsere

Dienstleistung als Market Maker an der Börse Stuttgart nach. Außerdem haben

wir im vierten Quartal 2017 auch das Market Making an der Wiener Börse in

ETF's und Aktien aufgenommen. Damit wachsen wir auch auf internationalem

Parkett weiter" führt André Bütow weiter aus.

"Mit dem Verlauf des vierten Quartals 2017 sind wir bisher sehr zufrieden,

rechnen aber auch in diesem Jahr, trotz der bisher sehr erfreulichen

Geschäftsentwicklung, mit einem etwas ruhigeren Dezember. Die Erzielung

eines neuen Rekordergebnisses auch auf Jahresbasis bleibt aber das erklärte

Ziel", ergänzt Vorstandskollege Peter Zahn.

Die Konzernmitarbeiteranzahl zum 30. September 2017 beträgt 50.

Die Zahlen zum 30. September 2017 sind ungeprüft und keiner prüferischen

Durchsicht unterzogen worden.

Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996

gegründet und ist seit dem Jahr 2006 an der Frankfurter Börse notiert. Die

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert eigene Optionsscheine und

Zertifikate und fungiert als operative Konzernholding mit drei

100-prozentigen Konzerngesellschaften. Schwerpunkt der Lang & Schwarz

TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit

Wertpapieren. Mit über 19.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft in

Deutschland Marktführer im außerbörslichen Handel mit 18 Partnerbanken und

über 15 Millionen Kunden. Sie ist alleiniger Market Maker an der Lang &

Schwarz Exchange. Die Lang & Schwarz Broker GmbH bietet neben dem

klassischen Brokergeschäft aktienhandelsnahe Dienstleistungen, die Beratung

und Betreuung beim Going & Being Public an und ist im Designated Sponsoring

aktiv. Innerhalb des Lang & Schwarz Konzerns ist sie zudem für die

Entwicklung, den Betrieb und die Sicherheit der Informations- und

Kommunikationsstruktur aktiv. Weitere Informationen sind im Internet unter

www.LS-D.de verfügbar.

