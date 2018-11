DGAP-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Erfolgreiches Neun-Monatsergebnis - Breitere Positionierung der Aktivitäten (deutsch)

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Erfolgreiches Neun-Monatsergebnis - Breitere Positionierung der Aktivitäten

* Konzernüberschuss TEUR 4.461 zum 30. September 2018 (Vorjahr: TEUR 5.254)

* Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit TEUR 6.334 zum 30. September

2018 (Vorjahr: TEUR 7.473)

* Konzernüberschuss TEUR 1.071 im dritten Quartal 2018 (Vorjahr: TEUR 2.403)

* Ergebnis pro Aktie EUR 1,42 in den ersten neuen Monaten (Vorjahr: EUR

1,67)

* Ergebnis pro Aktie im dritten Quartal EUR 0,34 (Vorjahr: EUR 0,76)

Düsseldorf, 15. November 2018 - Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat

nach vorläufigen Zahlen zum 30. September 2018 einen Konzernüberschuss nach

HGB in Höhe von TEUR 4.461 erzielt. Der Konzernüberschuss liegt damit um 15%

unter dem Rekordergebnis des Vorjahreszeitraums (TEUR 5.254). Das Ergebnis

der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stellt sich entsprechend zum 30.

September 2018 auf TEUR 6.334 nach TEUR 7.473 im Vorjahreszeitraum ein.

Der Rohertrag der geschäftlichen Tätigkeit (Zinsergebnis zzgl.

Provisionsergebnis und Handelsergebnis) reduzierte sich zum 30. September

2018 lediglich um 4% oder TEUR 684 auf TEUR 16.735 nach TEUR 17.419 im

Vorjahreszeitraum. Die Verwaltungsaufwendungen (Personalaufwendungen zzgl.

sonstige betriebliche Aufwendungen) in Höhe von TEUR -10.124 erhöhten sich

leicht um 4 % gegenüber dem Vorjahreswert (TEUR -9.762). Steuern vom

Einkommen und Ertrag wurden in den ersten neun Monaten 2018 in Höhe von TEUR

-1.874 berücksichtigt, gegenüber TEUR -2.221 im Vorjahresvergleichszeitraum.

Das Konzernergebnis je Aktie zum 30. September 2018 beträgt EUR 1,42

(Vorjahrszeitraum: EUR 1,67).

"Wir arbeiten intensiv weiter an der breiteren Positionierung unserer

Aktivitäten als Market Maker, sei es im In- oder Ausland, auch bei unseren

Derivaten" führt Vorstand André Bütow aus, "dabei ist das Marktumfeld, wie

man ablesen kann, grundsätzlich eher schwierig. In diesem Umfeld haben wir

erfolgreich gewirtschaftet und eines unser besten Neun-Monatsergebnisse in

der Firmengeschichte erzielt".

"Die Kosten der Regulierung und der damit, auch im Rahmen unseres

Wachstumskurses, notwendige Personalaufbau führen zu einer geringen Erhöhung

der Verwaltungsaufwendungen. Die Handelsaktivitäten haben sich in den

Sommermonaten etwas belebt, konnten aber die Delle des zweiten Quartals 2018

nicht ausgleichen. Die erfreulichen Handelsergebnisse im Oktober 2018 lassen

die Hoffnung auf eine weitere Verbesserung des Ergebnisses steigen, so dass

in der Betrachtung der Historie ein sehr ansprechendes Ergebnis erzielt

werden kann", ergänzt Vorstandskollege Peter Zahn.

Die Konzernmitarbeiteranzahl zum 30. September 2018 beträgt 54.

Die Zahlen zum 30. September 2018 sind ungeprüft und keiner prüferischen

Durchsicht unterzogen worden.

Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996

gegründet und ist seit dem Jahr 2006 an der Frankfurter Börse notiert. Die

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert eigene Optionsscheine und

Zertifikate und fungiert als operative Konzernholding mit drei

100-prozentigen Konzerngesellschaften. Schwerpunkt der Lang & Schwarz

TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit

Wertpapieren. Mit über 25.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft in

Deutschland Marktführer im außerbörslichen Handel mit 18 Partnerbanken und

über 15 Millionen Kunden. Die Lang & Schwarz Broker GmbH bietet neben dem

klassischen Brokergeschäft aktienhandelsnahe Dienstleistungen, die Beratung

und Betreuung beim Going & Being Public an und ist im Designated Sponsoring

aktiv. Innerhalb des Lang & Schwarz Konzerns ist sie zudem für die

Entwicklung, den Betrieb und die Sicherheit der Informations- und

Kommunikationsstruktur aktiv. Weitere Informationen sind im Internet unter

www.LS-D.de verfügbar.

°