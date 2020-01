DGAP-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Aufnahme des Market Making in eigenen Hebelprodukten an der BX Swiss im Handelssegment deriBX (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Lang & Schwarz":

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Aufnahme des Market Making in eigenen Hebelprodukten an der BX Swiss im Handelssegment deriBX

DGAP-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Kooperation/Sonstiges

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Aufnahme des Market Making in eigenen

Hebelprodukten an der BX Swiss im Handelssegment deriBX

27.01.2020 / 08:30

Düsseldorf, 27. Januar 2020 - Seit Anfang 2018 ist Lang & Schwarz als Market

Maker in Wertpapieren an der Schweizer Börse Bern Exchange (BX Swiss) tätig.

Nunmehr nimmt Lang & Schwarz auch das Market Making in Hebelprodukten der

Emittentin Lang & Schwarz Aktiengesellschaft an der BX Swiss auf. Zum Start

wird Lang & Schwarz Turbozertifikate auf den DAX-Index in Schweizer Franken

zum Handel anbieten.

"Es freut uns, an der BX Swiss und hier im Handelssegment deriBX unsere

eigenen Hebelprodukte anbieten zu können," sagt André Bütow,

Vorstandsvorsitzender der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft. "Wir haben mit

Wikifoliozertifikaten an der BX Swiss begonnen unsere Produkte zu listen und

das Angebot um Wikifoliozertifikate in CHF erweitert. Jetzt beginnen wir mit

unseren Hebelprodukten im Segment deriBX an der BX Swiss und werden auch

diese Produktpalette sukzessive ausbauen. Dadurch machen wir unsere

Hebelprodukte nun auch in der Schweiz einem breiten Anlegerkreis zugänglich.

Es ist wie angekündigt der nächste Schritt mit dem wir die

Vertriebsmöglichkeiten für unsere Produkte auch international erweitern."

Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996

gegründet und ist seit dem Jahr 2006 an der Frankfurter Börse notiert. Die

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert eigene Optionsscheine und

Zertifikate und fungiert als operative Konzernholding mit drei

100-prozentigen Konzerngesellschaften. Schwerpunkt der Lang & Schwarz

TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit

Wertpapieren. Mit über 25.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft in

Deutschland Marktführer im außerbörslichen Handel mit 18 Partnerbanken und

über 15 Millionen Kunden. Die Lang & Schwarz Broker GmbH bietet neben dem

klassischen Brokergeschäft aktienhandelsnahe Dienstleistungen, die Beratung

und Betreuung beim Going & Being Public an und ist im Designated Sponsoring

aktiv. Innerhalb des Lang & Schwarz Konzerns ist sie zudem für die

Entwicklung, den Betrieb und die Sicherheit der Informations- und

Kommunikationsstruktur aktiv. Weitere Informationen sind im Internet unter

www.LS-D.de verfügbar.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft

Breite Straße 34

40213 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: 0211-13840-254

Fax: 0211-13840-842

E-Mail: investor.relations@ls-d.de

Internet: www.ls-d.de

ISIN: DE0006459324

WKN: 645932

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange

°