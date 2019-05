DGAP-News: Lane Crawford eröffnet mit der ,Discover Your Colour'-Kampagne eine Welt der individuellen Erlebnisse (deutsch)

Lane Crawford eröffnet mit der ,Discover Your Colour'-Kampagne eine Welt der individuellen Erlebnisse

HONGKONG, CHINA - Media OutReach - 10 Mai 2019 - Lane Crawford, die führende

chinesische Ladenkette für Luxusartikel, hat ihre neueste Markenkampagne

,Discover Your Colour' (Entdecke deine Farbe) gestartet. Die von der

Aurafotografie inspirierte Kampagne ist eine farbenfrohe Erfahrung, die den

Kunden ermutigt, neue Facetten seiner Persönlichkeit bei sich zu entdecken

und ein tiefgreifenderes Verständnis seiner selbst zu entwickeln. Die

Kampagne ermöglicht es Lane Crawford, die Kunden direkt auf einer

emotionalen Ebene anzusprechen, indem Erlebnis, Produkt und Inhalt

aufeinander abgestimmt werden, um eine dynamische und personalisierte

Interaktion im Geschäft und online zu erlauben.

"Bei ,Discover Your Colour' geht es darum, wie Lane Crawford seine Kunden

mit den Aurafarben anspricht. Wir hoffen, damit neue individuelle

Ausdrucksmöglichkeiten zu eröffnen, die von unseren Kunden entdeckt und

erlebt werden können", erklärte Joanna Gunn, Chief Brand Officer bei Lane

Crawford.

Die in Zusammenarbeit mit Chandelier, der renommierten, von Richard

Christiansen gegründeten Kreativagentur, geschaffene Kampagne ist das

Ergebnis der Arbeit von zwei der aufregendsten und interessantesten

Imagegestalter im Modebereich. Die branchenweit anerkannte Fotografin Harley

Weir fängt die Portraits in einem frischen, neuen Licht ein und ihr Spiel

mit Farbe, Licht und Setdesign schafft eine gehobene, aber dennoch

ungewöhnliche Stimmung auf diesen Bildern. Der Creative Director von Dazed,

der einflussreiche Stylist Robbie Spencer, hat acht eindrucksvolle Looks mit

tiefgehenden konzeptuellen und kulturellen Schichten geschaffen, die jeweils

die Essenz dieser Farben verkörpern. Die beiden Models, Ling Chen and Zi

Liang, sind unverbrauchte Gesichter, die sowohl die Vergangenheit als auch

die Zukunft von Lane Crawford repräsentieren und so gleichzeitig vertraute

Eleganz und den Stil der nächsten Generation verkörpern; es wird eine

Mischung aus Designermarken und Marken der nächsten Generation vorgestellt,

einschließlich Acne Studios, Alexander McQueen, Amiri, Balenciaga, Cult

Gaia, Plan C und Rokh.

"Lane Crawford war einer unserer ersten Kunden, und es war von Anfang an

klar, dass sie ein seltenes und unvergleichliches Maß an Ehrgeiz und

Brillanz an den Tag legten. Zusammen haben wir über die Jahre viele

Kampagnen gestartet, die die Grenzen unserer Kommunikationsweise erweitert

haben. Wir freuen uns, bei dieser zukunftweisenden Initiative mit Lane

Crawford zusammenzuarbeiten, bei der die Marke in einen Dialog mit den

Kunden in China tritt, der stärker von Erfahrungen und Interaktivität

geprägt ist", teilte Richard Christiansen, der Gründer von Chandelier, mit.

,Discover Your Colour' wird am 17. Mai 2019 gestartet. In den nächsten sechs

Monaten werden die Kunden eingeladen, die acht Auras durch eine Reihe von

sorgfältig ausgewählten Erfahrungen zu entdecken und zu erleben: dies

schließt Aura-Mapping, alle Sinne ansprechende Installationen, interaktive

Videokunst des chinesischen Künstlers Zhou Fan und einen "begrünten Raum

(Greenery Room)" in den Lane Crawford-Geschäften in Hongkong und China sowie

auf lanecrawford.com ein.

Über Lane Crawford

Beim 1850 gegründeten Unternehmen Lane Crawford handelt es sich um eine

namhafte Ladenkette für Luxusartikel, die eine kombinierte

Vertriebsstrategie (Connected Commerce) verfolgt, bei der sie sich darauf

konzentriert, ein nahtloses Einkaufserlebnis (Seamless Shopping) in ihren

stationären Läden in China und ihrem globalen Online-Store zu bieten.

Lane Crawford verfügt über 9 Verkaufsstellen in Hongkong, Peking, Shanghai

und Chengdu und einen globalen Online-Store. Mit einem digitalen

Flagship-Store, der spezifisch auf chinesische Bedürfnisse zugeschnitten

ist, aber gleichzeitig auch den globalen Vertrieb gewährleistet, ist Lane

Crawford Chinas erster Omni-Channel-Händler für Luxusmodeartikel. Das

Unternehmen, welches das größte Designerportfolio für Damen- und Herrenmode,

Kosmetik-, Home- & Lifestyle-Artikel sowie edlen Schmuck in der Region

aufweist, bietet eine Auswahl von mehr als 800 internationalen Marken.

Lane Crawford ist einzigartig durch sein Großhandelsmodell und seine

direkten Markenpartnerschaften auf einem Markt, der ansonsten durch

Konzessionsmodelle geprägt ist. Dies ermöglicht es Lane Crawford, seine

eigenen Produkte mit einer Glaubwürdigkeit und Autorität und einem

Erfindungsreichtum in kreativen Geschäftsumgebungen zu präsentieren, die die

Sinne ansprechen sollen und eine Verbindung zwischen Mode, Kunst und Musik

schaffen, ergänzt durch ein hohes Maß an personalisierten Dienstleistungen.

Lane Crawford wird als Branchenmaßstab für Innovation bei

Einzelhandelskonzepten und Kreativität angesehen und wurde mit einer Reihe

von renommierten internationalen Preisen ausgezeichnet, einschließlich des

von globalen Branchenführern vergebenen National Retail Federation's

International Awards.

Das Unternehmen ist Teil der Lane Crawford Joyce Group, der führenden

asiatischen Gruppe für Fashion-Einzelhandel, Markenmanagement und Vertrieb,

einschließlich der innovativen Modeboutique Joyce, der Pedder Group, einem

Spezialisten für Schuhmode, Handtaschen und Accessoires, sowie der Imaginex

Group, einem Markenmanagement- und Vertriebsunternehmen für Mode-,

Schönheits- und Lifestyleartikel.

Die Lane Crawford Joyce Group betreibt Luxus-Ladenketten und -Boutiquen,

eigenständige Markengeschäfte, E-Commerce und Omni-Channel-Geschäfte. Mit

fast 170 Jahren Erfahrung beim Handel in der Region ist jedes Unternehmen

der Gruppe als Pionier in seinem Bereich anerkannt und ist Vorreiter bei der

Vermarktung von Designer- und Luxusmarken und beim Aufbau von

Markengeschäften durch dynamische Partnerschaften und Formen der

Zusammenarbeit.

