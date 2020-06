DGAP-News: La Française Group: Weltweiter CO2-Ausstoß reduziert sich in der Corona-Krise. Doch ist das nachhaltig? (deutsch)

La Française Group: Weltweiter CO2-Ausstoß reduziert sich in der Corona-Krise. Doch ist das nachhaltig?

Mit den Auswirkungen der Corona-Krise vor Augen prognostizierte im April

2020 die Internationale Energieagentur (IEA) einen Rückgang der weltweiten

energiebedingten CO2-Emissionen um 8 Prozent für das Jahr 2020 gegenüber

2019. Eine solche Reduktion wäre der bisher größte Rückgang innerhalb eines

Jahres: sechsmal größer als der bisherige Rekord von 0,4 Gigatonnen, der

2009 während der Finanzkrise beobachtet wurde. Tatsächlich ist der Rückgang

doppelt so hoch wie die Summe aller bisherigen Reduktionen seit 75 Jahren.

Dieses Ergebnis deckt sich mit gerade von Klimawissenschaftlern

veröffentlicht Daten, die aufgrund von Corona eine Reduktion der

Treibhausgas-Emissionen in diesem Jahr zwischen 4 % und 7 % prognostizieren.

Dieser Effekt scheint zwar ein Lichtblick für die Erreichung der

CO2-Reduktionsziele, wird aber wahrscheinlich nicht andauern. Darüber hinaus

ist der Rückgang letztendlich zu gering im Vergleich zu den erforderlichen

Schritten auf dem Weg zu einer langfristig kohlenstoffarmen Wirtschaft.

"Auch auf Grundlage unsere Modellberechnungen gehen wir davon aus, dass die

CO2-Emissionen im kommenden Jahr wieder deutlich nach oben schnellen werden,

sollte sich die Wirtschaft erholen", so Roland Rott, Head of ESG bei La

Française Asset Management.

Die Corona-Krise verdeutlicht, welche massiven Gegenmaßnahmen erforderlich

sind, um die Klimakrise zu vermeiden. Laut UNEP ist es immer noch möglich,

die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, wenn die

Treibhausgasemissionen zwischen 2020 und 2030 jährlich um circa 8 %

reduziert werden. Dies entspricht in der Größenordnung der von der IEA für

2020 geschätzten Reduzierung der CO2-Emissionen-, die gänzlich auf den

plötzlichen und nicht dauerhaften globalen Wirtschaftsstopp zurückzuführen

ist. Es liegt daher auf der Hand, dass die beste Möglichkeit, das Ziel von

1,5 Grad Celsius zu erreichen, ein grundlegender Umbau der Wirtschaft im

nächsten Jahrzehnt auf Basis kohlenstoffarmer Technologien ist.

Für Roland Rott ist deutlich zu erkennen: "Jetzt bietet sich uns auf dem Weg

aus der Gesundheitskrise die einmalige Chance für eine 'grüne Erholung', bei

der die umfangreichen Staatshilfen zur Konjunkturerholung mit dem Wandel zu

einer kohlenstofffreien Wirtschaft verknüpft werden. Auf diese Weise werden

wir sicherstellen können, dass die notwendige Entkopplung von

Wirtschaftstätigkeit und CO2-Emissionen Realität wird."

Diese Erkenntnis aus dem hauseigenen Research zu Nachhaltigkeit setzt La

Française auch in entsprechenden Produkten um. "Mit unserem Carbon Impact

Fonds investieren wir genau in die global agierenden Unternehmen, die sich

dem Klimaziel verpflichtet fühlen und eine klare Strategie zur Verringerung

ihres CO2-Fußabdruckes umsetzen", so Nina Lagron Fondsmanagerin des La

Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global LU1744646933 (R) und

LU1523323605 (I).

Über den Fonds

Der La Française LUX-Inflection Point Carbon Impact Global ist ein globaler

SRI-Aktienfonds, der branchenübergreifend schwerpunktmäßig in Large-Caps

investiert. Das Anlageziel des Fonds liegt in der Investition in

Unternehmen, welche durch aktive und innovative Strategien zur

Dekarbonisierung beitragen. Dabei nutzt der Fonds das Wachstumspotenzial der

globalen Aktienmärkte (einschließlich der Schwellenländer), indem er in

Unternehmen investiert, die Lösungen für den Klimawandel anbieten

(einschließlich der Reduzierung der CO2-Emissionen).

Über La Française

Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen sind Chancen, die

Zukunft zu überdenken. Die Identifizierung der Veränderungen sowie das

Verständnis, wie sie das globale Wachstum und letztlich die langfristige

Finanzperformance beeinflussen, stehen im Mittelpunkt der Mission von La

Française. Die zukunftsorientierte Investmentstrategie der Gruppe baut auf

dieser Überzeugung auf.

La Française hat ein Multi-Boutique-Modell entwickelt, um institutionelle

und private Kunden in Frankreich und im Ausland zu bedienen, das sich auf

zwei Geschäftsbereiche konzentriert: Finanz- und Immobilienanlagen.

La Française, die sich der Bedeutung der umfassenden Veränderungen in

unserer zunehmend digitalen und vernetzten Welt bewusst ist, hat eine

Innovationsplattform geschaffen, die die neuen Aktivitäten zusammenführt,

die als künftige Kerngeschäfte identifiziert wurden.

La Française verwaltet per 31.12.2019 ein Vermögen von 69,25 Milliarden Euro

und hat Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Genf, Hamburg, London,

Luxemburg, Madrid, Mailand, Stamford (CT, USA), Hongkong, Seoul und

Singapur.

La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Fédérale de Crédit

Mutuel Nord Europe (CMNE). Standard and Poor's Credit Rating (12/2018):

Mittelfristig: A / Kurzfristig: A-1 / LT Ausblick: stabil.

Quellen:

International Energy Agency: Global Energy Review 2020. The impacts of the

Covid 19 crisis on global energy demand and CO2 emissions, (April 2020).

www.iea.org

Kontakt:

La Française Asset Management GmbH

Ralf Droz: +49 69 97 57 43 73 - rdroz@la-francaise.com

Heidi Rauen: +49 69 33 99 78 13 - hrauen@dolphinvest.eu

Disclaimer:

Werbedokument. Die hier bereitgestellten Informationen und Materialien

dienen ausschließlich zu informativen Zwecken und nicht als Ersatz von

Vorhersagen, als Research-Produkt oder Anlageempfehlung, und dürfen auch

nicht als solche verstanden werden. Sie stellen keine Anlageempfehlung oder

ein Angebot dar, auch keine Einladung oder Empfehlung, in bestimmte Anlagen

zu investieren oder eine wie auch immer geartete Anlagestrategie zu

verfolgen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für

die zukünftige Wertentwicklung. Die von der La-Française-Gruppe geäußerten

Meinungen beruhen auf gegenwärtigen Marktkonstellationen und können ohne

Vorankündigung geändert werden. Diese Meinungen können sich von denen

anderer Berater der Branche unterscheiden.

Herausgegeben von La Française AM Finance Services, Home Office 128,

Boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, reguliert durch die "Autorité de

Contrôle Prudentiel" als Anlagedienstleister unter der Nummer 18673 X,

Tochtergesellschaft von La Française.

La Française Asset Management wurde am 1. Juli 1997 von der "Autorité des

Marchés Financiers" unter N GP97076 genehmigt. La Française Investment

Solutions wurde am 12. Februar 2013 von der "Autorité des Marchés

Financiers" unter N GP-13000004 genehmigt. New Alpha Asset Management wurde

von der "Autorité des Marchés Financiers" unter N GP-05000001 am 20. Januar

2005 genehmigt. Inflection Point by La Française Ltd. ist eine nach

englischem Recht gegründete und unter der Nummer 08773186 registrierte

Gesellschaft. La Française Asset Management GmbH eine deutsche Gesellschaft

mit beschränkter Haftung (GmbH), die von einem Aufsichtsrat und einem

Vorstand geleitet wird, mit einem Stammkapital von 2.556.500 EUR, gegründet

nach deutschem Recht und registriert unter der Nummer HRB 34125, reguliert

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin); Veritas

Institutional ist eine deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(GmbH), die von einem Aufsichtsrat und einem Vorstand geleitet wird, mit

einem Stammkapital von 50.000 EUR, gegründet nach deutschem Recht und

registriert unter der Nummer HRB 117685, reguliert durch die Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Internet-Informationen für die Regulierungsbehörden Autorité de Contrôle

Prudentiel et de Résolution: www.acp.banque-france.fr, Autorité des Marchés

Financiers: www.amf-france.org, BaFin: www.bafin.de.

Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fonds sind ausschließlich die

aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, die Wesentlichen

Informationen für Anleger, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht

Monate ist - der Halbjahresbericht). Die wesentlichen Anlegerinformationen

sind in deutscher Sprache und der aktuelle Verkaufsprospekt und die Jahres-

und Halbjahresberichte in englischer Sprache veröffentlicht und stehen in

der aktuellen Version kostenlos auf der Website www.la-francaise.com,

www.la-francaise-am.de oder auf Anfrage bei der Informations- und Zahlstelle

BNP PARIBAS Securities Services S.A. - Zweigniederlassung Frankfurt am Main,

Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main zur Verfügung. Die täglichen

Fondspreise finden Sie unter www.la-francaise-am.de.

