DGAP-News: LUNIS gewinnt Artur Montanhas als Partner und Leiter des neuen Standorts Stuttgart (deutsch)

03.04.2019

Frankfurt, den 03.04.2019 - Am 02. Januar 2019 eröffnete die LUNIS

Vermögensmanagement AG in der baden-württembergischen Hauptstadt Stuttgart

ihren sechsten Standort in Deutschland. Niederlassungsleiter wird der

Family-Office-Experte Artur Montanhas. Der 44-Jährige nahm seine Tätigkeit

als Partner am 01. April 2019 auf und wird unter anderem das Geschäft des

Vermögensverwalters mit Family-Office-Dienstleistungen für Kunden ab einem

liquiden Vermögen von 5 Mio. Euro auf- und ausbauen.

Mehr als 20 Jahre Finanzexpertise

Artur Montanhas verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der

Finanzbranche. Zuletzt war er Geschäftsführer der VERTIVA Family Office

GmbH, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Südwestbank AG. Davor

war er u. a. Niederlassungsleiter in Frankfurt und Stuttgart und Mitglied

des Management Boards Private Banking Germany der Bank J. Safra Sarasin

(Deutschland) sowie in leitender Position bei der Credit Suisse

(Deutschland) AG tätig.

Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann studierte Artur Montanhas

Finanzplanung und Vermögensnachfolgeplanung an der Frankfurt School of

Finance & Management in Frankfurt am Main. Zudem besitzt er die

Qualifikationen zum Financial Planner und Estate Planner.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Artur Montanhas eine versierte

Führungskraft und einen hochkompetenten Kundenberater gewinnen konnten, der

zudem seine heimatlichen Wurzeln im Stuttgarter Raum hat", so Andreas

Brandt, CEO und Founding Partner der LUNIS Vermögensmanagement AG. "Mit der

neuen Niederlassung in Stuttgart erschließen wir eine sehr wichtige

Wirtschaftsregion und treiben die Expansion unseres Unternehmens nachhaltig

voran."

Über LUNIS Vermögensmanagement

LUNIS Vermögensmanagement AG wurde im Mai 2017 von Andreas Brandt und

Partnern in strategischer Kooperation mit J.C. Flowers gegründet. Der

unabhängige Vermögensverwalter bietet Privat- und Unternehmenskunden

ganzheitliches Vermögensmanagement und strebt mit individuellen

Dienstleistungen eine führende Rolle in Deutschland an. Aktuell hat LUNIS

mehr als 1 Milliarde Euro an Assets under Management and Advice und ist am

Hauptsitz Frankfurt am Main und mit Niederlassungen in Berlin, Hamburg,

Hannover, Stuttgart und München vertreten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.lunis.de.

PRESSEKONTAKT

Anika Perlewitz

Leiterin Corp. Communications & Marketing

Tel.: +49 (0) 69 6677 3835 12

Mobil: +49 (0) 174 142 6243

anika.perlewitz@lunis.de

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=CJECGLHWVU

Dokumenttitel: Foto Artur Montanhas

