DGAP-News: LPKF auch im dritten Quartal 2019 sehr erfolgreich (deutsch)

LPKF auch im dritten Quartal 2019 sehr erfolgreich

DGAP-News: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

9-Monatszahlen

11.11.2019 / 08:00

Garbsen, den 11.11.2019 - Die LPKF Laser & Electronics AG hat erneut

ein starkes Quartal abgeschlossen. Im dritten Quartal lag der Umsatz

des Konzerns mit 34,8 Mio. EUR rund 19 % über dem Vorjahreswert. Nach

neun Monaten erreichte er 107,5 Mio. EUR, ein Plus von 22 % im

Vergleich zum Vorjahr. Am stärksten wuchsen die Segmente Electronics

(plus 32 %), Solar (plus 29 %) und Welding (plus 23 %).

Mit den gestiegenen Umsatzzahlen hat das Garbsener

Technologieunternehmen sowohl im dritten Quartal als auch in den

ersten neun Monaten ein beachtliches Ergebnis vor Steuern und Zinsen

(EBIT) erwirtschaftet. Im dritten Quartal lag das EBIT mit 5,2 Mio.

EUR um mehr als 90 % über dem Vorjahr. In den ersten neun Monaten

wurde ein EBIT von 15,3 Mio. EUR erzielt und damit der Vorjahreswert

verdreifacht.

'Mit nunmehr sechs Quartalsgewinnen in Folge ist unser Unternehmen

jetzt wieder nachhaltig profitabel aufgestellt und befindet sich damit

in einer starken Position", sagt Dr. Götz M. Bendele, CEO von LPKF.

Damit hat der Physiker das erste große Ziel erreicht, das er sich bei

seinem Amtsantritt vor rund 18 Monaten für LPKF gesetzt hatte.

'Insgesamt sind die Ergebnisse des dritten Quartals sowie der ersten

neun Monate in nahezu jeder Hinsicht ein Grund zur Freude", sagt

Finanzvorstand Christian Witt. So wurde das Net Working Capital von

32,4 Mio. EUR Ende Juni auf 27,9 Mio. EUR Ende September reduziert,

die Nettoverschuldung komplett abgebaut und die Netto-Cash-Position

des Konzerns von 1,1 Mio. EUR Ende Juni auf 12,4 Mio. EUR Ende

September erhöht. 'Damit sind wir als Technologieunternehmen in der

Lage, Vertriebsstrukturen gezielt zu stärken und weiter in innovative

Technologien zu investieren - nur so können wir ständig besser

werden", so Witt.

Der Auftragseingang hat sich nach einem schwachen ersten Halbjahr 2019

mit 35,5 Mio. EUR im dritten Quartal (Q3 2018: 31 Mio. EUR) erholt.

Der Auftragseingang für das bisherige Jahr liegt jedoch noch unter den

Vorjahreswerten. Der Auftragsbestand lag Ende September mit 32,1 Mio.

EUR leicht über dem Wert von Ende Juni, aber ebenfalls noch unter dem

Vorjahreswert.

'Wir beobachten die Auftragslage sehr aufmerksam, insbesondere in

Anbetracht der unklaren gesamtwirtschaftlichen Aussichten", sagt

Bendele. Insgesamt sieht Bendele weiterhin eine starke Nachfrage nach

den Lösungen und Dienstleistungen von LPKF.

Trotz der insgesamt positiven Nachrichten sieht Bendele LPKF noch

lange nicht am Ziel: 'Wir müssen einen noch stärkeren Fokus darauf

legen, den Wertbeitrag für unsere Kunden zu maximieren," erklärt er im

Quartalsbericht. Gemeinsam mit seinen Kollegen will Bendele das volle

Potenzial von LPKF ausschöpfen. Dieses Potenzial ergebe sich aus den

Technologien des Unternehmens, der Fähigkeit, diese in leistungsstarke

Lösungen zu integrieren, dem außergewöhnlichen Know-how der

Mitarbeiter sowie dem daraus resultierenden Wertbeitrag für die

Kunden. 'Bisher haben wir nur einen Bruchteil dieses Potenzials

gesehen", sagt Bendele.

Der Vorstand beurteilt die allgemeine Nachfrage des Marktes nach den

Lösungen und Dienstleistungen von LPKF unverändert als grundsätzlich

positiv und bestätigt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Bei

einer stabilen Entwicklung der Weltkonjunktur erwartet er mit einem

Konzernumsatz zwischen 135 und 140 Mio. EUR eine EBIT-Marge zwischen

12 % und 14 %. Das entspricht einem ROCE zwischen 20 % und 25 %. In

den Folgejahren will LPKF die Profitabilität weiter steigern und eine

EBIT-Marge von mehr als 14 % erwirtschaften.

Der Quartalsfinanzbericht ist in deutscher und englischer Sprache

unter [1]https://www.lpkf.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen

verfügbar.

Über LPKF

Die LPKF Laser & Electronics AG ist ein führender Anbieter von

laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von

LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips,

Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von

entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen

Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften

und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser &

Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt

(ISIN 0006450000).

Kontakt:

Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations

