DGAP-News: LOGISTRIAL Real Estate AG: LOGISTRIAL bereitet Börsengang vor (deutsch)

LOGISTRIAL bereitet Börsengang vor

* LOGISTRIAL will ein führender Anbieter auf dem stark fragmentierten

europäischen Markt für Logistikimmobilien werden

* Hochwertiges Immobilienportfolio gesichert, dieses umfasst 20 Immobilien

mit einer Gesamtfläche von ca. 619.500 Quadratmetern, einem erwarteten

Gesamtwert von 768 Mio. EUR und jährlichen pro-forma Mieterträgen von

mittelfristig ca. 39 Mio. EUR

* Dividendenrendite von rund 5%; Wachstum auf mittelfristig mehr als 2

Mrd. EUR GAV sowie REIT-Status im Jahr 2020 angestrebt

* Wachstum vor allem durch steigende Nachfrage nach Logistikimmobilien und

Wachstum im E-Commerce getrieben

* Externes Asset Management durch GARBE Industrial Real Estate GmbH, einem

familiengeführten Best-in-Class Manager für Logistik- und

Industrieimmobilien in Deutschland

* Nettoerlöse aus Börsengang sollen zum Erwerb des gesicherten

Immobilienportfolios und von weiteren Logistik- und Industrieimmobilien

genutzt werden

* Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse geplant

Hamburg, 24. September 2019 - Die LOGISTRIAL Real Estate AG ("LOGISTRIAL"

oder das "Unternehmen"), eine Gesellschaft, deren Gegenstand der Erwerb und

die Verwaltung, insbesondere die Vermietung von logistisch, gewerblich und

gemischt genutzten Immobilien ist, bereitet einen Börsengang ("IPO") in

Deutschland vor. Mit dem IPO geht eine Notierung der LOGISTRIAL-Aktien im

Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse einher.

Die in Hamburg ansässige LOGISTRIAL hat es sich zum Ziel gesetzt, ein

führender Anbieter im europäischen Markt für Logistikimmobilien zu werden.

Dazu hat sich das Unternehmen bereits ein erstes, diversifiziertes Portfolio

von 20 Immobilien mit einer Gesamtfläche von ca. 619.500 Quadratmetern (ohne

Freiflächen) und einem Gesamtwert ("Gross Asset Value" oder GAV) von 768

Mio. EUR (basierend auf einer Immobilienbewertung vom 23. September 2019)

gesichert. Das Unternehmen erachtet Logistikimmobilien als eine sehr

begehrte Anlageklasse, die von einer beständigen Lücke zwischen Nachfrage

und Angebot profitiert. Treiber dieser Lücke sind starke, langfristige

Wachstumstrends einschließlich der deutlichen Ausweitung des E-Commerce. Die

Erlöse aus dem Börsengang sollen großteils zum Erwerb des oben genannten

Immobilienportfolios verwendet werden. Das aus überwiegend in Deutschland

belegenen Logistikimmobilien bestehende, bereits gesicherte

Immobilienportfolio wird stabile Erträge liefern. Diese Erträge sind die

Grundlage für die geplanten Ausschüttungen und die Umsetzung von LOGISTRIALs

paneuropäischer Wachstumsstrategie, die auf dem Erwerb weiterer logistisch

und zu einem geringeren Anteil industriell und gemischt genutzter

Immobilien, hauptsächlich in Deutschland und anderen Mitgliedsländern der

European Public Real Estate Association (EPRA), basiert.

Das Unternehmen plant bis 2020 ein deutscher Real Estate Investment Trust

("REIT") zu werden und strebt ein Loan-to-Value (LTV)-Verhältnis von rund

45% an. Zur Umsetzung ihrer weiteren Wachstumsstrategie plant LOGISTRIAL,

weitere Immobilien zu erwerben und das gesicherte Immobilienportfolio

auszubauen. Mittelfristig wird ein GAV von mehr als 2 Mrd. EUR angestrebt.

Nach Erlangung des REIT-Status plant das Unternehmen eine jährliche

Dividende von 90% der Funds From Operations (FFO) auszuzahlen, mindestens

aber die nach dem REIT-Gesetz gebotene Mindestdividende. Die Höhe der

Dividende soll dem größeren der beiden genannten Beträge entsprechen. Eine

jährliche Dividendenrendite von mittelfristig rund 5% ist erklärtes Ziel von

LOGISTRIAL.

Chancen im Wachstumsmarkt für Logistikimmobilien

LOGISTRIAL ist im wachsenden Markt für Logistikimmobilien in Europa tätig.

Zu den Wachstumstreibern im Kernmarkt von LOGISTRIAL gehört neben stabilen

Rahmenbedingungen vor allem die Zunahme von E-Commerce in Europa. Der Anteil

des E-Commerce am gesamten Einzelhandelsumsatz in Europa wird

voraussichtlich von 9% im Jahr 2017 auf 20% im Jahr 2025 steigen. (Quelle:

Scope). Daher wird erwartet, dass der E-Commerce-Einzelhandel zwischen 2018

und 2023 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate ("Compound

Annual Growth Rate" oder CAGR) von 10,5% wächst. Dem klassischen

Einzelhandel wird im gleichen Zeitraum lediglich ein CAGR von 3,3%

zugeschrieben (Quelle: Euromonitor). Weiterhin benötigen Online-Händler im

Durchschnitt dreimal mehr Logistikfläche als der klassische Einzelhandel,

sodass eine Verdopplung der Nachfrage nach Logistikimmobilien bis 2025

erwartet wird (Quelle: Cushman & Wakefield).

Es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Logistikimmobilien in

Europa bis zum Jahr 2019 das Angebot in einem Verhältnis von 2 zu 1

übersteigen wird. Das wiederum sollte in den wesentlichen europäischen

Märkten in steigenden Mieten resultieren (Quelle: Cushman & Wakefield).

Mit dem gesicherten, überwiegend aus in Deutschland belegenen

Logistikimmobilien bestehenden Immobilienportfolio und einem zusätzlichen

Fokus auf Frankreich, die Niederlande und Österreich konzentriert sich

LOGISTRIAL auf Länder, die von der europaweiten Nachfrage nach

Logistikimmobilien profitieren. Insbesondere in Deutschland gibt es aufgrund

der zentralen Lage in Europa, einer Reputation als "sicherer Hafen", einer

starken Exportorientierung und einer hohen Bevölkerungszahl eine stabile

Nachfrage nach Logistikimmobilien. Der E-Commerce-Umsatz soll 2019 um 10%

steigen und rund 3% des deutschen BIP ausmachen (Quelle: Cushman &

Wakefield), während der Anteil der Logistik von 7,4% des gesamten

Investitionsvolumens in Deutschland im Jahr 2013 auf 10,4% im Jahr 2018

angestiegen ist (Quelle: Cushman & Wakefield). Frankreich, die Niederlande

und Österreich sind ebenfalls zu großen und attraktiven Anlagemärkten mit

wachsendem E-Commerce und einem Mangel an entsprechend großen

Logistikflächen geworden (Quelle: Cushman & Wakefield). In Frankreich ist

der Wettbewerb der Investoren um erstklassige Vermögenswerte hoch und das

Wachstum des E-Commerce wird im Jahr 2019 voraussichtlich über 3,5% des

französischen BIP ausmachen (Quelle: Cushman & Wakefield). In den

Niederlanden sind hochwertige Logistikimmobilien in den Außenbezirken

wichtiger Städte aufgrund des starken E-Commerce Einzelhandelsmarktes

zunehmend gefragt, Leerstände im Logistikbereich gingen von 2013 bis 2018

von 7,5% auf 4,7% zurück (Quelle: Cushman & Wakefield). Es wird erwartet,

dass der Status der Niederlande als wichtige Transitdrehscheibe,

erstklassige Anlagen und eine geringe Verfügbarkeit von Logistikflächen an

wichtigen Standorten für konstant hohe Preise sorgen wird (Quelle: Cushman &

Wakefield). Österreich verfügt ebenfalls über stabile und günstige

wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie über gute Verkehrsanbindungen. Dabei

konzentriert sich die insgesamt relativ geringe Anzahl von Logistikflächen

auf die Zentren Wien, Linz und Graz bzw. deren Umland (Quelle: Cushman &

Wakefield). Die Umsatzvolumina im Business-to-Consumer-E-Commerce sind in

den letzten Jahren kontinuierlich um 5-6% pro Jahr gewachsen und trugen 2018

2,1% zum österreichischen BIP bei (Quelle: Cushman & Wakefield). Andere

europäische Märkte verzeichnen einen ähnlichen Anstieg der

E-Commerce-Umsätze und Investitionen in Logistik, unter anderem Dänemark,

Belgien, Italien, Polen, Großbritannien und Luxemburg. Diese Länder könnten

LOGISTRIAL zukünftig Chancen für weiteres Wachstum bieten.

Während der fragmentierte europäische Immobilienmarkt eine Vielzahl an

börsennotierten Unternehmen umfasst, konzentriert sich die Mehrzahl auf

Büro-, Wohn- und Einzelhandelsflächen (Quelle: FTSE EPRA Developed Europe,

excluding the UK, Factset as of July 30, 2019). In den Mitgliedsländern der

EPRA in Kontinentaleuropa gibt es nur drei börsennotierte

Logistik-Immobiliengesellschaften (Quelle: FTSE EPRA Developed Europe,

excluding the UK, Factset as of July 30, 2019). Keines dieser

börsennotierten Unternehmen ist mit mehr als 30% ihres Portfoliogesamtwertes

in Deutschland investiert, weshalb LOGISTRIAL nach eigener Ansicht eine

einzigartige Möglichkeit für Investoren bietet, zukünftig in diesen Markt

einzusteigen.

Hochwertiges Immobilienportfolio gesichert

Das Unternehmen hat sich bereits ein Portfolio bestehend aus 20 Immobilien

gesichert. Darunter sind auch acht neu zu errichtende Objekte, die zum

größten Teil bereits vermietet sind. Die Immobilien mit einer Gesamtfläche

von rund 619.500 Quadratmetern (ohne Freiflächen) ergeben gemeinsam ein

stabiles, attraktives und diversifiziertes Portfolio.

Zum gesicherten Immobilienportfolio gehören vor allem Logistik- und in

geringerem Umfang Misch- und Industrieimmobilien mit einem klaren Fokus auf

vier Schlüsselregionen: Deutschland (ca. 360.899 Quadratmeter), Frankreich,

die Niederlande und Österreich (zusammengenommen ca. 258.650 Quadratmeter).

Um den Kauf, die Übertragung und das Management dieser Immobilien zu

sichern, hat das Unternehmen im August und September 2019 eine Reihe von

Portfolio-Kaufverträgen sowie einen Asset Management-Vertrag abgeschlossen.

Zum 23. September 2019 werden diese Immobilien mit 768 Mio. EUR bewertet.

Sie sind bzw. werden (Projektentwicklungen) an 52 Mieter vermietet. Die

Gesamtvermietungsquote (einschließlich verschiedener Mietgarantien) wird

erwartungsgemäß 99% betragen. Die Mietverträge haben eine gewichtete

durchschnittliche Restlaufzeit ("Weighted Average Unexpired Lease Term" oder

WAULT) von rund 8,8 Jahren. Die Mieterstruktur ist gut diversifiziert, zum

30. Juni 2019 deckt nur ein Mieter mehr als 10% der pro forma annualisierten

Mieterträge der Objekte ab. Für alle 20 Objekte erwartet das Unternehmen

jährliche pro forma Mieteinnahmen von rund 39 Mio. EUR, 78% davon sollen aus

Logistikimmobilien stammen. Die Immobilien werden an das Unternehmen bzw.

Tochtergesellschaften zum Teil durch unmittelbaren Eigentums- bzw.

Nutzungsrechtserwerb an Grund und Boden und teilweise durch Anteilserwerbe

an Immobilienobjektgesellschaften übertragen.

Wachstumsstrategie

LOGISTRIAL verfolgt folgende Wachstumsstrategie:

1. Externes Wachstum durch Zukäufe

Das Unternehmen geht davon aus, dass es gut positioniert ist, um in Zukunft

weitere Immobilien zu erwerben. Der externe Asset Manager, die GARBE

Industrial Real Estate GmbH ("GIG" oder der "Asset Manager"), verfügt über

langjährige Erfahrung bei der Identifizierung möglicher Zielobjekte. Mit

Zugang zum Kapitalmarkt und dem Potenzial, schnell Mittel für den Erwerb

ganzer Portfolien und einzelner Immobilien aufzubringen, will LOGISTRIAL

insbesondere die Marktkenntnisse der GIG nutzen, um das Immobilienportfolio

in der Zukunft weiter zu stärken. Es ist dabei vorgesehen, die zu

erwerbenden Immobilien überwiegend am Markt oder von Dritten zu sourcen und

nur im Ausnahmefall unmittelbar von der GIG zu kaufen.

Das Unternehmen beabsichtigt, das überwiegend auf Logistikimmobilien

ausgerichtete Portfolio zunächst in Deutschland und Anrainerstaaten

auszubauen (zunächst mit Fokus auf Frankreich, die Niederlande und

Österreich sowie weitere nahegelegene EPRA-Länder).

2. Internes Wachstum durch gezielte Entwicklung

Das bereits gesicherte Immobilienportfolio umfasst Vermögenswerte, welche

überschaubare Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Insbesondere die

Industrieflächen bergen im Rahmen von Konversionsprojekten das Potenzial für

eine zusätzliche Entwicklung für logistische Zwecke.

Erfahrenes Management und hochqualifizierter Asset Manager

LOGISTRIAL wird von Dr. Justus Westerburg geleitet. Dr. Westerburg verfügt

über 16 Jahre Erfahrung in den Bereichen Real Estate und M&A als

Rechtsanwalt und Steuerberater. Er verfügt über umfassende Kenntnisse der

Corporate Governance in deutschen Aktiengesellschaften und wurde im Juni

2019 zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der LOGISTRIAL bestellt. Unterstützt

und überwacht wird er vom Aufsichtsrat, der sich aus sechs Mitgliedern

zusammensetzt. Dazu zählen der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Burkhard

Schwenker, ehemaliger CEO und Aufsichtsratsvorsitzender von Roland Berger,

Arwed Fischer, ehemaliger CFO der Patrizia Immobilien AG, Dr. Tilman Hickl,

früherer Head of Global Real Estate bei UBS Real Estate und Frau Milagros

Caiña-Andree, Mitglied des Vorstands von BMW.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat noch zwei weitere Mitglieder: Lars

Hammerschmidt und Christopher Garbe. Lars Hammerschmidt ist Geschäftsführer

der GuN Investment GmbH ("GuN") und Christopher Garbe ist Geschäftsführer

der GIG. Sowohl Herr Hammerschmidt als auch Herr Garbe sind Geschäftsführer

der GuN Verwaltungs GmbH, der Komplementärin der GuN Holding GmbH & Co. KG

("GARBE"). Der GuN steht ein satzungsmäßiges Entsendungsrecht für zwei

Mitglieder zu.

GuN hat das Unternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 2016 eine

Vorratsgesellschaft war, im April 2019 erworben. GuN investierte in zwei

Kapitalerhöhungen bisher 5 Mio. EUR in das Unternehmen, um Kosten in

Verbindung mit dem Ankauf des gesicherten Immobilienportfolios und dem

Börsengang zu decken. Weitere 20 Mio. EUR wird GuN oder ein verbundenes

Unternehmen im Rahmen des Börsengangs in Aktien der LOGISTRIAL investieren.

GARBE ist darüber hinaus mittelbar über Minderheitsbeteiligungen in Höhe von

rund 30 Mio. EUR an einigen Immobilienobjektgesellschaften involviert.

GuN und GIG sind Teil der GARBE-Gruppe. Das 1965 in Hamburg gegründete

Unternehmen ist heute eines der führenden, in der Immobilienbranche tätigen,

mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Die Gruppe konzentriert sich

auf Logistikimmobilien, Wohn- und Gewerbeprojekte sowie

Immobilienmanagement. GIG beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und betreut

aus Büros an acht Standorten rund 250 Mieter. Die Gruppe verwaltet ein

Gesamtvermögen von 4,6 Mrd. EUR, darunter 2,5 Mrd. EUR an

Industrieimmobilien, sowie eine zusätzliche Logistik-Entwicklungspipeline

von rund 1,2 Mrd. EUR zum 31. August 2019.

Während LOGISTRIAL alle wesentlichen Entscheidungen trifft, insbesondere

Investitions- oder Veräußerungsentscheidungen, soll GIG eine wichtige Rolle

beim Management des Immobilienportfolios spielen. Im Rahmen des Asset

Management-Agreements wurde vereinbart, dass GIG die Rolle des exklusiven

Asset Managers mindestens bis zum 31. Dezember 2030 übernimmt. LOGISTRIAL

zahlt GIG für die erbrachten Dienstleistungen eine Gebühr, die nach Ansicht

des Unternehmens den Branchenstandards entspricht. Aus dieser jährlichen

Vergütung vor Ertragsteuern sollen 10% in Aktien an LOGISTRIAL reinvestiert

werden.

GIG hat alle bis dato fertiggestellten Immobilien des bereits durch

LOGISTRIAL gesicherten Portfolios bereits vor dem IPO verwaltet und ist mit

den sich in Entwicklung befindlichen Immobilien ebenfalls vertraut. Ein

wesentlicher Teil des Portfolios wird unmittelbar durch GIG an LOGISTRIAL

veräußert. Indem GIG von LOGISTRIAL zum Asset Manager ernannt wurde,

sicherte sich LOGISTRIAL das Portfolio zusammen mit einem Asset

Management-Partner.

Übersicht über das Angebot und die Verwendung der Erlöse

Im Zusammenhang mit dem Börsengang beabsichtigt LOGISTRIAL im Rahmen einer

Erstplatzierung, Bruttoerlöse von 550 bis 605 Mio. EUR zu generieren.

Zusätzlich zu den vom derzeitigen Alleinaktionär GuN bereits investierten 5

Mio. EUR hat sich die GARBE-Gruppe verpflichtet, Angebotsaktien in Höhe von

20 Mio. EUR zu erwerben. Einschließlich dieses Investments belaufen sich die

Investitionen der Gruppe auf insgesamt 25 Mio. EUR in Aktien sowie

Minderheitsbeteiligungen an einigen Immobilienobjektgesellschaften (an denen

LOGISTRIAL mehrheitlich beteiligt ist) im Volumen von insgesamt rund 30 Mio.

EUR.

Der derzeitige Alleinaktionär GuN wird erwartungsgemäß nach Abschluss des

Börsenganges weniger als 5% des gesamten Grundkapitals des Unternehmens

halten.

LOGISTRIAL plant, den Erlös aus dem Angebot für den Erwerb des bereits

gesicherten Immobilienportfolios zu verwenden.

Das Unternehmen strebt ein LTV-Verhältnis von 45% an, die es durch die

Inanspruchnahme langfristiger Darlehen mit einem durchschnittlichen Zinssatz

von unter 1,5% erreichen will. LOGISTRIAL wird den Kauf der Immobilien des

bereits gesicherten Portfolios zusätzlich mit einer Fremdkapitalkomponente

in Höhe von zwischen ca. 215 Mio. EUR und 250 Mio. EUR finanzieren. Das

Unternehmen wird über den Erwerb des anfänglichen Immobilienportfolios

hinaus weitere Zukäufe aus Fremdkapital finanzieren, bis das

Ziel-LTV-Verhältnis erreicht ist.

Die Deutsche Bank und J.P. Morgan agieren als Joint Global Coordinators und

gemeinsam mit Kempen als Joint Bookrunners.

Quellen:

Euromonitor data from Passport (Global Market Information Database) on

E-Commerce from July 2019.

C&W (U.K.) LLP ("Cushman & Wakefield"), "European Strategy & Overview - The

Industrial & Logistics Sector", dated March 2019 (the "Market Study").

FTSE EPRA Developed Europe, excluding the UK, Factset as of July 30, 2019.

Scope Ratings, Logistics - A New Hope? How the Rise of E-commerce Impacts

Real Estate, dated March 2017.

