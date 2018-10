DGAP-News: LION E-Mobility AG: LION Smart gewinnt eMove360° Battery Award (deutsch)

LION E-Mobility AG: LION Smart gewinnt eMove360° Battery Award

^

DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Sonstiges

LION E-Mobility AG: LION Smart gewinnt eMove360° Battery Award

17.10.2018 / 09:51

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Baar, Schweiz - 17. Oktober 2018 - Die LION Smart GmbH, 100%ige Tochter der

LION E-Mobility AG, wurde zum Gewinner des diesjährigen eMove360° Battery

Award gekürt. Die Preisverleihung fand am Abend des 15.10.2018 im

feierlichen Ambiente der Münchner Glyptothek zum Auftakt der Fachmesse für

Elektromobilität, autonomes Fahren und Ladeinfrastruktur eMove360° statt.

Der eMove360° Award wurde in den Kategorien Mobility Concepts & Software,

Charging & Energy, Battery, Powertrain, Automated Driving & Electronics

sowie Electric Vehicle verliehen. Highlights aus technischer Sicht waren die

beiden Preisträger in den Kategorien Battery und Powertrain. LION Smart

erhielt den Preis für ihr LIGHT Battery Konzept, das auf eine leichte,

modulare Bauweise der Batterien und auf die Kommunikation der einzelnen

Zellmodule mit dem Batteriemanagement per Infrarotlicht setzt.

"Wir freuen uns sehr, dass unsere intensive Arbeit an einem Batteriepack für

die Mobilität der Zukunft so großen Anklang bei der Jury gefunden und unsere

Lösung überzeugt hat. Das Team hat bei der Entwicklung in den letzten neun

Monaten Fantastisches geleistet. Jetzt gilt es, dieses mit

zukunftsorientierten Unternehmen in Serie umzusetzen", so Tobias Mayer,

Präsident und CEO der LION Gruppe.

Schauspieler, Autor und Dokumentarfilmer Hannes Jaenicke und Sänger und

Entertainer Tobey Wilson, die diesen Abend als Laudatoren und Botschafter

der Neuen Mobilität begleiteten, unterstrichen die Bedeutung der

Elektromobilität für die Gesellschaft und für kommende Generationen.

"Die große Aufgabe, die Mobilität der Zukunft zu gestalten, beschäftigt auf

der ganzen Welt - in München, im Freistaat Bayern, in ganz Deutschland und

Europa oder in China - die besten Köpfe und bringt regelmäßig technische

Innovationen und sehr intelligente Konzepte hervor, mit denen wir die

Mobilität decarbonisieren können. Wir gratulieren allen Gewinnern und

Finalisten sehr herzlich", sagt Robert Metzger, Geschäftsführer von

MunichExpo und Veranstalter des messebegleitenden eMove360° Award für

Elektromobilität und Autonomes Fahren 2018.

Die eMove360° Europe 2018 findet vom 16.-18. Oktober auf dem Gelände der

Messe München, Eingang Ost, statt.

Über die eMove360°

Die eMove360° Europe 2018 (16.-18. Oktober 2018, Messe München),

internationale Fachmesse für Mobilität 4.0 - elektrisch - vernetzt - autonom

ist die weltweit größte Technologie-Fachmesse für Elektromobilität und

Vernetztes & Autonomes Fahren. Sie widmet sich ebenso nachhaltigen

Mobilitätslösungen wie Car-Sharing und intermodale Mobilität. Mit ihren

verschiedenen Plattformen - die Messe als jährlicher Branchen-Treffpunkt,

der eMove360° Award sowie der MATERIALICA Award, das eMove360°-Magazin mit

Online-News-Portal, die eMove360° Conferences sowie der eMove360° Club und

die e-Monday Netzwerkveranstaltungen - versteht sich eMove360° als Dachmarke

der Neuen Mobilität und internationaler Marktplatz, der Angebot und

Nachfrage auf globaler Ebene zusammenbringt.

Die Messe-Schwerpunkte sind: Vehicles (electric, connected, autonomous),

Charging & Energy, Infotainment & Connectivity, Automated Driving &

Electronics, Battery & Powertrain, Mobility Concepts & Services, Urban &

Mobile Design, Materials & Engineering. Etwa 30 Prozent internationaler

Besucheranteil sowie rund 40 Prozent der etwa 300 Aussteller mit einem

Firmensitz außerhalb Deutschland untermauern die internationale

Führungsrolle der eMove360° für die Mobilität der Zukunft.

Besucherzielgruppe der Messe sind Entwickler, Designer und IT-Experten der

großen OEM und TIER1-Zulieferer, sowie Käufer und Anwender, etwa

Flottenmanager, Entscheider in Städten, Gemeinden, Hotels & Touristik und

Dienstleister.

Weitere Informationen unter https ://www .emove360 .com

Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG (WKN: A1JG3H, Ticker: LMI, Reuters: LMIG.MU)

ist eine Schweizer Holding mit strategischen Investments im E-Mobility

Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und

Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION

Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und

Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30%

Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem dynamisch wachsendem

Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Zudem besitzt das Unternehmen

Beteiligungen an den Unternehmen Inboard Technologies Inc., Park Here

GmbH sowie eliso GmbH. Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG

besteht aus dem Präsidenten Herr Tobias Mayer, Herr Michael Geppert,

Herr Roland Bopp, Herr Martin Specht und Herr Alessio Basteri. Das

Management der LION Smart GmbH besteht aus Herrn Tobias Mayer und

Herrn Walter Wimmer. Geschäftsführer der TÜV SÜD Battery Testing GmbH

ist Herr Christian Theeck. Für weitere Informationen zur LION

E-Mobility AG besuchen Sie bitte unsere Homepage unter:

www.lionemobility.de

Über die LION Smart GmbH:

LION Smart ist ein innovativer Entwicklungsdienstleister für Original

Equipment Manufacturer (OEM) und Zulieferbetriebe der

Automobilindustrie sowie andere Industriezweige. Das Unternehmen

betreibt Prüfstände und Prüflabors für elektrische Speicher zusammen

mit der TÜV SÜD AG (TÜV SÜD Battery Testing GmbH). Als qualitativ

hochwertiger Ingenieursdienstleister bietet LION Smart auch Beratung

in der Lithium-Ionen Speichertechnologie an und unterhält ein eigenes

Forschungs- und Entwicklungsprogramm in diesem Bereich. Das

Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Beherrschung dieser

Technologie und der Applikation auf das jeweilige Fahrzeugkonzept und

arbeitet eng mit Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammen.

Disclaimer:

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie

Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck

bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und

sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen

und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden,

und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die

dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse

erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die

LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

Investor Relations Kontakt:

Herr Walter Wimmer

Email: ir@lionemobility.de

http://www.lionemobility.de

LION E-Mobility AG

Lindenstrasse 16

6340 Baar

Schweiz

---------------------------------------------------------------------------

17.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: LION E-Mobility AG

Lindenstraße 16

6340 Baar

Schweiz

Telefon: +41 (0)41 500 54 11

Fax: +41 (0)41 500 54 12

E-Mail: info@lionemobility.de

Internet: www.lionemobility.com

ISIN: CH0132594711, CH0132594711

WKN: A1JG3H , A1JG3H

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München (m:access)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

734439 17.10.2018

°