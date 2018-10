DGAP-News: LION E-Mobility AG: LION Smart als Finalist auf der eMove360° Messe (deutsch)

LION E-Mobility AG: LION Smart als Finalist auf der eMove360° Messe

Baar, Schweiz - 15. Oktober 2018 - Die LION E-Mobility AG ist stolz bekannt

zu geben, dass ihre 100% Tochter LION Smart GmbH auf der eMove360° Europe

als Finalist in der Kategorie "Battery" vertreten sein wird. Die Fachmesse

für die Mobilität 4.0 findet am 16. - 18.Oktober 2018 auf dem Gelände der

Messe München statt. Die LION Smart GmbH ist dort live mit Ihrem LIGHT

Battery Konzept und ihrem 100 kWh BMW i3 mit 700 km Reichweite vertreten.

Das Unternehmen freut sich über Ihren Besuch am Stand A6 139 R.

Der Award und der Gala-Abend werden von prominenten Botschaftern wie der

TV-Journalistin und Autorin Nina Ruge und dem Schauspieler, Autor und

Dokumentarfilmer Hannes Jaenicke unterstützt. "Mein Credo lautet seit

Langem: Elektromobilität verursacht keinen Lärm, stinkt nicht, ist

umweltfreundlich und macht einfach Spaß. Dazu stehe ich auch weiterhin,

möchte aber hinzufügen: Wir haben alles zur Verfügung: das Know-How, die

Technologie, die Fahrzeuge, die Infrastruktur und auch genügend brillante

Ideen für eine neue Form der Mobilität - wie auch der diesjährige Wettbewerb

zeigt. Lasst uns diese Ressourcen endlich nutzen, denn eine nachhaltige

Mobilität ist ein wichtiger Teil des ökologischen Erbes, das wir kommenden

Generationen überlassen", sagt Hannes Jaenicke über sein Engagement für die

Neue Mobilität.

Zur feierlichen Preisverleihung am Abend des 15. Oktober 2018 in der

Münchner Glyptothek sind Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft

eingeladen, es können aber auch interessierte Privatleute teilnehmen und

zwischen Jahrtausende alten antiken Statuen die besten Ideen für die

Mobilität der Zukunft bestaunen.

Die eMove360° Europe 2018 findet vom 16.-18. Oktober auf dem Gelände der

Messe München, Eingang Ost, statt. Buchungen sind derzeit noch möglich.

Über die eMove360°

Die eMove360° Europe 2018 (16.-18. Oktober 2018, Messe München),

internationale Fachmesse für Mobilität 4.0 - elektrisch - vernetzt - autonom

ist die weltweit größte Technologie-Fachmesse für Elektromobilität und

Vernetztes & Autonomes Fahren. Sie widmet sich ebenso nachhaltigen

Mobilitätslösungen wie Car-Sharing und intermodale Mobilität. Mit ihren

verschiedenen Plattformen - die Messe als jährlicher Branchen-Treffpunkt,

der eMove360° Award sowie der MATERIALICA Award, das eMove360°-Magazin mit

Online-News-Portal, die eMove360° Conferences sowie der eMove360° Club und

die e-Monday Netzwerkveranstaltungen - versteht sich eMove360° als Dachmarke

der Neuen Mobilität und internationaler Marktplatz, der Angebot und

Nachfrage auf globaler Ebene zusammenbringt.

Die Messe-Schwerpunkte sind: Vehicles (electric, connected, autonomous),

Charging & Energy, Infotainment & Connectivity, Automated Driving &

Electronics, Battery & Powertrain, Mobility Concepts & Services, Urban &

Mobile Design, Materials & Engineering. Etwa 30 Prozent internationaler

Besucheranteil sowie rund 40 Prozent der etwa 300 Aussteller mit einem

Firmensitz außerhalb Deutschland untermauern die internationale

Führungsrolle der eMove360° für die Mobilität der Zukunft.

Besucherzielgruppe der Messe sind Entwickler, Designer und IT-Experten der

großen OEM und TIER1-Zulieferer, sowie Käufer und Anwender, etwa

Flottenmanager, Entscheider in Städten, Gemeinden, Hotels & Touristik und

Dienstleister.

Weitere Informationen unter https ://www .emove360 .com

Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG (WKN: A1JG3H, Ticker: LMI, Reuters: LMIG.MU)

ist eine Schweizer Holding mit strategischen Investments im E-Mobility

Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und

Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION

Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und

Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30%

Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem dynamisch wachsendem

Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Zudem besitzt das Unternehmen

Beteiligungen an den Unternehmen Inboard Technologies Inc., Park Here

GmbH sowie eliso GmbH. Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG

besteht aus dem Präsidenten Herr Tobias Mayer, Herr Michael Geppert,

Herr Roland Bopp, Herr Martin Specht und Herr Alessio Basteri. Das

Management der LION Smart GmbH besteht aus Herrn Tobias Mayer und

Herrn Walter Wimmer. Geschäftsführer der TÜV SÜD Battery Testing GmbH

ist Herr Christian Theeck. Für weitere Informationen zur LION

E-Mobility AG besuchen Sie bitte unsere Homepage unter:

www.lionemobility.de

Über die LION Smart GmbH:

LION Smart ist ein innovativer Entwicklungsdienstleister für Original

Equipment Manufacturer (OEM) und Zulieferbetriebe der

Automobilindustrie sowie andere Industriezweige. Das Unternehmen

betreibt Prüfstände und Prüflabors für elektrische Speicher zusammen

mit der TÜV SÜD AG (TÜV SÜD Battery Testing GmbH). Als qualitativ

hochwertiger Ingenieursdienstleister bietet LION Smart auch Beratung

in der Lithium-Ionen Speichertechnologie an und unterhält ein eigenes

Forschungs- und Entwicklungsprogramm in diesem Bereich. Das

Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Beherrschung dieser

Technologie und der Applikation auf das jeweilige Fahrzeugkonzept und

arbeitet eng mit Forschungseinrichtungen und Universitäten zusammen.

Disclaimer:

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie

Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck

bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und

sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen

und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden,

und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die

dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse

erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die

LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

Investor Relations Kontakt:

Herr Walter Wimmer

Email: ir@lionemobility.de

http://www.lionemobility.de

LION E-Mobility AG

Lindenstrasse 16

6340 Baar

Schweiz

