DGAP-News: LION E-Mobility AG: LION Smart GmbH legt HGB Zahlen (ungeprüft) zum 30. Juni 2021 vor (deutsch)

LION E-Mobility AG: LION Smart GmbH legt HGB Zahlen (ungeprüft) zum 30. Juni 2021 vor

DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

LION E-Mobility AG: LION Smart GmbH legt HGB Zahlen (ungeprüft) zum 30. Juni

2021 vor (News mit Zusatzmaterial)

05.08.2021 / 16:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung - Zahlen zum 30.06.2021 nach HGB - Bruttobilanzierung -

vorläufig und ungeprüft

* LION SMART GMBH meldet deutlichen Umsatzanstieg (+40,6 % auf EUR 9,072

Mio.; Brutto-Bilanzierung) und eine Steigerung der Gesamtleistung (+42,9

%) gegenüber dem Vorjahr

* Erfolgreicher Abschluss eines Entwicklungsvertrags mit einem

Tier-1-Lieferanten.

* EBITDA (TEUR -884) und EBIT (TEUR -1.049) aufgrund von hohen

Einmalaufwendungen negativ - siehe unten (ca. TEUR 405).

* Hohe fortgesetzte Investitionen für den schnellen Ausbau und das

Wachstum unseres Geschäfts, insbesondere auch im Bereich Vertrieb und

Marketing.

* Die interne Weiterentwicklung der LIGHT Battery schreitet zügig voran -

( LION Smart LIGHT Battery Tech Talk - YouTube).

* Mögliches neues Entwicklungsprojekt mit Tier-1-Lieferant noch nicht

vereinbart.

* Hohe Due-Diligence-Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb von

Technologie- und Produktionslizenzen von der BMW AG mit dem Ziel einer

eigenen Serienfertigung von Batteriesystemen. Die Vereinbarung mit der

BMW AG wird im Laufe des dritten Quartals erwartet.

* LION Smart führt Gespräche mit OEMs und anderen Unternehmen über

Entwicklungsprojekte im Bereich der Immersionskühlung.

* Besseres zweites Halbjahr 2021 erwartet - aber steigende

Beschaffungspreise und Corona-Effekte halten an.

* Umsatzerlöse von EUR 9,072 Mio. (brutto) gegenüber EUR 6,453 Mio.

(brutto) im Vorjahreszeitraum, dominiert durch Erträge im Bereich des

Integration Business

* EBIT und EBITDA durch Einmalaufwendungen im Bereich Kundenprojekt Tier 1

Supplier (EUR 0,158 Mio.) sowie im Bereich Zertifizierungen (TISAX und

IATF) EUR 0,02 Mio. und hohe Due Diligence Aufwendungen (EUR 0,133 Mio.)

belastet

* Operativer Cash Flow mit EUR- 0,615 Mio. negativ, (31.12.2020: EUR-

0,384 Mio.)

Vorläufige Q2 Q2 Q1-Q2 2021 Q1-Q2 2020 Veränderung

Zahlen in EUR 2021 2020 kumulativ kumulativ YoY kumulativ

m

Umsatzerlöse 6,463 4,416 9,072 6,449 +2,623

Gesamtleistung 6,514 4,416 9,223 6,449 +2,774

EBITDA -0,67- 0,083 -0,884 0,290 - 1,174

7

Quartalsergeb- -0,76- 0,041 -1,035 0,231 -1,266

nis 0

Garching bei München 5. August 2021 Die LION Smart GmbH, eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG, hat heute ihre

vorläufigen, ungeprüften Finanzergebnisse für die sechs Monate bis zum 30.

Juni 2021 (Halbjahresbericht) veröffentlicht. Das Geschäft des innovativen

Anbieters von Lithium-Ionen-Batteriesystemen und integrierten

Batterielösungen zeigte im Vergleich zum Vorjahr ein starkes Umsatzwachstum

mit einer Verbreiterung der Kundenbasis und dem erfolgreichen Abschluss des

Entwicklungsprojekts mit einem Tier-1-Lieferanten sowie der

Weiterentwicklung der LIGHT Battery. Darüber hinaus wurden weitere

Investitionen in die mögliche Übernahme der Batterieproduktion von BMW

getätigt, wie bereits angekündigt. Obwohl dies einen negativen Beitrag im

ersten Halbjahr verursacht, sind wir zuversichtlich, dass diese

Investitionen und Kosten uns in Zukunft auf ein neues Niveau bringen werden.

Ertragslage der LION Smart GmbH zum 30. Juni 2021

Im ersten Halbjahr 2021 konnte ein Umsatz in Höhe von EUR 9,072 Mio.

(brutto) erzielt, wobei auf das zweite Quartal insgesamt Umsatzerlöse von

EUR 6,463 Mio. (brutto) entfielen.

Der höhere Materialaufwand und die höhere Materialeinsatzquote sind vor

allem auf Folgekosten aus Nacharbeiten für das Entwicklungsprojekt Tier 1

zurückzuführen.

Aus diesem Grund ergibt sich auch ein deutlich niedrigeres Rohergebnis als

gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Personalaufwand ist gegenüber dem

Vorjahr deutlich gestiegen - Auswirkungen des Personalaufbaues in allen

wesentlichen Bereichen. Zum 30. Juni 2021 beschäftigt die Gesellschaft

insgesamt 34 fest- und freiberuflich angestellte Mitarbeiter sowie 10

Werkstudenten.

Die höheren Abschreibungen (+ TEUR 77) gegenüber dem Vorjahr resultieren aus

den hohen Investitionen in das Sachanlagevermögen im abgelaufenen

Geschäftsjahr und denen des laufenden Jahres.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr geringer

und enthalten hohe Aufwendungen für Rechtsberatung und sonstiger Beratung im

Zusammenhang mit dem angesprochenen Akquisitionsobjekt im Bereich

Produktion. Ohne diese Einmalaufwendungen wäre das EBIT deutlich besser

ausgefallen.

Die Sondereffekte und Einmalaufwendungen in Höhe von TEUR 405 betreffen

größtenteils Kosten für den Umzug (EUR 0,027 Mio.), Nacharbeiten Module Tier

1 Entwicklungsprojekt (EUR 0,158 Mio.), Kosten für Due Diligence im

Zusammenhang mit Technologie und Produktionslizenzen (EUR 0,113 Mio.), sowie

die externen Aufwendungen für die Zertifizierungen nach TISAX und IATF 16949

(EUR 0,02 Mio.).

Das Finanzergebnis ist weiterhin positiv (+ TEUR 14) und begründet sich aus

den Zinserträgen der ausgereichten Darlehen gegenüber unserem

Beteiligungsunternehmen der TSBT (TÜV SÜD Battery Testing).

Vermögens- und Finanzlage zum 30 Juni 2021

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 30.06.2021 um 16,41 % auf EUR 13,289 Mio.

(30.06.2020: EUR 11,415 Mio.), was hauptsächlich auf den Anstieg der

kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen ist.

Dies ist vor allem auf den deutlichen Anstieg des Umsatz- und

Geschäftsvolumens zurückzuführen.

Die langfristigen Vermögenswerte entsprechen dem Niveau des Vorjahres,

Zugänge bei den Immateriellen Vermögenswerte und Sachanlagevermögen stehen

entsprechende Abschreibungen gegenüber. Das Finanzanlagevermögen, das unsere

Investition in die TÜV SÜD Battery Testing darstellt, ist gegenüber dem

Vorjahr unverändert geblieben.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um EUR 1,906 Mio. auf EUR 5,748 Mio. (30.

Juni 2020: EUR 3,842 Mio.). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

erhöhten sich insbesondere aufgrund des gestiegenen Geschäftsvolumens

deutlich um EUR 1,225 Mio. auf EUR 3,546 Mio. (30. Juni 2020: EUR 2,321

Mio.). Vor diesem Hintergrund sind auch die Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen gestiegen. Die liquiden Mittel betrugen zum

30.06.2021 aufgrund von Bankguthaben EUR 0,304 Mio. gegenüber EUR 0,515 Mio.

zum 31. Dezember 2020.

Die kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten liegen zum 30.06.2021

über dem Niveau des Vorjahres aufgrund der zum Halbjahresstichtag

(30.06.2021) noch nicht ausgeglichenen Verbindlichkeiten aus Lieferung und

Leistungen. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten hauptsächlich

Personalkosten wie Überstunden, nicht genommener Urlaub und variable

Gehaltsbestandteile.

Das Eigenkapital der LION Smart GmbH beträgt zum 30.06 Geschäftsjahres EUR

5,556 Mio. (30.06.2020: EUR 6,091 Mio.). Die Eigenkapitalquote zum 30. Juni

2021 sank im Vergleich zum Vorjahr auf 41,81% (30. Juni 2020: 53,36%). Im

laufenden Geschäftsjahr leistete die LION E-Mobility AG eine Kapitaleinlagen

in Höhe von EUR 0,5 Mio.

Cashflow und Finanzierung zum 30 Juni 2021

Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit verschlechterte sich im

Berichtszeitraum auf EUR -0,615 Mio. (Vorjahr: EUR -0,384 Mio.). Dies ist im

Wesentlichen auf die höheren Materialaufwendungen und Einmalaufwendungen

zurückzuführen.

Aufgrund der deutlich geringeren Investitionen in das Anlagevermögen ist der

Cashflow aus Investitionstätigkeit nur leicht negativ; er beträgt zum

30.06.2021 EUR -0,095 Mio. (Vorjahr: EUR -0,708 Mio.).

Die Kapitaleinzahlungen des Gesellschafters in Höhe von EUR 0,5 Mio. liegen

deutlich unter denen des Vorjahres und damit korrespondierend der

Zahlungsmittelzufluss im Finanzbereich.

Insgesamt ergaben sich Zahlungsmittelveränderungen zwischen dem 31. Dezember

2020 und dem 30. Juni 2021 in Höhe von insgesamt EUR 0,211 Mio.

Ausblick auf das 2. Halbjahr 2021

Wir erwarten insbesondere im Integration-Business für das 2. Halbjahr 2021

deutlich höhere Umsatzerlöse und ein verbessertes Rohergebnis. Wir gehen für

das zweite Halbjahr 2021 davon aus, weitere neue Kunden für unsere

angebotenen Elektrifizierungslösungen gewinnen zu können, wahrscheinlich

jedoch erst im Laufe des 4. Quartal 2021.

Gleichzeitig führen wir Gespräche mit potenziellen Kunden im Bereich unseres

Batteriemanagementsystems und der LIGHT Batterie. Wir sind hier

zuversichtlich, neue Entwicklungsaufträge gewinnen zu können und damit die

Umsatzerlöse für das Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr deutlich zu erhöhen.

Für das Geschäftsjahr erwarten wir insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von ca.

EUR 28-30 Mio. (Brutto-Bilanzierung) und ca. EUR 7-8 Mio. (netto). Die

erwarteten Umsätze in den Bereichen Integration Business,

Batteriemanagementsystem sowie LIGHT Battery sind hierin nicht

berücksichtigt.

Bei auch im zweiten Halbjahr hohen Einmalaufwendungen für die angestrebten

Zertifizierungen der LION Smart GmbH im Bereich Automotive sowie der

erwarteten Aufwendungen für die mögliche Akquisition von Technologie und

Produktionslizenzen für den Aufbau einer eigenen Batterieproduktion ist

jedoch insgesamt kein positives Jahresergebnis für das Jahr 2021 zu

erwarten.

Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte

Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im

E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und

Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik.

Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler

von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält

zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint

Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige

Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc.

www.lionemobility.com

Verantwortlich für die Pressemitteilung: Verwaltungsrat LION E-Mobility AG

Kontakt LION Smart GmbH

Thomas Hetmann

Managing Director | Board Member

LION E-Mobility Investor Relations

Frank Schönrock (Weber Shandwick)

Phone: +49 (0) 1737025315

E-Mail: ir@lionemobility.com

Arne Siegner

Phone: +41 (0) 41 500 54 11

E-Mail: ir@lionemobility.com

Disclaimer:

Statements that express or contain forecasts, expectations, views, plans,

goals and assumptions regarding future events or performance are not

considered historical facts and may therefore be forward-looking statements.

Forward-looking statements are based on the expectations, estimates and

plans at the time the statements were made, and therefore involve a number

of risks and uncertainties that could cause actual results or events to

differ materially from those currently anticipated become. LION E-Mobility

AG is under no obligation to update the forward-looking statements in this

press release.

